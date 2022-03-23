Очень странная травма Панарина. Сам врезался в игрока и ушёл в раздевалку

А Игорь Шестёркин пропустил пять шайб за 11 минут и был заменён во второй раз в последних пяти матчах.

«Рейнджерс» были одними из самых активных в последний день переходов, явно готовясь к долгому и продуктивному плей-офф. Непосредственно в день дедлайна были приобретены нападающие Тайлер Мотт и Эндрю Копп, а также защитник Джастин Браун. Для всех них матч с «Нью-Джерси» стал дебютным за новую команду, и в первом периоде «Рейнджерс» выглядели как команда, полностью готовая рубиться и побеждать. Но потом всё пошло наперекосяк.

Первое звено «Рейнджерс» с завидной постоянностью осаждало ворота соперника и в первом периоде соорудило два гола. Сначала Мика Зибанеджад сыграл на добивании после броска Криса Крайдера и сделал счёт 1:0. На этом гости не успокоились и продолжали атаковать, что вылилось в шайбу Адама Фокса после выигранного вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но закончился второй период, начался второй, и «Рейнджерс» неожиданно откровенно посыпались. Эту двадцатиминутку с лёгкостью можно назвать худшей в исполнении команды Жерара Галлана за весь сезон. «Нью-Джерси» с лёгкостью взламывали оборону соперника и колотили шайбу одну за другой – начал растерзание Райан Грейвз, продолжили Суббэн, Мерсер, Татар и Егор Шарангович. «Мы просто перестали делать то, что хорошо делали в паре последних матчей. Здорово провели первый период, а затем как будто уснули за рулём. Это неприемлемо и расстраивает», — заявил Крис Крайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вся команда выглядела беспомощной, а Игорь Шестёркин, которому прочат «Везину Трофи» и по крайней мере номинацию на «Харт Трофи», пропустил пять шайб за 11 минут, что ему совсем несвойственно. Если считать отменённый из-за офсайда гол Братта в большинстве, то Игорь сегодня пропустил шесть шайб. Его мучения окончились после 40 минут игры. Его меняют уже второй раз за последние пять матчей, на этом отрезке российский голкипер пропустил 16 шайб и отразил всего лишь 87,8% бросков, что заставляет задуматься – а не начал ли он выдыхаться к концу регулярки?

Главный тренер Жерар Галлан это предположение, впрочем, решительно отмёл: «Он не устал. Прошлый матч с «Тампой» он провёл невероятно, а сегодня дело во всей команде».

Как будто всё и так было недостаточно ужасным, «Рейнджерс» ко всему прочему потеряли Артемия Панарина из-за странной травмы. В третьем периоде нападающий сначала поучаствовал в голе Строума – бросал с синей линии, а партнёр подставил клюшку на пятачке.

Через несколько минут Панарин ехал с шайбой по средней зоне и зачем-то сам врезался в Шаранговича на чистом льду. Поднимался россиянин с некоторым трудом и тут же отправился в раздевалку. Там Артемий пробыл несколько минут, а когда вернулся, на табло горели неутешительные 7:3 в пользу «Нью-Джерси».

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Панарин сыграл ещё одну смену и больше на льду не появлялся. Галлан не стал распространяться о характере повреждения после игры, так что остаётся только надеяться, что ничего серьёзного с Артемием не случилось. Возможно, его решили просто поберечь, когда надежды на камбэк уже не было? В противном случае «Рейнджерс» рискуют остаться без своего лучшего бомбардира.