Концерт в Уфе: «Трактор» покуражился в атаке, Бэйлен и Панин эпично подрались

Один чешский легионер ударно отметил день рождения, а другой рискует пропустить несколько матчей.

После степенной и медленной челябинской части серия «Трактор» — «Салават» явно оживилась после переезда в Уфу. В третьей игре «СЮ» наконец-то перестал отсиживаться, предложил высокие скорости и прессинг, вполне заслуженно доведя игру до победы. Четвёртый матч «Трактор» сам начал с активной игры — после 1-3 в Челябинск можно было и не возвращаться.

Два дня назад Челябинск не обрадовал победой Анвара Гатиятулина на его день рождения. Сегодня празднует Томаш Гика — и подарок он преподнёс себе собственными руками, забив уже на первой минуте матча после оплошности от Шакира Мухамадуллина. Между прочим, это был первый гол челябинцев в равных составах за всю серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Потом именинник удвоил счёт классным броском от синей. Вообще, многие критиковали легионеров за то, что они отбывали номер — связке из «Трактора» доставалось за прошлый нулевой плей-офф. Но в первых трёх матчах с «СЮ» пара Седлак — Гика была лучшей в команде, а вот российские форварды были куда менее заметны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уфа не развалилась после такого старта, а сама отвечала «Трактору» выпадами, контратаками и с удовольствием прессинговала. Вообще, первый период вышел чуть ли не лучшим в серии — почти без средней зоны, на встречных курсах, с отличными скоростями и тонной моментов. Один из них реализовал Алексей Пустозёров — уфимская молодёжь не останавливается.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Разрыв был минимальным лишь несколько минут — Ник Бэйлен забил в большинстве, а через несколько минут принял участие в ключевом эпизоде игры: в центре площадки Григорий Панин атаковал Лукаша Седлака в голову. Судьи после видеопросмотра подтвердили, что это 5+20, эксперты «Чемпионата» считают так же. Возможная критика Седлака за «опущенную голову» — это уровень «сама виновата, юбку короткую надела».

После этого момента мы увидели, возможно, одну из самых яростных драк в истории КХЛ: Бэйлен, кажется, готов был убить Панина после того, как он нанёс травму его партнёру, бил со всей возможной мощью, а в конце, кажется, даже плюнул в сторону соперника, который уже лежал на льду. Что будет с Седлаком, пока непонятно, после приёма он ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Трактор» забил даже ещё до того, как началось большинство — и после четвёртой шайбы матч уже можно было считать фактически завершённым, далее события разворачивались с утомительной неизбежностью для обеих сторон. В Челябинск команды едут при равном счёте, с внезапным психологическим преимуществом «Трактора» и возможной дисквалификацией Панина.