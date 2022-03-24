«Динамо» снова провалилось в плей-офф. Кто виноват и что делать с Кудашовым?

В 1993 году в Америке был снят один из самых популярных фильмов того времени «День сурка». Сюжет картины повествует об истории метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка в городке Панксатони. Изначально герой фильма раз за разом переживает события одного и того же дня, но затем он постепенно начинает переосмысливать свою жизнь и меняться к лучшему. В русском языке под этим выражением понимают жизненный период, когда каждый день похож друг на друга и появляется ощущение, что ежедневно проживаешь один и тот же день.

На протяжении последних семи лет день сурка постоянно проживает и московское «Динамо». Накануне столичный клуб бесславно завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, впервые в своей истории всухую проиграв серию плей-офф КХЛ. В полуфинале Западной конференции команда Алексея Кудашова под ноль проиграла ЦСКА (0-4). В четвёртом матче серии бело-голубые лидировали с преимуществом в три шайбы, но впоследствии пропустили шесть шайб подряд и проиграли 3:6.

После такого поражения неизбежно возникают вопросы к качеству проделанной работы тренерским штабом команды. Прошлой весной контракт с Кудашовым заключили по схеме «1+1», и теперь руководству «Динамо» предстоит принять решение, наработал ли российский специалист на активацию второго года по своему соглашению. На этот вопрос можно смотреть с абсолютно полярных точек зрения.

Сторонники продления контракта с Кудашовым могут найти сразу несколько причин в качестве оправдания показанного результата. Ещё до начала сезона Алексей Николаевич прямым текстом высказывал беспокойство за вратарскую линию команды. «Не буду лукавить. Мы тут все понимаем. Александру Еременко 42 года, здесь есть разные варианты, травмоопасность присутствует. Иван Бочаров нестабилен в последние годы, поэтому небольшие опасения есть», – говорил Кудашов на пресс-конференции в конце августа 2021 года.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Ни для кого не секрет, что сразу после назначения на должность Кудашов просил у руководства «Динамо» приобрести иностранного голкипера, но этого сделано не было. В результате в плей-офф номинальный первый номер команды Бочаров не смог одержать ни одной победы, пропустив 15 шайб в четырёх матчах, в которых он выходил в стартовом составе. 41-летнему Ерёменко в очередной раз пришлось брать на себя ответственность за результат. И необходимо честно признать, что без усилий многоопытного голкипера динамовцам не покорился бы и первый раунд плей-офф. Но в серии с ЦСКА и Ерёменко уже не мог исправить все проблемы в игре команды.

Вторым фактором в защиту Кудашова можно назвать отъезд легионеров перед серией с ЦСКА. В первую очередь большим ударом для «Динамо» стало потеря канадского форварда Эрика О’Делла, игравшего огромную роль в игре команды – как в равных составах, так и при игре в большинстве. Затем отвалился Антон Ведин, игравший в тройке Вадима Шипачёва, после чего из состава вылетел и канадец Роб Клинкхаммер. Как итог – динамовцы были вынуждены завершать плей-офф с одним легионером – Оскаром Линдбергом.

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У сторонников разрыва отношений с Кудашовым тоже хватит аргументов для отстаивания своей позиции. Оборона московской команды оказалась не выстроена и сбоила в каждом матче плей-офф. Ещё в серии с «Северсталью» проявились и огромные проблемы с игровой дисциплиной, о чём сам Кудашов говорил почти на каждой пресс-конференции. За семь матчей динамовцы набрали свыше 100 минут штрафного времени, что не лезло абсолютно ни в какие ворота. В начале серии с ЦСКА бело-голубые добавили в этом компоненте, но в четвёртой встрече всё снова вернулось на свои круги – 14 минут штрафа и три пропущенные шайбы в меньшинстве.

Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

По конкретным персоналиям можно идти и дальше – как относиться к игре Вадима Шипачёва, заслуживает ли нового шанса Иван Бочаров, как быть с контрактом Вячеслава Войнова. Но вообще всё это абсолютно неважно для анализа истинных причин очередной неудачи «Динамо» в плей-офф. В последний раз бело-голубые проходили барьер второго раунда плей-офф в 2013 году, когда динамовцы оформили золотой дубль, второй год кряду став обладателем Кубка Гагарина. Спустя год москвичи выиграли Кубок Континента, но в первом раунде плей-офф довольно сенсационно вылетели от «Локомотива» (3-4). После завершения сезона Олег Знарок перешёл на работу в сборную России, а динамовцев начал накрывать управленческий хаос.

Через два года клуб покинул генеральный директор Андрей Сафронов, под управлением которого «Динамо» сначала пережило свои лучшие времена в КХЛ, а затем оказалось в пучине смутных времён. Банкротство, смена юридического лица – и дальше понеслось. Начиная с 2017 года бело-голубые пережили уже пять смен руководительского состава. На смену Сафронову заступил Сергей Фёдоров (2017-2018), затем всем рулил Валерий Шанцев (2018-2019), следом правил Евгений Кровопусков (2019-2021), а в прошлое межсезонье на вахту заступил Михаил Тюркин. Примечательно, что между Кровопусковым и Тюркиным власть в течение одного месяца успела побывать и в руках Анатолия Харчука.

Каждый новый руководитель сначала тратит время на анализ текущей ситуации, затем начинает всё исправлять на свой лад, после чего ситуация в клубе очередной раз меняется – и цикл запускается по-новому. Разумеется, всё это естественным образом сопровождается сменами главных тренеров и кардинальной перестройкой состава. Добавляем к этому постоянные задержки заработной платы как перед игроками, так и перед простыми сотрудниками. И задаёмся очевидным вопросом – стоит ли удивляться тому, что за это время «Динамо» ни разу не смогло пробиться дальше второго раунда плей-офф?

В 2018 году москвичи впервые в истории в принципе не попали в розыгрыш Кубка Гагарина, спустя год они проиграли ЦСКА (1-4), в 2020-м – плей-офф был отменён, в 2021-м последовало поражение от СКА (1-4), а сейчас случился вылет от ЦСКА (0-4). Если посмотреть на сухие цифры, то очевидно, что каждый раз динамовцы вылетали из плей-офф абсолютно безапелляционным образом. И это не должно никого удивлять – ведь москвичи проигрывали армейским клубам, где уже давно нет никакой чехарды в управлении.

Можно пытаться искать поводы для критических стрел в адрес Романа Ротенберга или Игоря Есмантовича, но факт остаётся фактом – СКА и ЦСКА в течение последних лет являются понятно управляемыми клубами с точки зрения общей вертикали власти в руководстве. Да, там тоже происходят смены тренеров – и далеко не всегда объяснимые. Но при этом постоянно сохраняется костяк состава, который накапливает кубковый опыт, что впоследствии проявляется в решающих матчах сезона.

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В свою очередь, «Динамо» входило в прошлое межсезонье с одним генеральным менеджером Виктором Меркуловым, который начинал селекцию и провёл целый ряд сделок, затем следует смена Меркулова на Алексея Сопина – и уже бывшему форварду «Динамо» приходится завершать проведение трансферов. Разные люди видят формирование команды по-разному, но на выходе получается абсолютный хаос и дезорганизация процесса.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Всё это сопровождалось абсолютно детективной историей вокруг фигуры Сафронова, который, по многочисленным слухам, в прошлом сезоне фактически вернулся к реальному управлению делами клуба и даже пытался провернуть обмен Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова, вот только реальных полномочий для этого у него не оказалось, и высшее руководство клуба заблокировало осуществление сделок. При этом Сафронов всё равно оставался рядом с командой, но на официальном сайте клуба вы не увидите об этом никакой информации.

На выходе мы получаем большое количество различного рода руководителей с разным взглядом на управление клубом. Как итог – четвёртое подряд завершении сезона во втором раунде плей-офф. Это и есть настоящий день сурка, где каждый новый сезон до боли напоминает сценарий предыдущего. Последний раз динамовцы добивались большого успеха, когда главный тренер был креатурой генерального директора, а сам гендиректор вызывал полное доверие у владельца клуба. Все были в одной лодке и гребли вёслами в одну сторону, работая на одно общее дело.

Сейчас всё в «Динамо» по-иному. Впереди московский клуб ждёт новое межсезонье, и можно не сомневаться, что уже в ближайшие дни в клубе, как всегда, обострится борьба за кабинеты власти. И здесь бело-голубым пора бы наконец разобраться в своём управлении и сделать выбор в пользу одного конкретного начальника, который и будет отвечать за все результаты клуба. И уже этот руководитель должен определиться с фигурой главного тренера и дальнейшей концепцией развития клуба. Нужно положить конец постоянной чехарде и начать стабильно работать. А простая замена тренера Кудашова на условного Дмитрия Квартальнова (здесь можно подставить абсолютно любую фамилию) при сохранении всей вышеописанной истории ни к чему не приведёт. Через год «Динамо» снова постигнет неудача в плей-офф – и опять встанет вопрос об изменениях в тренерском штабе. И так по кругу. А на выходе топтание на одном месте.