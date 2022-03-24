«Салават» остался без капитана. КХЛ жёстко наказала Панина за грубый удар в голову Седлака

Накануне в четвёртом матче серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» случился неприятный эпизод. На 28-й минуте капитан уфимцев Григорий Панин в средней зоне жёстко встретил форварда челябинцев Лукаша Седлака. Удар пришёлся в голову. Сразу после этого Ник Бэйлен вступился за одноклубника и сцепился в жёсткой драке с Паниным. Защитник «Трактора» нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд. Седлак только с помощью партнёров смог подняться со льда, а затем под присмотром врачей отправился в раздевалку.

После просмотра момента судьи выписали Панину «5+20» за удар в голову, отправив его на досрочный отдых. Конечно, Григорий был недоволен, но история нарушений у него такая, что пенять после подобных эпизодов можно только на себя. Ведь Григорий знал, на что идёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Как я себе представляю, если судьи пошли смотреть видео и после этого сказали, что это «5+20», значит, так оно и есть. На мой взгляд, это какое-то авантюрное решение со стороны Панина. Зачем ему этот Седлак нужен в середине площадки? Предположу, что теперь Григория дисквалифицируют. В таком возрасте надо играть более хладнокровно», – заявил известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Своё мнение высказал и известный хоккейный арбитр Александр Зайцев, также разобравший этот момент.

«Григорий Панин не отрывал ноги ото льда во время силового приёма? А какая разница? Всё равно получилось, что попал в голову. Это автоматом, если попал в область головы и шеи, то идёт «5+20». От этого никуда не деться. Тем более Панин под особым контролем у судей, хотя он боец, встретил на синей линии нападающего, который опустил голову. Но по правилам это «5+20». Если бы нападающий не опустил голову, то Григорий, например, мог попасть ему в плечо. Возможно, тогда бы дали штраф за неправильную атаку», – сказал Зайцев.

Также мы связались с председателем спортивно-дисциплинарного комитета (СДК КХЛ) Валерием Каменским, который пояснил, как и каким образом будет выноситься наказание защитнику «Салавата».

«Сейчас в СДК собирают все материалы, будут рассматривать этот эпизод. Нарушение было, но оно суммируется с тяжестью полученной травмы. Ждём, какая информация поступит по травме Седлака», – заявил Каменский.

В итоге, как и ожидалось, в СДК Григория не простили. Уж больно много Панин в своё время бедокурил.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладываются дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Панин пропустит три матча команды, а это значит, что серия с «Трактором» для капитана уфимцев уже закончена. Пострадавший чех Лукаш Седлак, по всей видимости, не отделался лёгким ушибом. Посмотрим, выйдет ли первый центр челябинцев на следующий матч.