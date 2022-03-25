Капризов снова обошёл легенду «Миннесоты»! Он уже третий в истории клуба

Длинная домашняя серия из девяти матчей пока что складывается для «Миннесоты» лучше некуда. После поражения в первом матче на родной арене «дикари» стали выдавать мощный отрезок и одержали уже четвёртую победу кряду, давая понять, что спад, в который они угодили во второй половине сезона, пройден.

Сегодня в гости пожаловал «Ванкувер», который борется за место в плей-офф и только накануне обыграл не кого-нибудь, а «Колорадо». И сегодня «косатки» решили сходу взять быка за рога. В начале первого периода они убежали три в одного – Элиас Петтерссон отдавал на Брока Бёзера, но Кэм Тальбо справился с броском, однако атака продолжилась, за «Ванкувер» удачно сыграл отскок от защитника Миддлтона за воротами, который, сам того не желая, ассистировал на гол Бо Хорвату.

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У «Миннесоты» даже бросков не было, но на девятой минуте Кирилл Капризов это исправил, первым же выстрелом переиграв Тэтчера Демко. Он протащил шайбу по борту, отдал партнёру, высвободился из-под опеки и, получив обратную передачу, зарядил с центра зоны!

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Эта шайба стала 33-й для россиянина в этом сезоне и 60-й в НХЛ. Он продолжает штурмовать клубные достижения – уже вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по количеству голов в одном чемпионате, сравнявшись с Заком Паризе и Джейсоном Цукером. Следующая промежуточная цель – Брайан Ролстон (34 гола), а рекорд принадлежит Мариану Габорику и Эрику Стаалу (42 гола).

Во втором периоде «Миннесота» вышла вперёд – Ричардсон выиграл вбрасывание в своей зоне назад и попал по своим же воротам. Демко с этим шальным броском справился, а с добиванием Кевина Фиалы с разворота – уже нет. Вскоре «дикари» забил ещё одну на отложенном большинстве, но эту шайбу отменили из-за офсайда.

В третьем периоде «Миннесота» была активнее, но всё равно не смогла удержать победный счёт в основное время. Получив большинство, «Ванкувер» разыграл его за шесть секунд, автором гола стал Джей Ти Миллер. В недолгом, но событийном овертайме всё тот же Миллер мог заканчивать игру, но попал в штангу, а секунды спустя Капризов послал в отрыв Джоэля Эрикссон-Эка, который шикарным финтом разобрался с Демко.

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«Миннесота» подвинула «Сент-Луис» и вышла на второе место в Центральном дивизионе, а Капризов продолжил подниматься в списке лучших бомбардиров сезона в истории клуба. Он уже обогнал очередную легенду «дикарей» Эрика Стаала и вышел на третье место по этому показателю (78 очков), до второго места осталось набрать один результативный балл, а там и до рекорда Габорика (83 очка) рукой подать.