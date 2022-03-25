У «Вегаса» не получилось избавиться от Дадонова. Он вернулся на лёд и стал второй звездой

Несколько дней назад в Национальной хоккейной лиге прошёл дедлайн. Это такой срок, после наступления которого все обмены и сделки между клубами лиги официально запрещены. Теперь до завершения нынешнего сезона команды будут обходиться именно теми составами, что у них сейчас есть в наличии. Последний день трансферов проходил в спокойной и привычной атмосфере практически до самого конца, когда уже после официального окончания переходов не прошла информация об обмене российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм».

В этом сезоне 33-летний форвард дебютировал в составе американского клуба, пополнив команду летом после обмена из «Оттавы». Переход из стана «Сенаторз» в «Голден Найтс» воспринимался для Дадонова как один из главных шансов в его жизни. Едва ли не первый раз за время заокеанского этапа карьеры у Евгения появилась надежда на длинный кубковый путь, ведь в межсезонье «Вегас» относился к числу команд, претендующих на успешное выступление в Западной конференции.

Однако игра команды Питера Дебура в текущей регулярке получается крайне нестабильной. После успешного прохождения серединного отрезка «Вегас» в последнее время начал заметно сбоить, проигрывая матч за матчем. Серия из пяти поражений в марте отбросила «Голден Найтс» за пределы зоны плей-офф, опустив команду только на девятое место в конференции. Не сильно помогло общему делу и долгожданное появление на льду американского форварда Джека Айкела, пропустившего большую часть регулярки из-за послеоперационного восстановления.

К тому же появление Джека в активном составе «Вегаса» привело к тому, что американский клуб начал испытывать невероятно серьёзные трудности с потолком зарплат. Сейчас сразу несколько лидеров команды – защитник Алек Мартинес и форвард Марк Стоун – находятся в долгосрочном списке травмированных, благодаря чему их зарплаты не учитываются в платёжной ведомости. Но когда они поправятся – их зарплата уже пойдёт в потолок, так что «Вегасу» было необходимо свободное место под потолком, и в дедлайн генеральный менеджер Келли Маккриммон принял решение пожертвовать контрактом Дадонова. В активе россиянина было 27 очков в 62 матчах, что в «Голден Найтс» посчитали слишком маленьким вкладом в игру команды за $ 5 млн в год.

На Дадонова нашёлся покупатель в лице «Анахайм Дакс», обычно не сильно жалующий наших игроков в своей организации. Но в этот раз «утки» готовы были заполучить россиянина, отдав взамен контракт Райана Кеслера (учитывается в LTIR, поскольку американец давно завершил карьеру) и защитника Джона Мура, который в нынешнем состоянии уровень НХЛ не тянет, но его контракт в два раза меньше денег Дадонова. Но такой обмен ставил окончательный крест на кубковых надеждах Евгения, ведь если с «Вегас» ещё можно побороться за попадание в плей-офф, а там уже как фишка ляжет, то «Анахайм» уже фактически лишился кубковых амбиций.

И на помощь Дадонову пришёл удивительный случай. Дело в том, что все забыли про список из 10 клубов, на обмен в которые россиянин накладывал вето, а там был «Анахайм». Но официально этот список почему-то не был зарегистрирован. Вот что писал канадский инсайдер Эллиотт Фридман:

«Насколько я понимаю, в его контракте указано, что его нельзя обменивать до того, как ему не позволят предоставить список из 10 клубов, куда он отказывается переходить. Также в контракте прописано, что список на этот сезон должен быть предоставлен к 1 июля 2021 года.

Очевидно, список официально не зарегистрировали, поэтому Дадонова можно было обменять куда угодно. Нечасто, но такое случается. Самый известный из свежих примеров – Патрик Берглунд. Теперь этот вопрос рассматривают лига и профсоюз игроков. Дадонов настаивает, что список клубов был предоставлен вовремя».

Некоторые детали добавил другой инсайдер Даррен Дрегер. Оказывается, о потерянном стоп-листе Дадонова со времени обмена никто даже не вспоминал, как будто его и не было: «Изначальный стоп-лист не был зарегистрирован в НХЛ. «Анахайм» был в этом списке, но ни «Вегас», ни «Анахайм», ни НХЛ об этом не знали, поэтому сделка и была проведена».

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Изучением деталей трейда пришлось заняться руководству НХЛ и профсоюзу игроков лиги. На рассмотрение всех вопросов ушло около двух суток, после чего было вынесено очевидное решение об отмене обмена. «Вегасу» не удалось избавиться от контракта Дадонова – и он остался в клубе как минимум до конца нынешнего сезона. Что делать в сложившейся ситуации «Голден Найтс»? Очевидно, что нужно было возвращать россиянина на лёд, словно ничего не произошло, и пытаться выжать максимальную пользу из своего актива. Так и произошло – и сегодняшний матч с «Нэшвиллом» стал первым для Дадонова после детективной истории в дедлайн.

Основные события в исполнении россиянина начали происходить во втором периоде, к началу которого его команда уже вела с преимуществом в две шайбы. Уже на второй минуте матча счёт открыл шведский нападающий Маттиас Янмарк, а спустя 12 минут цели достиг бросок канадского форварда Николя Руа.

Дадонов же взялся за дело в начале второго периода, сумев отличиться при игре в большинстве. Воспитанник челябинского хоккея приехал на пятак и там удачно сыграл на добивании, забросив 16-ю шайбу в нынешнем сезоне. Таким образом, Евгений продлил личную снайперскую серию до трёх матчей, ведь на его счету было три точных броска в двух матчах, сыгранных перед дедлайном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Практически сразу после гола россиянина лидер «Нэшвилла» шведский форвард Филип Форсберг использовал уже большинство «хищников», вернув своей команде надежду на спасение в этом матче. Но не прошло и четырёх минут как Айкел восстановил преимущество «Вегаса» в три шайбы.

И снова у хозяев прошла реализация численного перевеса, и снова Дадонов принял активное участие в голевой комбинации. Россиянин удачно выгреб шайбу из-под щитка голкипера Сароса, побился за неё за воротами, после чего канадец Джонатан Маршессо нашёл Айкела на открытом пространстве – и дальше Джек всё исполнил самостоятельно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вегас» забросил ещё две шайбы в ворота «Нэшвилла», доведя дело до разгромной победы. Сначала очередное большинство реализовал Чандлер Стивенсон, а окончательный счёт установил Алекс Пьетранжело, одним из ассистентов которого выступил Дадонов. «Голден Найтс» одержали очень важную победы с турнирной точки зрения, а набравший 3 (1+2) очка Дадонов в итоге был признан второй звездой встречи (первой стал Айкел). 33-летний россиянин впервые с 14 ноября набрал три очка в одной игре, очень ярко сыграв первый матч после дедлайна, показав, что ещё может быть полезен своему клубу.