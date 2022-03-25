Команды КХЛ вернулись к откату в плей-офф. Это очень вредит лиге

Этот плей-офф дарит нам удивительное зрелище — команда с первым посевом на Западе, с зарплатной ведомостью, забитой до самого потолка, играет на удержание счёта 1:0 с седьмой командой Запада, тратящей на зарплаты примерно в два раза меньше. Хоть Валерий Брагин и покинул пост главного тренера СКА. его фирменный стиль, отточенный несколькими чемпионатами мира, никуда не делся и при Романе Ротенберге в качестве босса.

СКА, конечно, самый очевидный претендент на критику. Проблема лишь в том, что в этом плей-офф произошёл полноценный ренессанс отката. Из восьми команд во втором раунде в него не играет разве что «Авангард».

Злейший враг Хартли Джон Торторелла когда-то говорил, что его команды не будут отходить назад, будут всегда играть только вперёд — и омичи, в принципе, эту мантру не бросают. Правда, сил команде с поредевшей заявкой уже может не хватать — отсюда 2-2 после триумфальных матчей в Магнитогорске.

Остальной плей-офф КХЛ с этой точки зрения достаточно однороден. Вспомните мучения «Трактора» и «Салавата» первых двух матчей, когда одни не хотели, а другие и не могли, и не хотели. «Металлург» даже при 0:3 без шайбы вставал заборчиком, как будто оберегая трёхшайбовый дефицит. В первом раунде так играли многие андердоги, но это хотя бы объяснимо — когда у тебя мало таланта, приходится играть строго. Но что мешает командам, которые забили бюджет под завязку?

Примерно пару недель назад, после синхронных неудач Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина, мы критиковали машинообразный бегущий хоккей, где с невероятным количеством движения даже не успеваешь как следует подумать и осознать, что ты, собственно, делаешь. В своё время такая тактика стала ответом на царствующий в лиге откат — то, что когда-то условно называли «хоккеем Суперлиги» на фоне того стиля, который на международной арене показывали против сборной России.

Тренеры после финала Кубка Гагарина-2010: Фото: РИА Новости

Несмотря на то что в ранней КХЛ класс игроков был выше нынешнего, команды играли медленнее, ещё более осторожно, затрачивая достаточно времени на раскаты. Темп был низким, и приход Квартальнова и его подражателей сломал эту систему — против вертикального хоккея приёма не находилось, надо было иметь большое индивидуальное мастерство. Правда, потом вертикальный хоккей закопал сам себя абсолютной прямотой.

Найти корни возрождения отката в КХЛ сложно, но в прошлом году ярко запомнился ЦСКА, который при своём ультраталантливом составе, тогда ещё казавшимся лучшим в КХЛ, в серии с «Локомотивом» во втором раунде беззастенчиво отдал пространство и инициативу. Пассивные схемы вообще сложно взламывать, а когда их ставят обученные команды с топовыми игроками, то вероятность падает к околонулевой, остаётся только поджидать какие-то ошибки.

Установка засела так глубоко, что это приводит к полуанекдотичным исходам. «Динамо», например, после 3:0 в первые десять минут как будто решило, что этого уже хватит, что что-то слишком резко и борзо начали, надо бы отсидеться до конца матча. «Поохранять кукурузу» не получилось — ЦСКА хватило и одной шайбы, чтобы пробудить в себе хищника.

Сама игра от обороны — это не грех. Сергей Гимаев недавно рассказывал «Чемпионату»: «Даже «Питтсбург» и «Тампа» в НХЛ не выигрывали за счёт атаки. В плей-офф они всё равно делали акцент на оборону, не было открытого хоккея, игра «Тампы» не была похожа на ту, что была в регулярке. Разница в том, что в НХЛ стараются играть активно и плотно, лишив соперника шайбы и времени на принятие решений. А в КХЛ игроки выстраиваются на своей синей линии и пытаются убежать в контратаку».

В этом и заключается большая тактическая разница между лигами: в КХЛ как будто не знают, как играть в активный оборонительный хоккей. Живой пример в НХЛ — «Калгари»: хотя команды Дэррила Саттера всегда бьют рекорды по броскам, в прошивке он остаётся тренером, ставящим на оборону — и его команды выжигают всё активным прессингом.

Фото: Brett Holmes/Getty Images

И клубы НХЛ в плей-офф отказываются от каких-то изяществ в чужой зоне, но не заменяют активный форчек выжиданием в чужой зоне, всё также идут в силовую борьбу и насыщают пространство, вместо того чтобы его отдавать. Тот же «Вашингтон»-2018, которым руководил условно «оборонительный» Барри Тротц, как многие признавали, выиграл Кубок во многом за счёт агрессивного и высокого прессинга.

Ответ на всю подобную критику будет одним и железобетонным: «главное — результат», «болельщикам нужны победы», «самое красивое — счёт на табло» и вся вереница штампов, которые придумывали ради оправдания кукурузоохранительного стиля. Сравнивать с НХЛ, конечно, вообще некорректно — но все последние годы там меняли правила только в сторону атаки, раздели вратарей чуть ли не до трусов — и средняя результативность бьёт рекорды последних лет. Там понимают: болельщику нужно шоу.

Ну а наш хоккей вступает в такой период, когда уже нельзя надеяться только на государство и госкорпорации. А что скажет болельщик коллективной КХЛ с таким стилем? «У вас скучное лицо, вам никто денег не даст».