«Трактор» повёл в серии! «Салават» не смог забить второй гол и теперь в шаге от вылета

Кажется, на игровой стиль команд в серии «Трактора» и «Салавата» влияет место проведения матча. В Уфе, судя по всему, ещё со времён Быкова и Захаркина сохраняется какой-то ген весёлости, который заставляет игры быть живыми. В Челябинске же играют чинно-благородно — степенно, осторожно, присматриваясь к сопернику.

Так начался и пятый матч. На него ожидаемо не вышел Седлак — и на его место во второе звено поднялся чисто оборонительный игрок Андрей Стась. У «СЮ» без дисквалифицированного Панина немного повышалась нагрузка на основную шестёрку защитников — но всё-таки не так сильно, как у «Авангарда».

Пятый матч тоже начался выжидательно, ситуацию никто не форсировал — хотя моменты создавались, но гиперактивности от какой-то из команд, как в двух прошлых матчах, не было. И счёт был открыт совершенно случайно — Александр Кадейкин набрасывал на пятак, но каким-то невероятным образом шайба юркнула за спину Виллу. Вышло не то, что планировалось, но, как в бородатом анекдоте, «и так неплохо получилось».

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Здесь могли бы повториться флешбэки первой игры, когда «Трактор» тыкался-мыкался о плотные оборонительные редуты Уфы — но, судя по всему, после прерывания долгой сухой серии с «СЮ» какой-то комплекс у Челябинска пропал. Нет, игра не раскрылась, но моменты хотя бы были, хотя «Трактор» парой глупых удалений давал шанс сопернику ещё и оторваться.

А сравнял счёт Кравцов, который показал, что остаётся большим талантом, которому нельзя давать пространство, иначе накажет отличным кистевым.

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«Трактор» давал шансы: Альберт Яруллин не в первый раз в этой серии схватил ненужное удаление, получив 2+2 за игру высоко поднятой. Но «Салават» так вальяжно откатал четыре минуты, как будто уже вёл в счёте и должен был просто убить лишнее время. Хоккей за такое наказывает, и «Трактор» включился: сначала от верного гола спас Мухамадуллин, который вынес шайбу с самой ленточки. После щелчка Пилута в большинстве спасать было уже некому:

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Серия возвращается в Уфу, где «Салават» наверняка побежит с самого старта, как это уже было. Но если «Трактор» покажет там такую же самоотдачу, как и сегодня (27 блок-шотов), в Челябинск эта серия может уже не вернуться.