Сможет ли Овечкин разменять 50 голов и забрать коронный приз? Расклады на конец регулярки

Капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает затыкать своих критиков и различных хейтеров. После потрясающего старта регулярного чемпионата результативность 36-летнего форварда немного снизилась в середине гладкого сезона. Самый большой кризис в этом году россиянин пережил в начале февраля, когда впервые в сезоне не мог отличиться в шести матчах кряду. В этот момент те, кто ждал осечки звёздного форварда, сразу заговорили о спаде в игре россиянина. Но Овечкин быстро перегрузился и снова поставил заброшенные шайбы на производственный конвейер.

В последних шести матчах регулярки в активе Александра пять точных бросков, один из которых минувшей ночью он произвёл по воротам голкипера «Баффало» Дастина Токарски. Воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в зоне атаки и выложил шайбу точно на клюшку Овечкина, который в одно касание зарядил в девятку. Примечательно, что в последнее время российские форварды «Кэпиталз» такие двоечки смогли поставить на поток. В очень похожем стиле Овечкин отличился и в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», когда обходил Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Вся разница между голами заключалась только в том, что тогда Овечкин затратил дополнительное касание на обработку шайбы, а сейчас щёлкнул с ходу под перекладину.

После того как Овечкин превзошёл результат Ягра, новым ориентиром для россиянина стал показатель канадской легенды Горди Хоу. Здесь стоит заметить, что за всю историю НХЛ только двум игрокам удалось разменять рубеж в 800 голов в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а Хоу располагается на втором месте с 801 точным броском. Шайба в ворота «клинков» стала для Овечкина 771-й за карьеру, в результате чего он сократил отставание от Хоу до 30 точных бросков. Разумеется, превзойти достижение Горди в этом сезоне уже невозможно, тогда как в следующей регулярке показатель Хоу совершенно точно будет оставлен позади. В этом можно даже не сомневаться.

Какую же личную цель на конец нынешней регулярки может ставить для себя Овечкин? Вне всяких сомнений, было бы очень красиво покорить гроссмейстерскую планку в 50 точных бросков. За всю карьеру россиянина в НХЛ он восемь раз забивал как минимум 50 голов за регулярку. В последний раз с ним это произошло в сезоне-2018/2019. Затем последовал укороченный чемпионат из-за коронавируса – и Овечкину не хватило двух голов до достижения этого рубежа. А прошлый сезон оказался худшим в заокеанском этапе карьеры россиянина – всего 24 заброшенные шайбы за регулярку. Правда, и провёл Александр только 45 матчей.

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Если говорить о том, насколько реально достичь планки в 50 голов в этом сезоне, то нужно обратить внимание на несколько аспектов. До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 16 матчей, в которых Александру необходимо забросить 9 шайб. В нынешнем сезоне Овечкин забил 41 гол в 64 матчах, то есть в среднем за игру он забрасывает 0,64 шайбы. Несложным математическим вычислением можно легко определить, что если Александр удержит такой темп скорострельности, то отметка в 50 голов ему покорится с запасом, ведь 9/16 = 0,56 шайбы за игру.

Но хоккей – это не математика. Никто не застрахован от получения травм, микроповреждений или банального спада на несколько матчей. С другой стороны, если «Вашингтон» будет играть хорошо, то можно не сомневаться в том, что Овечкина будут выпускать в конце матчей в те моменты, когда соперник меняет вратаря на шестого полевого игрока, и у россиянина будут шансы поражать пустые ворота. В этом нет ничего предосудительного, ведь тот же Гретцки является рекордсменом НХЛ по голам в таком формате. НХЛ – это лига, заточенная на статистические показатели, и для всего «Вашингтона» результативность Овечкина является важной медиазадачей. Тем более что выходу столичной команды в плей-офф ничего не угрожает.

С борьбой за коронный приз Овечкина – «Морис Ришар Трофи» – всё несколько сложнее. Российский нападающий дебютировал в Национальной хоккейной лиге в уже далёком 2005 году. С тех пор минуло 16 сезонов, за которые капитан «Вашингтона» девять раз становился обладателем приза, который вручается лучшему снайперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Овечкин с огромным запасом является рекордсменом лиги по числу завоёванных «Ришаров». Российский форвард выигрывал его в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах, а в прошлом сезоне «Ришар» впервые в карьере достался нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу. Американский форвард «кленовых листьев» и сейчас лидирует в снайперской гонке НХЛ. На счету первого номера драфта НХЛ-2016 46 точных бросков, и он опережает Овечкина на пять голов.

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Между нападающим «Торонто» и форвардом «Вашингтона» располагаются ещё два претендента на «Ришара». Это нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и главное снайперское открытие сезона форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. Оба игрока отличились по 44 раза. И если от немца спокойно можно было ожидать такой прыти до начала сезона, то поверить в борьбу Криса за приз было просто невозможно. Ранее американец никогда не забивал больше 28 голов за регулярку, зарекомендовав себя в лиге игроком очень крепкого уровня, но точно не звездой первой величины. Однако в этом сезоне Крис поймал жар-птицу за хвост и забивает из всех положений.

Впрочем, всё-таки именно Мэттьюс является главным претендентом на приз лучшему снайперу сезона, так как в последние несколько месяцев американец играет просто невероятно. У Остона были значительные проблемы с результативностью на старте сезона – всего один гол в шести матчах. Но постепенно он набирал игровой ритм и к концу ноября поймал чувство броска. Начиная с 25 ноября 2021 года Мэттьюс провёл 41 матч, в которых забросил 39 шайб. На этом временном отрезке рядом с Остоном нет никого и близко – второе место занимает Филип Форсберг (32 гола в 43 матчах). Почему важно брать за внимание такой период времени? Потому что в течение уже пяти месяцев в игре Остона нет никакого спада. Он забивает как пулемёт, ни разу не позволив себе серии хотя бы из трёх матчей без заброшенных шайб. В последних 7 матчах на его счету 9 голов, и, если Остон продолжит играть на таком уровне, у его конкурентов просто не будет никаких шансов. Так что необходимо честно признать, что выиграть «Морис Ришар Трофи» Овечкину будет крайне трудно, но вот отметку в 50 голов покорить точно можно. Хотя сколько раз россиянин уже доказывал, что для него нет ничего невозможного?