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«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 – видео, голы, обзор матча НХЛ, Овечкин догнал Хоу по победным голам в истории НХЛ

Овечкин неудержим! Догнал Хоу и вошёл в топ-5 лучших вингеров в истории НХЛ
Дмитрий Сторожев
Овечкин неудержим!
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Александр опять принёс победу «Вашингтону» и упрочил лидерство в списке лучших снайперов лиги в большинстве.

Александр Овечкин просто неудержим в марте! В 11 матчах в этом месяце 36-летний форвард совершил 13 результативных действий, девять из которых – голы! Последний из них россиянин забросил во вчерашней гостевой игре с «Баффало», доведя их количество до 771 за всё время и до 41 в нынешнем сезоне. До конца регулярки перед сегодняшней до к «Нью-Джерси» «Вашингтону» оставалось провести ещё 16 матчей – почему бы Овечкину не постараться в очередной раз достичь отметки 50 голов за чемпионат? А там, глядишь, и до юбилейного 10-го «Ришара» могло быть недалеко.

Сможет ли Овечкин разменять 50 голов и забрать коронный приз? Расклады на конец регулярки Сможет ли Овечкин разменять 50 голов и забрать коронный приз? Расклады на конец регулярки

«Доберётся ли Овечкин до отметки 50 голов? Думаю, что да. Есть ли перспективы побороться за 10-й «Ришар»? Нужно просто играть, перспективы всегда есть, всегда есть цель. Всё в его руках, в руках команды и партнёров. Это реально сделать, и он будет это делать», — поделился мнением обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский.

Александр решил не откладывать дело в долгий ящик и продолжил идти к цели уже сегодня, правда, его гола пришлось ждать аж до середины третьего периода. К тому моменту «столичные» дважды успели отыграться – сперва со счёта 0:1, а затем с 1:2, — а после и вовсе вышли вперёд.

Через несколько минут защитник «дьяволов» Тай Смит имел неосторожность удалиться – вот тут и сказал своё слово Овечкин. Капитан «Кэпиталз» вновь забил и вновь сделал это с передачи Евгения Кузнецова! Всё выглядело даже слишком просто – Александр остался абсолютно никем не прикрытым у штанги и не простил соперника за такую ошибку.

ВИДЕО.

Как выяснится чуть позже, гол Овечкина стал победным – Йеспер Братт сократил отставание «Нью-Джерси» за полминуты до финальной сирены, но на большее гостей уже не хватило. Таким образом, Александр догнал Горди Хоу – правда, пока только по количеству победных голов. На счету обоих игроков, которые теперь делят второе место по этому показателю, по 121-й победной шайбе в карьере. Опережает их лишь Яромир Ягр, в послужном списке которого таких 135.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Шарангович, Мерсер) – 20:55 (5x5)   1:1 Уилсон (Шири, Карлсон) – 22:47 (5x5)   1:2 Сиверсон (Грейвз, Боквист) – 27:17 (5x5)   2:2 Макмайкл (Шульц, Карлсон) – 42:08 (5x5)   3:2 Бекстрём (Манта) – 46:56 (5x5)   4:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 51:48 (5x4)   4:3 Братт (Хьюз, Хишир) – 59:28 (6x5)

А ещё россиянин вошёл в топ-5 самых результативных вингеров в истории НХЛ, набрав 1398-е очко в карьере. Пока он делит эту строчку с Яри Курри, а впереди него лишь Теэму Селянне (1457), Марк Рекки (1533) и всё те же Хоу (1850) с Ягром (1921).

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