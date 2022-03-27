Капризов снова неудержим! Сделал дубль и набрал 80 очков быстрее Овечкина

Новокузнечанин не только переписывает рекорды «Миннесоты», но и обгоняет соотечественников из других клубов.

Кирилл Капризов продолжает уверенно бить бомбардирские цели. Сегодня нападающий не просто принёс «Миннесоте» победу в драматичном матче против «Коламбуса», но и первым из россиян набрал 80 очков в регулярном чемпионате.

Новость по теме Кирилл Капризов — первый россиянин, набравший 80 очков в этом сезоне НХЛ

Капризов открыл счёт на девятой минуте первого периода. Форвард переправил шайбу в сетку с почти нулевого угла после фирменной передачи от Матса Цуккарелло. Реакцией Кирилла на взятие ворот стала его – тоже фирменная – улыбка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Остаток отрезка прошёл под полным контролем «Миннесоты». «Дикари» создавали один момент за другим – и только вратарь Элвис Мерзликин смог удержать «Коламбус» в борьбе.

Перерыв не изменил характер игры. «Уайлд», как и прежде, безраздельно владели территорией и инициативой. На пятой минуте Капризов заработал шикарную возможность сделать дубль. Россиянин ворвался в зону по правому флангу и вышел «1 на 1» с Мерзликиным – латвиец парировал бросок.

Феерическое выступление голкипера заставило «Коламбус» очнуться. Ближе к экватору матча команде удалось хотя бы ненадолго переместить игру в чужую зону. И этого хватило, чтобы восстановить равенство на табло. «Блю Джекетс» вчетвером налетели на ворота Марка-Андре Флёри и устроили давку на пятачке. В результате вратарь сам завёз шайбу себе за спину.

Несмотря на пропущенный гол, «Миннесота» не отступила от заранее выбранного плана и возобновила настойчивые атаки. Мерзликин со всем справился и принёс одноклубникам шанс на ещё одну голевую атаку. В расстановке 4х4 «Коламбус» закрутил нудную позиционную атаку, в концовке которой забил: Якуб Ворачек отличился с передачи Владислава Гаврикова.

Вторая шайба «Блю Джекетс» сказалась на «Миннесоте» негативно, поэтому финал второго периода и старт третьего остался за «Коламбусом»: гостям удалось провести несколько контрвыпадов и почти сравняться с соперником по броскам.

«Уайлд» испытывали сложности в созидании и в дальнейшем. В заключительной двадцатиминутке они были совсем не так активны и изобретательны, как в двух предыдущих. Тогда своё слово за всю «Миннесоту» сказал Капризов. За 63 секунды до сирены он возглавил штурм ворот Мерзликина, хотя массированных атак даже не потребовалось. В овертайм встречу перевёл обычный кистевой Кирилла от левого борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Из дополнительных пяти минут команды отыграли только две – победу «дикарей» оформил гол Джареда Сперджена.

Что же до Капризова, то теперь в его активе 80 (35+65) очков после 62 игр регулярки. Россиянину осталось набрать три балла, чтобы повторить клубный рекорд Мариана Габорика. В сезоне 2007/08 словак набрал 83 очка в 77 матчах.

В списке бомбардиров лиги Капризов вышел на восьмое место. Тягаться с лидерами рейтинга – Макдэвидом, Драйзайтлем и Гудро – будет сложно, но попасть в топ-5 вполне по силам. У Кайла Коннора и Мэттью Ткачака, замыкающих пятёрку лучших, по 82 балла.

Правда, и статус самого результативного среди россиян Капризову не гарантирован. Ближайший преследователь – Александр Овечкин – отстаёт всего на два очка.