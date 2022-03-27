«Салават» вылетел из плей-офф. «Трактор» всё же сломил обескровленную Уфу

Потеря юлаевцами всех легионеров и дисквалификация Панина не могли не сказаться на итоговом результате.

Серия между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» получается более упорной, нежели кто-то мог предположить. Уфимцы, лишившиеся всех своих легионеров, на равных бьются с командой, чей состав не покинул ни один иностранец. Жаль, что подвёл юлаевцев их капитан Григорий Панин, который за грубый силовой приём на Лукаше Седлаке получил три матча дисквалификации (2+1) и уже точно не сыграет в нынешнем противостоянии. А ведь Григорий прекрасно знал и понимал, что за ним в плане нарушений будут следить особым образом. Он на заметке у судей и членов спортивно-дисциплинарного комитета.

Зато радуют молодые игроки, которые в сложный момент вынуждены брать на себя ответственность. В прошлом матче в Челябинске уфимцы выглядели лучше и должны были выигрывать, но в результате уступили со счётом 1:2, поставив себя в сложное положение. Права на ошибку больше не было.

«Салавату» в сегодняшнем матче с «Трактором» особо ничего придумывать не надо. Нужно играть в свою игру, создавать больше напористости, идти в стыки, тогда должно быть всё нормально и можно перевести серию в седьмой матч. В прошлой встрече уфимцы играли неплохо, обидно, что уступили. Порой лучше проиграть с крупным счётом, чем в таких матчах. Мне очень нравится уфимская команда без легионеров, наконец-то наши молодые ребята начинают раскрываться. Им дают шансы, кого-то ставят даже от безысходности, а парни дают результат. Вратарь Шарыченков в целом справляется без Метсолы. Конечно, тяжеловато, когда весь сезон сидишь в запасе, а теперь нужно выручать в ответственных матчах», – считает обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко.

В отчётном противостоянии снова не сыграл Седлак. Видимо, травма действительно оказалось значительной. В первом периоде зрители пропущенных шайб так и не увидели. Здорово играли Шарыченков и Вилл, а после удаления Кулёмина хозяева достаточно просто отбились.

В результате после 20 минут «Салават» немного уступил «Трактору» по броскам в створ — 8:10. Многие по ходу серии говорят, что юлаевцы при финне Лямся стали применять в плей-офф финскую модель игры. И порой этой действительно так, оголтело нестись в атаку с таким «Трактором» точно нельзя.

Во второй двадцатиминутке двумя минутами за подножку наказали уже Стася, но и Челябинск не испытал особых проблем при игре в меньшинстве. Например, броски Хафизуллина и Шмелёва челябинцы блокировали, а затем Стась выскочил из штрафного бокса, получил шайбу, убежал один на один с вратарём, но в ближнем бою не переиграл Шарыченкова.

Челябинцы терпели, ждали и в итоге нашли свои шансы в атаке. Сперва здорово сработала челябинская пара защитников. Телегин через две чужие клюшки выполнил пас на дальнюю штангу, откуда Бэйлен переправил шайбу в угол ворот, характерным жестом отблагодарив партнёра.

Далее Пилут закрыл синюю линию и мощно щёлкнул от синей линии — Шарыченков отразил шайбу перед собой. Не помогли полевые игроки своему вратарю, позволив Основину сыграть на добивании. 2:0 в пользу «Трактора» после 40 минут игры – это уже казалось приговором для юлаевцев.

Третью двадцатиминутку «Трактор» начал с двух подряд двухминутных удалений, затем последовало и третье, когда судьи наказали Блажиевского, но Вилл и бригады меньшинства челябинцев действовали выше всяких похвал.

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Но на свой гол «Салават» всё же наиграл. Телегин ошибся на выходе из своей зоны, уфимцы шайбу перехватили, а далее в несколько быстрых передач удалось вывести Кадейкина на бросок в открытый угол ворот — и Александр свой шанс использовал. Отметим отдавшего шикарный пас Науменкова.

Уфа заменила голкипера на шестого полевого хоккеиста, но сил и времени на отыгрыш не хватило. 2:1 в матче и 4-2 в серии – «Трактор» стал первым финалистом Восточной конференции. Теперь команда Анвара Гатиятулина ждёт победителя пары «Металлург» – «Авангард».