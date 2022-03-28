«Оценка за сезон — неудовлетворительно». Гендиректор «Динамо» — о провале в плей-офф

Перед началом сезона-2021/2022 московское «Динамо» входило в число команд, ставящих перед собой задачу по завоеванию Кубка Гагарина. Однако выступление команды Алексея Кудашова в плей-офф получилось крайне неудачным.

Уже в первом раунде бело-голубые столкнулись с большими проблемами в серии с «Северсталью» (4-3), сумев пройти в следующий раунд только благодаря победе в седьмом матче. А во втором круге динамовцы впервые в своей истории всухую проиграли серию плей-офф КХЛ ЦСКА (0-4).

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин максимально подробным образом проанализировал выступление команды в минувшем сезоне, назвав ключевые причины неудачи в плей-офф.

«Не удовлетворён результатом сезона и качеством игры в плей-офф»

— После поражения со счётом 0-4 в серии второго раунда плей-офф КХЛ какую оценку можете дать прошедшему сезону?

— В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Уже много раз говорил об этом и сейчас ещё раз скажу. Всё, что команда «Динамо» делает на площадке, происходит исключительно ради наших болельщиков. Конечно, их поддержка для нас очень важна.

Не могу не сказать огромное спасибо нашему руководителю и идеологу Аркадию Романовичу Ротенбергу за то, что он так много уделяет внимания хоккею в стране и московскому «Динамо» в частности. Хочу поблагодарить банк ВТБ, компании «Транснефть» и «Металлоинвест», а также других спонсоров и партнёров, благодаря которым мы имели возможность принимать участие в чемпионате КХЛ.

Что касается итогов минувшего сезона, то не хочу лукавить и кривить душой. Не удовлетворён результатом и качеством игры, которую московское «Динамо» показало в плей-офф. Весь сезон выстроен таким образом, что регулярный чемпионат является только первым этапом, дающим возможность расставить команды по своим местам и определить, кто с кем сыграет в плей-офф. Всегда говорил о том, что по итогам регулярки нельзя судить об истинном состоянии команды. Только плей-офф является той самой лакмусовой бумажкой, по которой даётся оценка показанного результата.

Хочу напомнить, что перед началом сезона перед клубом стояла задача – завоевать Кубок Гагарина, а не выйти в плей-офф и выиграть у «Северстали» в первом круге. Лично моё мнение: результат выступления команды «Динамо» в этом сезоне — неудовлетворительный.

Фото: Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

— Серия первого раунда плей-офф с «Северсталью» уже стала большим испытанием для «Динамо».

— Ни в коем случае не хочу сейчас ущемлять череповецкую команду или говорить, что они хуже нас, но скажу банально – московское «Динамо» должно было проходить «Северсталь», и явно не со счётом 4-3. Все проблемы привезли себе сами. Проигранные первые две игры на домашнем льду – это просто непозволительно. Перед началом серии говорил как тренерскому штабу, так и всем членам нашей команды, что если дадите хоть один шанс «Северстали» почувствовать свои силы и поверить в то, что они могут, то наживёте себе большие проблемы. Так всё и получилось. Череповецкая команда выиграла первый и второй матчи. Что происходит дальше?

Мы начинаем мужественно спасать страну. Выиграли три матча подряд, повели 3-2 в серии. Потом в очередной раз привозим себе проблемы, получаем 3-3, после чего с гордостью рассказываем о том, что выиграли у «Северстали» в седьмом матче. По-другому воспринимаю сложившуюся ситуацию. Считаю, что серия с «Северсталью» была крайне неудовлетворительной с точки зрения подхода, и победа со счётом 4-3 не является положительным итогом. Меня не устроил такой результат.

Кроме того — что творилось с удалениями? Иметь больше 100 минут штрафного времени за одну серию – просто непозволительно. Каждый раз обсуждали эту тему, говорили с игроками об удалениях, но ничего не менялось. Это непрофессионально. Специально применяю это слово, даже если кто-то на меня обидится, но иметь по 10-12 минут штрафа в матче плей-офф – это не лезет ни в какие ворота. Причём, если разобрать каждое из допущенных удалений, то любой профессионал скажет, что 70% нарушений правил были невынужденными и необоснованными. Каждый удалившийся игрок просто подводил свою команду.

«Ждал гораздо большего от ведущих игроков «Динамо». Без проявления лидерства успех в плей-офф невозможен»

— Затем последовали 0-4 от ЦСКА. Впервые в своей истории московское «Динамо» всухую проиграло серию в плей-офф КХЛ.

— Статистику знаю. Интересуюсь абсолютно всем, что пишут о московском «Динамо». Вижу и понимаю мнения всех болельщиков команды. Много говорилось о том, что после последней победы в Кубке Гагарина 2013 года наш клуб ни разу не проходил дальше второго раунда, а однажды и вовсе не попал в плей-офф.

Моё мнение – в этой серии ЦСКА был сильнее нас по всем компонентам. Самое главное, что соперник оказался сильнее по моральному духу и по настрою на данную серию. Перед началом второго раунда понимал, что ЦСКА много времени не играл после 4-0 в серии с «Локомотивом», в результате чего мог растерять игровой ритм. В чемпионские сезоны московское «Динамо» очень часто выигрывало серию с таким счётом, и в те годы мы всегда очень боялись первой игры нового раунда, потому что снова нужно было входить в оптимальные кондиции.

Именно перед первым матчем у «Динамо» было больше преимуществ над соперником, потому что мы только три дня назад закончили серию с «Северсталью». За это время команда смогла отдохнуть и при этом не потерять игровой тонус. Поэтому говорил всем коллегам, что первую игру необходимо брать обязательно. У нас были лучше кондиции, и к тому же в предыдущей серии мы проявили командный дух, сумев отыграться с 0-2. И, действительно, первая игра оказалась равной, и её можно было цеплять. Впрочем, как и остальные игры. Каждый матч в серии с ЦСКА можно было склонить в свою сторону, но постоянно чего-то не хватило. В результате – итоговые 0-4.

— В последнем матче вели с преимуществом в три шайбы, но всё равно потерпели поражение.

— О последней игре сезона даже не хочется вспоминать. Шикарно начали игру, доминировали первые 10 минут, забили три гола и имели много моментов, чтобы забросить ещё одну шайбу. Вместо этого сами привезли себе проблемы, опять начались абсолютно ненужные удаления.

Все мы знали классическую формулу плей-офф, что соперник будет провоцировать, но, когда игрок просто не в состоянии себя контролировать и подводит команду, уже при счёте 3:4 за шесть минут до конца матча получая четырёхминутное удаление, после чего мы остаётся ещё и втроём, о каком результате вообще можно говорить? На какой результат можно надеяться, когда хоккеисты раз за разом получают удаления в зоне атаки? Одно дело, если бы это был частный случай, но для «Динамо» в плей-офф это было системой.

Прямо скажу, что гораздо большего ждал от наших ведущих игроков. Без проявления лидерства и незаурядных результатов невозможно добиваться успеха в плей-офф. Ожидал от них более активной игры, и они могли вытащить команду в том же большинстве, но этот компонент в плей-офф оказался не на том уровне, который мог быть у московского «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

— Прошлой весной контракт с Алексеем Кудашовым был подписан по схеме «1+1» Вопрос лежит на поверхности – будет ли продлено соглашение с главным тренером?

— Не хочу сейчас обсуждать конкретные вещи по следующему сезону. Кто будет руководить клубом, кто будет в тренерском штабе, какие игроки будут приобретены – потому что в голове ещё сидят 0-4 от ЦСКА. Необходимо хотя бы несколько дней, чтобы переварить такой результат. Главное сейчас – проанализировать ситуацию, понять её и принять такие меры, чтобы в следующем сезоне она не повторилась.

В ближайшее время руководство клуба определится с концепцией на следующий сезон, а также с важнейшим вопросом – кто будет тренировать команду. После этого генеральный менеджер совместно с тренерским штабом начнёт очень серьёзную работу по определению состава и проведению необходимой селекции на сезон-2022/2023.

«Отъезд О’Делла – предательство. Ничто не мешало ему поступить как другим легионерам»

— Насколько большим ударом для команды стала потеря Эрика О’Делла и Андре Петерссона перед началом серии с ЦСКА? В ключевой момент сезона два легионера покинули Россию и приняли решение вернуться домой.

— На самом деле, действительно, только двое легионеров «Динамо» уехали домой в разгар плей-офф – это О’Делл и Петерссон. Трое иностранных игроков – Ведин, Клинкхаммер и Линдберг – оставались в команде до завершения сезона. Хочу сказать им большое спасибо за то, что они приняли такое решение, несмотря на всё оказанное на них давление.

Ведин не принимал участия в серии с ЦСКА, а Клинкхаммер не смог её доиграть до конца не потому, что они уехали. Просто игроки заболели ангиной и не могли выходить на лёд. При этом необходимо отдельно подчеркнуть по ситуации с Петерссоном, что он получил травму ещё в серии с «Северсталью», и его отъезд был связан с тем, что он чисто физически не мог бы принять участие в серии второго раунда.

А что касается О’Делла, то он очень мастеровитый игрок, который усилил команду, достойно провёл регулярный чемпионат и был одним из лучших в плей-офф. По этой причине его отъезд в плей-офф и стал настолько значимой проблемой. Именно с его отъездом оказались сломаны многие ключевые схемы тренерского штаба. Пусть это будет звучать немного грубо, но такие действия называю предательством. Ничто не мешало О’Деллу поступить как другим иностранцам, остаться в клубе и не подвести команду перед решающими играми.

— Не хотелось бы искать причины неудачи в конкретных персоналиях, но следующий вопрос волнует многих болельщиков. Ещё до начала сезона главный тренер публично высказывал опасения за вратарскую линию, почему приняли решение всё-таки не подписывать иностранного голкипера?

— Прямо хочу сказать, что люди, отвечающие за селекцию, в частности генеральный менеджер, сделали всё возможное, чтобы усилить вратарскую линию. Работа велась очень серьёзным образом, но не получилось добиться результата. Много раз обсуждали эту тему, но фактически у нас не было никаких реальных предложений по кандидатам, которые могли бы помочь команде. Это объективная реальность.

При этом из «Витязя» был подписан Кульбаков, но он провёл всего один матч в регулярке. Считаю, что, получив этого вратаря, тренерский штаб мог бы как минимум проверить его во время регулярного чемпионата. Проверить, с кем ты выходишь в плей-офф. К великому сожалению, этого сделано не было. За очень продолжительный срок мы не смогли даже проверить, на что он способен и может ли подстраховать основных голкиперов в случае необходимости.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

«С Ерёменко готов пойти в разведку. Могу пообещать, что рано или поздно сниму про него фильм»

— Александр Ерёменко на очень грустной ноте завершил карьеру. Есть ли уже мысли по организации торжественных мероприятий в его честь?

— Начнём с того, что Александр ещё не закончил свою карьеру. Пока у нас нет никаких официальных решений. Он великий человек и мой большой друг. Восхищаюсь этим человеком и считаю, что в нынешнем поколении он один из лучших.

Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы занимаемся увековечиванием памяти тех людей, кто прославлял нашу страну и московское «Динамо». Мы сняли 25 фильмов и написали 14 книг, причём всё это было сделано за деньги, полученные от очень достойных и неравнодушных людей. Могу пообещать, что рано или поздно обязательно сниму фильм про Александра Ерёменко, потому что для меня этот человек является образцом того, как нужно относиться к своей профессии. С таким человеком готов пойти в разведку.

Что касается его эмоций в матче с ЦСКА, то могу понять чувства голкипера, когда команда безвольно проигрывает 3:6, ведя до этого со счётом 3:0. В такой ситуации не только клюшку сломаешь о ворота и заплачешь на пресс-конференции. Точно так же, когда сидел на трибуне и смотрел на это безобразие, мне тоже хотелось сломать клюшку. Но любой взрослый человек после эмоций возвращается в разумную жизнь, и вот тогда уже начинается определение того, как и с кем идти дальше. Без сомнений, бесценный опыт Александра Ерёменко ещё поможет динамовской команде в нашей борьбе за победу.

«Есть полное понимание того, куда «Динамо» должно двигаться в новом сезоне»

— Можно ли выделить позитивные моменты в минувшем сезоне, или плей-офф перечеркнул всё?

— Я вообще очень позитивный человек, и у меня не бывает слов «плохо», «невозможно», «нереально». Меня никогда не устраивал вылет во втором раунде плей-офф. И поверьте – пока занимаюсь этим вопросом, никогда не скажу, что такой результат был планируемым. Однако на противоположной стороне находилась точно такая же команда, которая хотела победить. И в этом сезоне ЦСКА оказался лучше нас.

Мы всегда брали характером и мужской силой, когда выходишь на лёд и каждый игрок готов «умереть» за победу. К великому сожалению, на сей раз не увидел подобного в команде «Динамо» (Москва). Не снимаю с себя ответственности как генеральный директор клуба. Не получилось создать ту команду, которая брала Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

В целом ничего смертельного не произошло. Есть абсолютно полное понимание того, куда и как необходимо дальше двигаться. Главное – проанализировать ситуацию и принять решения, позволяющие команде делать шаг вперёд, а не назад.

Михаил Тюркин с Александром Мальцевым и председателем Совета директоров ХК «Динамо» (Москва) Виктором Ворониным Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

— Нет ли желания вернуться к концепции четырёх равных звеньев, которая давала результат в чемпионские годы «Динамо»?

— У нас всегда была концепция команды равных возможностей. Но скажу вам по секрету: для этого была причина – мы всегда нуждались в дополнительном финансировании и нам всегда не хватало денег для того, чтобы иметь топовых игроков. В сезоне-2019/2020 и 2020/2021 такая возможность появилась, и в клубе оказались самые дорогостоящие игроки в лиге. Жизнь показывает, что не сумма контрактов даёт результат, а каждая конкретная игра и отношение каждого конкретного хоккеиста к ней.

Как уже говорил выше, считаю, что топовые игроки не в полной мере справились со своей задачей в сезоне-2021/2022. Ожидал гораздо большего от наших ведущих игроков. Соответствующие выводы будут сделаны в обязательном порядке.

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— Как оцените выступление команд системы «Динамо» в МХЛ и ВХЛ?

— Хотел бы поблагодарить команду МХЛ за её выступление в сезоне. Несмотря на то что в минувшем сезоне они стали обладателями Кубка Харламова, а в этом году завершили выступление в плей-офф на стадии четвертьфинала, всё равно удовлетворён их игрой. Спасибо всем хоккеистам и тренерскому штабу за показанный результат.

Разумеется, не могу не сказать о команде ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), продолжающей выступление в турнире. В прошлом раунде они выиграли непростую серию у «Химика» и вышли в полуфинал Кубка Петрова, где теперь им предстоит тяжёлое сражение с «Югрой».

«Жить по-старому КХЛ уже не будет»

— Есть ли понимание относительно финансирования команды в сезоне-2022/2023, учитывая непростую ситуацию в стране и мире?

— На данный момент нет никакой конкретики по следующему сезону, потому что мы ещё не приступили к формированию того, о чём вы спросили. Могу только сказать, что жить по-старому мы уже не будем. Речь идёт о лиге в целом и о каждом конкретном клубе в частности. Если мы сейчас оперативно не поймём все риски по проведению следующего чемпионата, то нас будет постоянно лихорадить. А риски являются реальными, а не условными или формальными.

Руководству КХЛ, Федерации хоккея России и каждому клубу нужно честно посмотреть на происходящие события и выработать коллегиальные решения, позволяющие продолжать играть в хоккей и получать удовольствие от этого вида спорта и продолжать растить качественных хоккеистов. За последние 10 лет хоккей не стал лучше, а уровень игроков не повысился. Нужно очень серьёзно подойти к детскому спорту и к нашим академиям и заняться воспитанием игроков, которые придут на смену тем, кто играет сейчас. Это очень серьёзная тема, потому что иногда за деньгами мы не видим стратегии выработки направления, в котором нужно двигаться дальше.

Михаил Тюркин с Владимиром Юрзиновым Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

— Сезон-2021/2022 для «Динамо» завершён. Пора начинать готовиться к следующему чемпионату. Когда начнёте эту подготовку?

— Необходимо понять бюджет клуба и приступать к подготовке к следующему сезону. На самом деле, эта работа никогда не останавливается. Ещё когда шёл минувший сезон, мы уже занимались обсуждением будущего клуба. 100% справимся со всеми проблемами, и они ни в коем случае не остановят нас и не сделают слабее. Но чтобы справиться со всеми задачами на качественном уровне, необходимо всё просчитать и продумать.

После утверждения выбранной концепции в дальнейшем необходимо неукоснительно следовать тем решениям, которые будут приняты. Совершенно точно «Динамо» будет стремиться к совсем иному результату, нежели тот, что получился сейчас. Хотел бы ещё раз извиниться перед нашими многочисленными болельщиками и поблагодарить их за поддержку великого клуба «Динамо» (Москва).