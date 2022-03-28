«Один из величайших на все времена». Малкин сделал хет-трик и повторил русский рекорд НХЛ!

После поражения по всем фронтам в предыдущем матче игроки и тренеры «Питтсбурга» кипели от злости на самих себя, не искали оправданий и называли такую слабую игру как в обороне, так и в атаке неприемлемой. Они проиграли 1:5 «Рейнджерс» — команде, с которой могут встретиться в первом раунде плей-офф. Сегодня «пингвины» явно горели желанием исправиться и показать, что тот матч – лишь досадная осечка, а не тенденция. Под горячую руку попался бедный «Детройт», который о плей-офф уже даже не мечтает.

«Питтсбург» забросил в ворота «Ред Уингз» 11 шайб — последний раз в НХЛ учиняли разгром с таким градом голов 19 лет назад, когда «Флорида» проиграла «Вашингтону» со счётом 2:12. «Пингвины» же последний раз забивали 11 голов в 1993 году против «Филадельфии» (11:5)! «Сегодняшний матч был гораздо более весёлым, чем предыдущий», — подытожил нападающий Брайан Раст, набравший 3 (1+2) очка.

Легче перечислить тех, кто сегодня у «пингвинов» очков не набирал – это защитники Дюмоулин и Петтерссон, да вратарь Тристан Джарри. Все остальные приняли самое непосредственное участие в разгроме, а 10 человек набрали не меньше двух очков. Ну а главной звездой вечера стал российский нападающий Евгений Малкин.

Прошлую игру он пропустил из-за недомогания, но сегодня снова был в строю и летал по площадке. Евгений включился в голевой праздник со второго периода – в первом сначала Каспери Капанен накрутил на пятачке защитника и обескуражил вратаря, который уехал далеко из ворот и позволил спокойно завести шайбу в сетку. Второй гол в контратаке забил Теодор Блюгерс. Первый гол Жени – мощный выстрел от синей линии, который срикошетил от клюшки Мориса Зайдера в ворота. Всего четыре секунды потребовалось «Питтсбургу» на реализацию лишнего.

Затем Малкин поучаствовал в голе Брайана Раста – это было уже 5:0, и это была историческая передача. По этому показателю Евгений сравнялся с великим Сергеем Фёдоровым и теперь делит с ним звание лучшего российского ассистента в истории НХЛ – 696!

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Через пару минут Малкин сам сотворил невероятную красоту. Накрутил одного соперника, другого, выкатился на ударную позицию и послал шайбу под блин Кэлвину Пикару. В третьем периоде Евгений оформил хет-трик, мощным щелчком прошив Алекса Недельковича.

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Это его 13-й хет-трик в карьере, в зачёте россиян Евгений обошёл Алексея Ковалёва и сравнялся с Ильёй Ковальчуком. Впереди из наших — только Александр Могильный (17), Павел Буре (20) и, конечно, Александр Овечкин (28).

Отметим, в какой великолепной форме находится Евгений. Пропустив первую половину сезона из-за операции на колене, Малкин вернулся в строй в январе и за 30 матчей наколотил уже 16 шайб и 32 очка. Все мы восхищаемся потрясающей формой Овечкина, но и Малкин в 35 лет продолжает доминировать на площадке.

В списке лучших российских снайперов в истории Джино вышел на пятое место (440), обогнав Павла Буре. Следующая цель, вполне достижимая уже в этом году, — Илья Ковальчук (443). В списке клубных достижений Малкин также обошёл по количеству голов Яромира Ягра и стал третьим в истории «Питтсбурга». Впереди только Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).

Он был признан первой звездой встречи, а главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в очередной раз напомнил о несправедливости НХЛ. Пять лет назад лига по непонятным причинам не включила россиянина в список 100 величайших игроков в истории, хотя всем ясно, что он там быть обязан. «Джино, на мой взгляд, один из величайших игроков всех времён. Не просто в его поколении, он один из величайших всех времён», — заявил Салливан.