И снова за Кирилла почти не вступились. Будущему рекордсмену «Миннесоты» скоро придётся самому себя защищать.

С Капризовым снова по-хамски обошлись в НХЛ. Грубо кинули на ворота сразу после гола

Кирилл Капризов продолжает триумфальное шествие по сезону НХЛ. Россиянин чрезвычайно редко уходит со льда без набранных очков, штампуя голы и передачи и устремляясь прямиком в историю «Миннесоты».

Уже после матча с «Коламбусом» Капризов вышел на чистое второе место за всё время существования «Уайлд» по количеству очков, набранных за одну регулярку. По количеству голов Кирилл тоже совсем немного отстаёт от показателя Мариана Габорика, и в игре с лидером всей НХЛ «Колорадо» россиянин сумел ещё больше приблизиться к показателю знаменитого словака.

В конце второго периода Капризов открыл счёт в матче в большинстве, с пятачка поразив ворота Кемпера. 36-й гол и 81-е очко Кирилла в сезоне. До показателя Габорика по результативности ему осталось лишь два балла, до рекорда «Миннесоты» по голам за сезон — шесть точных бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Несмотря на статус одной из главных звёзд сезона, Капризов продолжает терпеть порой просто хамское отношение к себе со стороны многих соперников. Мы уже не раз писали о неоднократно повторявшихся грубых приёмах против Кирилла, которые оставались незамеченными и со стороны арбитров, и со стороны партнёров, не спешивших вступаться за ключевого игрока «Уайлд».

Вот и после шайбы «Колорадо» Капризову досталось от защитника «лавин» Девона Тэйвза, который попросту психанул и очень некрасиво толкнул россиянина прямо на ворота.



ВИДЕО.



В этот раз игроки «Миннесоты» вроде бы понеслись наказывать Тэйвза, но какой-то настойчивости в этом деле не проявили и быстро переключились на празднование гола. Похоже, пока сам Кирилл не научится защищать себя от подобных выходок, силовой хоккей на грани фола по отношению к нему будет продолжаться.

В третьем периоде «Колорадо» сумел отыграться, а затем почти сразу же вышел вперёд. Но у «Миннесоты» получилось вцепиться в результат в этот вечер. На 55-й минуте Цуккарелло и Хартман организовали вторую шайбу в ворота Кемпера. Без косвенного участия Капризова тоже не обошлось: Кирилл отвлекал на себя внимание защитника Мэнсона на пятачке, и тот не смог подстраховать партнёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ну а в овертайме всё решило удаление, которое Эрик Джонсон схватил на последней минуте основного времени. Капризов привёз шайбу в зону, отрезал одного защищающегося пасом за спину на Эка, швед отдал на Цуккарелло, а норвежец уже переадресовал шайбу под бросок Фиале, и швейцарец не подвёл. Шикарная интернациональная комбинация «Уайлд», благодаря которой «Миннесота» одержала важную победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Дикари», вернувшие себе уверенность после длинного неудачного отрезка, одержали шестую домашнюю победу подряд — причём третью подряд в овертайме и с одинаковым счётом! Сейчас «Миннесота» занимает второе место в Центральном дивизионе, опережая «Нэшвилл» на 4 очка и имея две игры в запасе.