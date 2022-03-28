«Впечатления на всю жизнь». Касатонов и другие легенды сыграли в хоккей на Таймыре

Легенды хоккея уже в пятый раз сыграли в юбилейном благотворительном матче Ночной хоккейной лиги в Норильске. Жители города, расположенного в 300 км за Северным полярным кругом, встречали олимпийских чемпионов Алексея Касатонова, Валерия Каменского, Александра Могильного, Алексея Жамнова, Сергея Шепелева, Виталия Прохорова, Алексея Гусарова, Андрея Коваленко, Вячеслава Буцаева и других прославленных хоккеистов.

Визит знаменитых спортсменов на Таймыр начался с посещения рудника «Комсомольский». «Я не в первый раз в Норильске, был и на других производствах. Но в шахту спустился в первый раз. Впечатления на всю жизнь. Люди, которые здесь трудятся, это просто герои. Впечатляют и производство, и город. Когда я в первый раз здесь побывал в 2007 году, это был один город, а сейчас он совсем другой — ухоженный, красивый», — поделился впечатлениями Владимир Мышкин.

Фото: Александр Китаев

Впечатления на всю жизнь останутся и у норильчан. «Мы сегодня с мальчишками сыграли. У них большое желание играть в хоккей. Это радует. Много хороших ребят, которые, думаю, будут прославлять в будущем Норильск. Уверен, что всё для этого в Норильске будет делаться», — отметил Валерий Каменский.



После этого прославленные игроки пообщались с болельщиками. И тема детского хоккея вновь была одной из ключевых. «Главная проблема нашего детского хоккея в том, что уже начиная лет с 9-10 тренеры начинают требовать результат. Мы не учим играть в хоккей, не воспитываем ребенка, а с самого раннего возраста начинаем гнаться за результатом. Так мы теряем изюминку. Если это изменится, у нас появится совершенно другое, новое поколение», — сказал олимпийский чемпион, главный тренер сборной России на Олимпиаде-2022 Алексей Жамнов.

Фото: Александр Китаев

Но главным событием дня, конечно, же стал благотворительный матч. Вызов прославленным игрокам бросила сборная Ночной хоккейной лиги Заполярья. И надо отметить, что проявить себя у норильчан получилось — звёздные гости выиграли в борьбе 11:9. «Норильчане выложились на 200%, они задавали темп, но мы тоже крепкие орешки. Очень важно, что организуются такие матчи, выделяются большие средства не только на профессиональный, но и на массовый спорт», — отметил серебряный призер чемпионата мира, вице-президент КХЛ Александр Гуськов.

Хет-триком у победителей отметился Валерий Каменский, партнерами которого по тройке стали Алексей Жамнов и Александр Могильный. Две шайбы у хозяев забросил старший вице-президент «Норникеля», директор Норильского дивизиона Николай Уткин. «Счастлив играть с такими гуру хоккея, да ещё и забить. Для нас, для норильчан, это не просто праздник, а отличный пример здорового образа жизни. Я очень благодарен гостям, что в юбилейный, пятый раз они приехали и порадовали Норильск отличной игрой. Это важно для развития спорта, строительства инфраструктурных объектов. У нас есть в планах реновации города создание новой ледовой арены. Мы всесторонне поддерживаем многие виды спорта, не только хоккей или баскетбол, и эту работу будем наращивать. А Норильск — наша самая главная площадка, где мы будем всячески продвигать спорт», — подчеркнул Уткин.

Фото: Александр Китаев

Собранные от реализации билетов и спонсора 5 миллионов рублей получили хоккейные школы Норильска и Дудинки. Традиция благотворительных матчей в Норильске с участием выдающихся хоккеистов началась в 2017 году. За это время было собрано более 16 миллионов рублей, которые пошли на развитие хоккея в Заполярье.



«Такие праздники, как сегодня, очень важны для развития хоккея и всего спорта. Для легенд хоккея Норильск уже как родной город. Надо сказать «Норникелю» и президенту компании Владимиру Потанину огромное спасибо за поддержку и профессионального спорта, и социальных проектов. Таких как Ночная хоккейная лига. Сегодня она объединяет уже более 20 тысяч игроков, все регионы нашей страны и будет идти вперед, прогрессировать», — подчеркнул генеральный директор Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.