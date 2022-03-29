Овечкин вколотил очередной гол! Но его отменили из-за психов американского одноклубника

68-й матч регулярки НХЛ в «Вашингтоне» вряд ли кто-то захочет вспоминать. «Столичные» на своей площадке крупно влетели «Каролине», которая взяла убедительный реванш у «Кэпиталз» за три поражения в предыдущих матчах сезона.

Уже к 8-й минуте «Вашингтон» проигрывал 0:2, ближе к середине матча Том Уилсон одну шайбу отыграл, но почти сразу же хозяева льда пропустили в меньшинстве от Ахо, и этот гол надломил команду Питера Лавиолетта.

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До конца периода «столичные» пропустили ещё дважды, а в третьем отрезке Шэй забил шестой гол «ураганов», распечатав и вышедшего на замену Илью Самсонова. 1:6 — самое крупное поражение «Вашингтона» в сезоне, а российские лидеры клуба Овечкин и Кузнецов завершили матч с показателем полезности «-3».

Однако в этой встрече всё могло сложиться иначе. Ещё в первом периоде при счёте 0:2 «столичные» получили большинство, и главный снайпер в истории НХЛ при численном преимуществе вроде бы даже сумел его реализовать. Овечкин получил поперечный пас, бросил в касание из любимого «офиса», шайба зашла в ворота. Есть 43-й гол Ови в сезоне и 773-й в карьере? А вот и нет. За пару секунд до гола арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Ти Джея Оши.

Видео отменённого гола Овечкина

Момент, прямо скажем, неоднозначный. На повторе хорошо видно, что изначально фол был на самом Оши, у которого клюшку из рук буквально выдернул Джордан Стаал. Ти Джей немного повозмущался, но не дождался реакции судей, психанул и устроил самосуд: подобрал своё орудие и выбил им клюшку уже из рук Стаала. И уже это действо без внимания арбитров не осталось. Оши, невольно лишивший важного гола своего великого одноклубника, обильно эмоционировал, заходя в штрафной бокс, но ничего изменить уже было нельзя.

Если бы судьи зафиксировали фол Стаала, то после гола Овечкина «Вашингтон» бы продолжил играть в большинстве и вполне мог бы быстро сравнять счёт. Впрочем, возможно, голкипер «Каролины» Андерсен видел, что судья зафиксировал фол у Оши и в момент броска Овечкина был не так сконцентрирован, так что при других обстоятельствах никакого гола и вовсе не было бы.

Словом, момент получился важным, но нет никакого смысла увлекаться сослагательными наклонениями. Как случилось — так случилось. «Вашингтон» крупно уступил дома «Каролине», осложнив себе задачу по преследованию команд из топ-3 в Столичном дивизионе. Впрочем, ситуация на Востоке НХЛ такова, что кубковая восьмёрка уже фактически определена и в зоне «уайлд-кард» внутри неё есть почти гарантированное место для «Кэпиталз».