Эмоции и полная анархия. Почему серия «Металлурга» и «Авангарда» вышла из берегов плей-офф

И не факт, что вернётся туда и на решающий матч. Потому что в этой серии открыто веселятся даже главные тренеры.

Всё-таки какую же удивительную серию играют нынче «Магнитка» и «Авангард»! Разумеется, в первую очередь поражает результативность, составляющая 7,8 (!) шайбы в среднем за игру на двоих и уже выводящая эту битву в историю плей-офф КХЛ.

Но дело не только в результативности. Боб Хартли совершенно правильно заметил, что в этой серии не было ни одного матча, в котором бы обе команды смогли показать себя хорошо одновременно. Только полное доминирование одной из сторон, только куча голов в ворота полностью деморализованного и расклеившегося соперника. И из этой концепции не выбивается даже матч №2, где «Магнитка» едва не совершила впечатляющий камбэк и в котором по счёту ничего не было наверняка ясно до последней минуты. Однако в той встрече «Металлург» зажёгся ровно на один-единственный отрезок во втором периоде, а уже в третьем отрезке, проигрывая с минимальной разницей, не создал вообще ничего у ворот Грубеца, позволив «Авангарду» спокойно довести дело до победы.

Это очень странная серия, потому что в ней ни у одного из клубов вообще не прослеживается какой-то чёткой линии, системы, которую можно было бы пропустить через все матчи и вычленить из неё некие базовые вещи, повторяющиеся из раза в раз. Нет, никаких тенденций и закономерностей, никакого анонсированного соперничества разных стилей! Всё зависит от конкретно взятого матча: кто в нём сможет быстрее задавить, напугать, обескуражить соперника, тот и победит, при этом заставив оппонента под конец игры выглядеть максимально неприглядно.

Такая анархия и абсолютное повиновение принципу «матч на матч не приходится» совсем не свойственны «Авангарду». Команда Хартли вообще-то славится своей системой, которая обычно сильнее любых трудностей и обстоятельств, но в этой серии мы видим «Авангард», подверженный эмоциям. Омичи не знают жалости к «Магнитке» в день хорошего матча, но и очень легко разваливаются, когда что-то идёт не так.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Металлург» — гораздо менее системный коллектив, его по большому счёту можно было бы назвать командой настроения, однако такие амплитудные качели уральцам тоже несвойственны. Всё-таки в нынешнем сезоне Илья Воробьёв смог найти весьма неплохой баланс между раскрытием атакующего потенциала состава и своей тягой играть в осторожный, аккуратный хоккей, «Магнитка» в абсолютном большинстве матчей смотрелась гармонично, сейчас же её, как и соперника, бросает то в жар, то в холод.

Думаю, что такой тон серии был задан в первых магнитогорских матчах. «Металлург» по каким-то неведомым причинам вышел на них в таком состоянии, в каком обычно хоккейные команды проводят первую игру летней предсезонки, за что был наказан «Авангардом», который, наверное, сам удивлялся, как это у них во втором раунде плей-офф оказался такой смешной уровень сопротивления. В результате: неприличные счета, каскад голов, подспудно успокоившийся «Авангард», разозлённая домашними унижениями «Магнитка». В этот момент серия и вышла из берегов плей-офф, и с тех пор в ней стали преобладать эмоции, помноженные на гигантское количество индивидуального мастерства игроков в обеих командах.

Да, эмоции рулили этой серией все шесть матчей. Они выражались в огромном для плей-офф количестве голов, обрезов, индивидуальных ошибок. В забавных обоюдных попытках иногда нагрубить друг другу словом и делом (забавных, потому что ни у «Авангарда», ни у «Металлурга» нет по-настоящему «плохих парней» в составе) или в уморительном соревновании по лежанию на льду и выпрашивании удалений — в этом преуспели оба клуба, и чем дальше в серию, тем более комично всё это смотрится.

Но такая уж серия! Да что говорить про игроков, если даже оба главных тренера сняли привычные маски, позволяют себе отпускать колкости в адрес друг друга на пресс-конференциях и размениваются на мелочи, будто меряясь размером куличиков в песочнице. Вот Илья Воробьёв после первого матча намекнул на симуляцию у соперника, и эту тему подхватили не только хоккеисты, но и Хартли, спрашивавший уже после третьей игры о состоянии здоровья ушедшего в раздевалку Майе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наставник «Авангарда», в свою очередь, запустил челлендж по замене основного вратаря по ходу удачно складывающегося матча, что как бы подчёркивает превосходство над соперником. Грубец уступил место Демченко в первом матче серии при счёте 7:1 в пользу «Авангарда», а уже в четвёртой и пятой встречах у уверенно разбирающегося с оппонентом «Металлурга» игру вместо Кошечкина заканчивал Иван Налимов — Воробьёв поддержал критерии Хартли по определению степени убедительности победы! Канадца, кстати, это, видимо, задело, потому что после шестого матча он три раза по ходу пресс-конференции подчеркнул важность того факта, что «Авангард» снова не дал Кошечкину закончить матч.

Словом, в этой серии всё очень и очень весело. Живо, ярко, сочно. Но невозможно предсказать, пролонгируется ли это веселье и на седьмой матч, где всё-таки уже на кону будут стоять серьёзные вещи и ни у кого не будет права на ошибку. Как в такой ситуации поведут себя игроки, тренеры? Неужели мы снова увидим не менее 6 голов за матч, или же всё кончится традиционным для решающих игр хоккейного плей-офф футбольным счётом?

Не знаю. И даже гадать не хочу. Пусть всё будет как будет. Уверен же я только в одном — у такой уникальной, сумасшедшей серии точно не случится разочаровывающий с точки зрения зрелищности финал.