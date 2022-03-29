Лямся показал будущее «Салавата» без легионеров. Но есть ли будущее у клуба без Лямся?

Финский тренер за год сумел полностью изменить отношение к себе. Теперь многие в Уфе хотят, чтобы он остался, но всё не так просто.

Что ни говори, а «Салават Юлаев» является одной из самых популярных команд в КХЛ. Как бы ни играла команда, к ней всегда приковано большое внимание не только собственных болельщиков, но и поклонников других команд и просто сторонних наблюдателей. В этом году уфимский аттракцион, как и годом ранее, прекратил свою работу после второго раунда плей-офф. Однако если в 2021-м большинство фанатов обрушилось на главного тренера Томи Лямся с невиданной критикой, то сегодня такое же большинство выступает за продление контракта с финским специалистом и, кажется, готово пойти за ним куда угодно. Как это произошло?

Безнадёга перед стартом

Стоит напомнить, что к назначению Лямся болельщики «Салавата» изначально относились с большой долей, мягко говоря, скепсиса. «Подсидевший» Николая Цулыгина специалист провёл относительно неплохую регулярку, но закончил сезон худшим образом, получив сокрушительные 0-4 от принципиальных соперников из «Ак Барса» — таких унижений в Уфе не испытывали очень давно.

Фото: vk.com/hcsalavat

За этим поражением последовали громкие уходы Владимира Жаркова и Дмитрия Кугрышева, при этом оба хоккеиста покинули клуб, взорвав мощные информационные бомбы: один ополчился на руководство, другой – лично на Лямся. Прибавьте к этому сомнительную трансферную политику в межсезонье – переход Виктора Тихонова из стана казанцев, отсутствие полноценной замены Юхе Метсоле и привлечение уже, казалось бы, совсем сдавшего позиции Николая Кулёмина – и вы получите тот эмоциональный фон, в котором находился клуб перед стартом нового сезона.

Неровная регулярка

Той прыти, с которой «Салават» начал регулярку, пожалуй, не ожидал никто – юлаевцы стремительно вышли в лидеры КХЛ, одержав 10 побед в 11 матчах и выдав лучший старт в истории клуба, а также перестали быть командой одного звена, за что их нередко ругали болельщики. Пока финская тройка входила в сезон, главной ударной силой уфимцев была новая связка Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин, которая в одночасье стала катализатором успехов команды.

Но матчи шли, а финны так и не могли набрать оптимальную форму. Остальные игроки не могли всё время выигрывать матчи, и если сначала это вытекало лишь в одиночные поражения, то в конце ноября «Салават» выдал серию из четырёх проигранных матчей. И это стало поводом вновь вспомнить о претензиях к Лямся: «Думаю, что Лямся пора уже в отставку. И давно пора. Но он подписал новый контракт перед прошлым плей-офф, так что, наверное, будет работать в «Салавате» и дальше. Тут у руководителей нужно спрашивать: кредит доверия ему выдали огромный, как я понимаю, и убирать его никто не будет сейчас», — говорил бывший игрок «Салавата» Игорь Григоренко.

Благодарность Лямся за плей-офф

Уфимцам удалось преодолеть кризис в середине сезона и с неплохим настроением подойти к плей-офф. Однако все карты клубу спутало решение иностранных хоккеистов расторгнуть контракты и уехать домой. Все финны – Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Юха Метсола — а также датчанин Филип Ларсен покинули «Салават» и практически лишили команду шансов на борьбу за Кубок Гагарина.

К чести юлаевцев, они не расклеились и достойно провели оставшийся плей-офф, сперва доведя до победы серию с «Сибирью», а затем навязав бой не потерявшему ни одного легионера (что постарался исправить Григорий Панин) «Трактору».

Практически на каждой послематчевой пресс-конференции Томи Лямся говорил о «маленьких деталях, которые делают разницу» и о том, что команда выкладывалась даже не на 100, а на все 110 процентов. Финский наставник сказал, что гордится своей командой и у него есть для этого повод – в ограниченных условиях «Салават» сумел сохранить лицо и достойно выступить в Кубке Гагарина, до последнего цепляясь за возможность перевести серию второго раунда хотя бы в седьмой матч.

Фото: vk.com/hcsalavat

Спустя год после бесславного вылета от «Ак Барса» многие болельщики уфимцев благодарны Лямся – за то, что отреагировал на прошлогодний провал не словом, а делом; за то, что сделал «Салават» менее зависимым от одного звена; за то, что не бросил команду в тяжёлой ситуации и прошёл вместе с ней до конца сезона.

Томи показал – у «Салавата» может быть будущее даже без легионеров в составе. Команда, состоящая исключительно из россиян, смогла преодолеть барьер первого раунда плей-офф и навязала борьбу одному из фаворитов Востока. У команды есть как опытные лидеры – Кадейкин, Тихонов, Коледов — так и перспективная молодёжь в лице Башкирова, Пустозёрова и Алалыкина, которых даже старшие партнёры уже называют мотором команды.

Но есть ли будущее в «Салавате» у самого Лямся?

«Хотел бы остаться в Уфе? Мы знаем, что многое происходит в мире вокруг хоккея. Никогда не говори никогда», — сказал наставник на пресс-конференции после шестого матча с «Трактором».

Контракт финского тренера подходит к концу. Вопрос в том, останется ли Лямся на своём посту. В любом случае он заложил неплохой фундамент, который позволит команде расти дальше.