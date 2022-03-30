Неудержимый Кучеров! Разрывал в большинстве и оформил ассистентский хет-трик

Весна началась для «Тампы» с неудачного отрезка, во время которого команда проиграла шесть из восьми матчей. Но не стоит забывать, что два Кубка Стэнли подряд не завоёвываются просто так, и стати и мощи у «молний» более чем достаточно. Преодолевать трудности они тоже умеют, и сегодня они выиграли третий матч подряд, заставив забыть о временных трудностях.
«Каролина» — хорошо знакомый и уже принципиальный соперник для «Тампы» — они много играли друг против друга в прошлом сезоне, сходились во втором раунде в плей-офф и в этом году встречаются уже в третий раз. Предыдущий закончился стычкой Никиты Кучерова и Себастьяна Ахо – тогда несвоевременное удаление россиянина не позволило организовать финальный штурм и отыграться.
Сегодня Никита, наоборот, был одним из главных творцов победы. Несмотря на заметное превосходство по количеству создаваемых моментов, «Тампа» догоняла бóльшую часть игры, но ни на секунду не сбавляла оборотов, а большинство разыгрывала как по нотам. «Каролина» открыла счёт в первом периоде, первым же броском пробив Андрея Василевского. Ник Пол не смог вывести шайбу из зоны, Нино Нидеррайтер переправил её за ворота, пошёл на пятачок, получил обратную передачу и моментально нанёс бросок в дальний угол.
Сравнять счёт получилось в самом начале второго периода, когда защитник «Каролины» Коул сидел на скамейке штрафников. Кучеров увёл за собой одного из соперников и отдал передачу назад Киллорну, у которого было достаточно времени и пространства, чтобы нанести прицельный бросок.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Каролина» вновь вышла вперёд в контратаке три в два в середине периода – Сет Джарвис подставил клюшку под бросок Нидеррайтера, но уже через минуту «Тампа» ответила голом Виктора Хедмана.
На второй перерыв всё же пришлось уйти, проигрывая в одну шайбу – Себастьян Ахо в борьбе с Чернаком на пятачке шикарно подставил клюшку под бросок Деанджело. «В перерыве мы говорили о том, что проводим один из лучших своих матчей. Мы уступали в счёте, но сошлись на том, что не надо ничего менять, надо продолжать играть так же. Это была одна из самых цельных игр в нашем исполнении за долгое время. Мы мало времени проводили в своей зоне. Выбраться из своей зоны и диктовать игру в средней и в зоне атаки — хороший рецепт, особенно против сильных команд», — сказал после игры Стивен Стэмкос.
«Молнии» сыграли на свежести – у «Каролины», игравшей днём ранее с «Вашингтоном», не хватило сил, что признал и её тренер Род Бриндамор. Первое же удаление «ураганов» в третьем периоде «Тампа» реализовала. Снова сработали лидеры — Никита Кучеров отдал на другой борт Стэмкосу, Стивен бросил, а Пойнт добил шайбу в ворота, сравняв счёт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Овертайм начался с удаления Джордана Стаала, и на лёд вновь вышла грозная бригада большинства «Тампы». Кучеров не стал бросать сам, а отдал на Стэмкоса в слоте, и тот пальнул мимо Раанты в ворота. Капитан «молний» обошёл Мартена Сан-Луи и установил новый клубный рекорд по голам в овертайме (11).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Никита же в третий раз за сезон набрал не менее трёх очков за матч и в первый раз оформил ассистентский хет-трик. Сейчас, когда его поставили в одно звено с Пойнтом и Стэмкосом, он просто неудержим.
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