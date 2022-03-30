Шестёркин заберёт «Везину», Овечкину поможет лишь чудо. Кто из русских возьмёт призы НХЛ?

Почти все вопросы в регулярке НХЛ уже решены, остаются неразыгранными буквально одно-два места в плей-офф. Команды, которые уже потеряли все шансы, играют ради статистики и будущих контрактов, пробившиеся же в плей-офф занимаются подбором звеньев для решающих матчей сезона.

Впрочем, у отдельных игроков есть большая статистическая мотивация — борьба за индивидуальные призы. Какие-то из них, впрочем, будут вручаться не по статистике, а по воле журналистов и других выборщиков, поэтому становятся менее предсказуемыми. Кто из наших игроков претендует на энхаэловские призы?

Игорь Шестёркин — основной кандидат на «Везину», претендент на «Харт»

Ещё пару лет назад Игорь не был основным голкипером СКА, деля место в воротах с легионерами примерно 50/50. После успешных юниорских и молодёжных турниров его долго подводили к сборной — за три ЧМ он сыграл только четыре матча, чаще оставаясь третьим вратарём. Однако всё это время в Нью-Йорке ждали преемника Лундквиста и получили его. Уже в первых матчах в «Рейнджерс» Игорь побил несколько мелких рекордов для вратарей-новичков. В своём третьем сезоне в НХЛ он уже лучший в лиге.

Шестёркин лучший по многим статистическим метрикам: по проценту отражённых бросков (93,6%), коэффициенту надёжности (2,11), по количеству предотвращённых голов сверх xG (33,6 за 44 матча — получается, каждую игру вратарь спасает свою команду от примерно 0,8 лишнего гола).

Тренер Юрий Новиков объяснял его силу так: «Кстати, мало кто помнит, что он начинал нападающим – и только потом его перевели в ворота. То есть Шестеркин обладает стереоэффектом, он способен видеть ситуацию сразу в двух амплуа. Поэтому его феномену не удивляйтесь». Партнёр по команде Райан Строум говорил: «Он не только стремится стать вратарём-бомбардиром, но и умеет блестящим пасом создать отрыв для кого-то из форвардов. Более того, уверен, что он лучший распасовщик, нежели 75-80 процентов ребят в нашей команде».

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Реальной конкуренции среди вратарей у Шестёркина в этом году почти нет. Выделяется Фредерик Андерсен из «Каролины», который предотвратил 30,2 гола сверх xG, а дальше нет практически никого, отрыв от третьего места очень большой. В исторической перспективе Шестёркин уже выдаёт седьмой вратарский сезон за последние 15 лет в НХЛ, хотя прошло лишь три четверти от всех игр.

И здесь можно задуматься и о призе MVP. Кэри Прайс, который в 2015-м единолично тащил «Монреаль», получив и «Харт», и «Везину», за 66 игр предотвратил 38,9 гола сверх xG — лишь на пять больше нынешнего показателя Игоря. Но в 2015-м НХЛ была намного менее результативной лигой, чем сейчас, и выдающиеся атакующие сезоны некоторых нападающих оттеняют достижения Шестёркина. Однако для этих «Рейнджерс» Шестёркин намного более ценный игрок, чем Юбердо для «Флориды» или Мэттьюс для «Торонто» — и в тройку номинантов он должен попадать.

Однако нельзя сбрасывать со счетов вариант неожиданного спада — например, такой случился с Андреем Василевским весной 2018-го, когда он уверенно шёл к своей первой «Везине». Вратари — игроки, которых предсказывать очень и очень сложно.

Другие русские претенденты: Андрей Василевский всегда будет где-то рядом — его 16,2 предотвращённых гола всё равно остаются четвёртым результатом в лиге. Стоит учитывать то, что лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры, которые часто смотрят на имя, а не на саму игру — поэтому в тройке претендентов на «Везину» Василевский должен быть.

Атакующие игроки подводят Илью Сорокина в «Айлендерс» — несмотря на все подвиги новокузнецкого вратаря и обороны клуба, «Айлс» из-за унылой атаки идут вне зоны плей-офф. У Сорокина те же 16 «сверхспасённых» голов, что и у Василевского, но за меньшее количество матчей. Это очередной отличный сезон для русских вратарей — жаль только, что в сборной это никак не получится показать.

Александр Овечкин — претендент на «Морис Ришар»

Несколько лет назад сезоны НХЛ шли по одному похожему сценарию: где-то в середине сезона Овечкин отставал по результативности от молодёжи типа Пастрняка или Мэттьюса, западные журналисты торопились писать статьи «Пять признаков того, что Овечкин — всё», хейтеры вспоминали прогнозы о том, что Ови скоро будет старым и всё у него кончится. Как вдруг у Овечкина начиналась мощная результативная серия, после которой он обгонял всех и вся и получал свой любимый «Морис Ришар».

В этом году ситуация перевернулась на 180 градусов: «Вашингтон» мощно начал сезон, Овечкин начал его вообще исторически, находясь в погоне за вечностью — а потом спурт замедлился. Возможно, не хватило командных сил — из-за травм многих ведущих форвардов капитан «Столичных» на старте играл несколько больше, чем обычно. В календарном 2022-м у Ови довольно печальные «-17» в показателе полезности, несмотря на то что он набирает почти очко за игру.

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Сейчас за 14 матчей Овечкину надо отыгрывать гандикап в 7 шайб от Мэттьюса, а ведь впереди ещё и Леон Драйзайтль с Крисом Крайдером. Больше половины этих игр «Вашингтон» проведёт на выезде, из слабых соперников у команды — «Аризона», «Монреаль» (но и они набрали неплохой ход в концовке), а также «Филадельфия». У того же «Торонто» календарь попроще — скорее всего, 50 шайб Овечкин выбьет, но трофей не получит.

Частичной причиной этого можно назвать резкий крах большинства «Вашингтона» — сейчас оно на 21-м месте в лиге, а долгое время было ещё хуже. Когда Овечкин на старте сезона забивал в основном в равных составах, все представляли себе, что будет, когда заработает ещё и «5 на 4» — но толком оно так и не включилось.

Валерий Ничушкин — в лонг-листе на «Селке Трофи»

Приз лучшему оборонительному форварду зависит от имён ещё больше, чем все остальные трофеи лиги. Кажется, даже если Патрис Бержерон завершит карьеру, то его репутация среди журналистов позволит выиграть ему ещё парочку «Селке», когда он будет качаться в гамаке где-нибудь на Карибах. Новые имена врываются в цепочку Бержерон — Копитар — Тэйвз редко, и для этого надо сделать что-то выдающееся.

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Ничушкина, правда, как основного претендента на этот приз никто и не рассматривает, но в сезоне-2019/2020 он попал в десятку. За два года Валерий стал получать намного больше игрового времени, в том числе став основным игроком меньшинства команды. Его показатель пропущенных голов во время нахождения на площадке остаётся солидными. Кроме этого, Ничушкин ещё и часто выходит на лёд против лидеров чужих команд, помогая их нейтрализовать.

Другие русские претенденты: Павел Бучневич. В этом году череповецкий талант чаще привлекал к себе внимание тем, что наконец-то начал стабильно набирать очки — в «Рейнджерс» к нему моментами относились необъяснимо странно. «Блюз», которые в последние годы всегда имеют крен в сторону обороны, брали Павла ещё и за его оборонительные способности.

Вингеры в последнее время почти игнорируются при голосовании на «Селке», за исключением разве что Марка Стоуна, но Бучневич, как и Ничушкин, много времени проводит в меньшинстве и мало проваливается в защите. По расчётам статистика Дома Лещишина, Бучневич — восьмой в списке претендентов на «Селке», Ничушкин — десятый с совсем незначительным отставанием.