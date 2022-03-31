Волшебный Панарин! Набрал 80-е очко в сезоне и ворвался в список легенд НХЛ

Март 2022 года складывается для «Детройта» крайне неудачно. После победы в напряжённой игре с «Каролиной» в начале месяца «крылья» успели пройти через шестиматчевую серию поражений и выиграли всего два раза (и то один из них – у бедовой «Филадельфии») из 12 возможных. Своеобразной «вишенкой на торте» стал сокрушительный провал «Ред Уингз» во время выезда в Питтсбург, где «пингвины» во главе с Евгением Малкиным не оставили камня на камне от подопечных Джеффа Блэшилла. 2:11 – таких разгромов НХЛ не видела целых 19 лет.

В первом матче после фиаско в Пенсильвании «Детройт» принимал «Рейнджерс», у которых, напротив, дела идут замечательно. Они и с теми же «Пингвинз» справились дважды в течение четырёх дней, и выиграли 10 из 14 матчей в марте, да и к сегодняшней встрече подходили с тремя победами подряд. Они же и открыли счёт благодаря первому с 20 января голу Райана Ривза.

Однако затем на помощь «крыльям» пришёл не кто иной, как… Александр Георгиев. Да, именно на совести российского голкипера, вышедшего сегодня с первых минут, лежат обе пропущенные шайбы «Рейнджерс» в первом периоде. Майкл Расмуссен и Якуб Врана должны быть очень благодарны Александру за улучшение их личных показателей.

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К счастью для Георгиева, Жерар Галлан оставил его в игре, а нью-йоркцы сравняли счёт всего за 11 секунд, правда, в начале второго периода вновь оказались в качестве отстающих. И тогда на первый план вышел другой россиянин – Артемий Панарин. Вингер «синерубашечников» восстановил паритет в середине матча, в касание поразив верхний угол ворот Алекса Недельковича после очень удобной передачи от новичка команды Фрэнка Ватрано, отлично влившегося в коллектив с Бродвея.

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Третья двадцатиминутка вновь началась с гола хозяев, но и на это у Хлебушка и Ко нашёлся свой ответ. За четыре минуты до конца после его передачи проводящий невероятный сезон Крис Крайдер смог вернуть «Рейнджерс» в игру, не без помощи рикошета от конька Морица Зайдера реализовав большинство.

Игра перешла в овертайм, где всё решилось достаточно быстро. Ещё один новичок «рейнджеров» Эндрю Копп на пару с Панариным переиграл всю оборону «крыльев» — отдал пас Артемию из средней зоны, доехал до дальней штанги и оттуда среагировал на ответную передачу, которую россиянин сделал с волшебной лёгкостью.

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Для Панарина, совершившего сегодня три результативных действия, голевая передача в овертайме стала 80-м очком в сезоне – чуть ранее первым из россиян в этой регулярки такой же отметки достиг Кирилл Капризов. При этом на счету Артемия уже 370 ассистов в НХЛ. Это четвёртый результат в истории лиги среди крайних нападающих за первые семь сезонов. Панарин обошёл Люка Робитайла, а впереди него остались только Ги Лафлёр (384), Майк Босси (385) и Яри Курри (398). «Рейнджерс» осталось провести ещё 14 матчей – попадание в топ-2 не кажется таким уж нереалистичным.