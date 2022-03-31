«Хочу продолжить работу в КХЛ». Немировски – об уходе из «Торпедо», сезоне и будущем

Время Дэвида Немировски в «Торпедо» подошло к концу. Неофициально об этом писали с начала марта, но теперь главный тренер сам подтвердил эту новость. Под его руководством нижегородцы играли в симпатичный хоккей, который так полюбился болельщикам, три раза за четыре года выходили в плей-офф. Могли выходить и в этом сезоне и, как говорит тренер, уж точно заслуживали хотя бы сыграть в плей-ин. В интервью «Чемпионату» он подвёл итоги непростого сезона и всего нижегородского этапа своей карьеры, поделился мнением о шансах Дамира Жафярова (и Андрея Кузьменко) заиграть в НХЛ, а также рассказал о планах на будущее.

«Контракты с тренерским штабом расторгнуты в конце февраля по инициативе клуба»

— Правда ли, что весь ваш тренерский штаб покинул «Торпедо»?

— Да, 27 февраля были расторгнуты контракты со всем тренерским штабом, 28-го числа мы подписали все документы.

— По чьей инициативе?

— По инициативе клуба. У меня был контракт до 30 апреля, его расторгли. В середине февраля было собрание с руководством, мы всё обговорили, и они объявили, что не будут продлевать договор. Тем не менее я решил доработать товарищеские матчи.

— Как вам объяснили это решение?

— Конечно, невыход в плей-офф повлиял, плюс мы работали в клубе уже четыре года, видимо, руководство решило что-то поменять. Это нормальная ситуация, никаких обид на «Торпедо» у меня нет.

Фото: vk.com/torpedonn

— Вашим преемником в «Торпедо» называют Игоря Ларионова, вам приятно, если в команду придёт именно этот тренер?

— Буду только рад, если команду возглавит Игорь. У меня много друзей в «Торпедо» и среди игроков, и среди персонала, я очень переживал, что будет дальше. Важно, чтобы на это место пришёл человек, который будет хорошо относиться ко всем независимо от их статуса и роли. Знаю, что Игорь не только профессионал своего дела, но и правильный и хороший человек.

«Игра идёт три периода. Вот этот третий период мы и не сыграли»

— Как бы вы в целом охарактеризовали нижегородский этап в своей карьере?

— Никогда не забуду его, ведь это первая команда, в которой я был главным тренером. Все четыре года я получал огромное удовольствие от работы, завёл много новых друзей. Было очень приятно, как нижегородцы, болельщики воспринимали меня.

Вспоминаю свой первый официальный матч – открытие сезона со СКА. Мы уступали 0:2, потом 1:3, в итоге выиграли 4:3. Болельщики всю игру шумели, а когда Денис Паршин забил победный гол в концовке, казалось, что крыша рухнет! Было настолько громко, вся арена ходила ходуном, я на самом деле испугался, что что-нибудь случится. Атмосфера была незабываемой.

— Насколько удовлетворены своей работой в «Торпедо»?

— Это большой опыт, я и весь мой тренерский штаб многому научились, каждый год мы становились лучше, хотя всегда есть куда расти. В этом году мы не добились желаемого результата, но в то же время сезон не был завершён. Мы должны были сыграть 56 матчей, а сыграли 47. Игра идёт три периода, и два периода ты можешь проигрывать, а в третьем выиграть матч. Вот этот третий период мы и не сыграли. Обидно, что должны были раньше решать вопрос выхода в плей-офф, но не факт, что не решили бы его, если бы регулярный чемпионат был сыгран полностью.

— Многие ждали от «Торпедо» прорыва в этом сезоне. Почему не получилось? Чувствовали, что можете сделать шаг вперёд по сравнению с предыдущими годами?

— Мы показывали хороший хоккей. Состав был даже сильнее, чем в предыдущие годы, но это всё на бумаге. На деле вмешались разные факторы. Например, Дамир Жафяров подписал контракт только перед стартом сезона, не проходил с командой полноценные сборы. Ему потребовалось время, чтобы вкатиться, последние 30 матчей он был одним из лучших игроков в КХЛ.

Аналогичная ситуация с Иваном Чеховичем. Он думал, что будет играть в Америке, но в последнюю минуту его выставили на драфт отказов, и он вернулся в «Торпедо» только к началу сезона. На бумаге мы выглядели хорошо, но по факту не все поначалу играли на своём максимуме. Однако Жафяров в итоге закончил регулярку четвёртым бомбардиром лиги, Чехович тоже разыгрался в последних матчах. По тренировкам было видно, что он вернулся на свой уровень и мог играть даже лучше, чем в прошлом году, если бы чемпионат продолжился.

Может, где-то и тренерские ошибки были. Все эти факторы повлияли на то, что мы не так много очков набрали к олимпийской паузе, как должны были. Но в паузу у нас все травмированные восстановились, команда была на ходу и могла заходить в плей-офф, если бы доиграли сезон до конца.

— Объясните феномен – почему «Торпедо» успешно противостояло топ-клубам, но теряло свои очки, как дважды дома с рижским «Динамо»?

— В одном матче с Ригой мы, действительно, сыграли не лучшим образом, а во втором всё делали правильно, но шайба не шла в ворота. Что касается побед над топ-клубами, то мы одержали всего шесть таких побед, просто они запоминаются больше других. Если смотреть глобально, то в этом ничего особенного нет, против нетоповых клубов у нас гораздо больше побед было.

Все говорят – свои очки, не свои очки, но мне такой подход не нравится. Я считаю, что каждый матч – это наши очки. Любая команда может обыграть любого соперника. Нашей главной проблемой были голы. Раньше мы много забивали, а в этом году никак не получалось. Мы же и в обороне стали лучше действовать, и в атаке неплохо играли, только завершения не было.

— Да, вы закончили регулярку самой бросающей командой в КХЛ.

— Это здорово, я всегда говорил ребятам, что надо бросать больше всех. Причём это нелегко, ведь мы не старались наносить бросок ради броска. Мы создавали моменты, а для этого надо побороться, разыграть комбинацию, выйти на хорошую бросковую позицию.

У нас было мало хороших забивных ребят, в последние пару лет у нас много забивало только первое звено. Вопрос в комплектации состава, но ведь не секрет, что у «Торпедо» не тот бюджет, чтобы покупать много забивных игроков.

«Странно и неожиданно, что КХЛ не стала проводить плей-ин. Это несправедливо и обидно»

— Если посмотреть на все результаты «Торпедо» в регулярке, то есть ощущение, что фатальным для команды оказался отрезок после перерыва на Кубок Первого канала, когда было проиграно шесть из восьми матчей. Что произошло в тот момент?

— После паузы мы неплохо начали – проиграли в овертайме «Авангарду», следующий матч с «Куньлунем» выиграли, а потом играли хорошо, но не забивали. Плюс много ключевых ребят были травмированы. Последние четыре-пять матчей оказались ключевыми для турнирного положения.

— Так сложилось, что при вас «Торпедо» каждый новый сезон начинал в другой конференции. Как это сказывалось на подготовке? Как относились к тому, что клуб постоянно кочевал?

— Это решение лиги, мы не могли его изменить. У «Торпедо» такая география, поэтому его каждый раз переводили в другую конференцию. Конечно, это немного мешает, но жаловаться не стоит. Мы готовились и играли, концентрировались на тех вещах, которые могли контролировать. Если бы мы были в другой конференции, то попали бы в плей-офф, по очкам мы были впереди «Барыса». Но тут ничего не поделать.

— Как отнеслись к решению КХЛ не дать «Торпедо» заменить «Йокерит» в плей-офф? Была ли надежда сыграть и была ли к этому готова команда?

— Да, к тому времени мы отпустили ряд игроков, но всё равно были готовы играть. В последнем товарищеском матче со СКА мы показали, что ребята хотели играть и продолжать сезон. Не знаю, почему КХЛ решила не пустить нас в плей-офф, тем более «Йокерит» снялся заранее.

С кем ни разговаривал и в нашей лиге, и в НХЛ, все думали, что мы будем играть хотя бы плей-ин. Это было бы по-честному. Так делала НХЛ, когда досрочно завершила регулярный чемпионат два года назад. В баскетболе всем тоже очень понравился плей-ин, дополнительная серия плей-офф вызывает большой интерес, помогает в развитии, даёт рекламу лиге.

Сезон не был закончен, хотя шансы на плей-офф были и у нас, и у «Автомобилиста», и у других команд. Очень странно и неожиданно, что лига не стала проводить плей-ин, в этой ситуации он был единственным вариантом. Это несправедливо и очень обидно, думаю, болельщики тоже были недовольны. Всем бы понравился ещё один раунд плей-офф, тем более в этих сериях была бы настоящая рубка.

«Не знаю, почему Жафяров ещё не уехал в НХЛ. У него есть хороший шанс там зацепиться»

— Как бы оценили легионерскую линию нижегородцев?

— Агостино и Леннстрём хорошо вписались в команду, здорово нам помогли. Мили начал чемпионат не очень хорошо, но в итоге провёл отличный сезон, тоже внёс большой вклад. От Заара ожидали большего, но ему помешали сначала одна травма, потом другая. Он порвал связки на голеностопе. Думали, пару недель пропустит, но пропустил три месяца. Всё равно было видно, что это сильный игрок, сейчас он вернулся в строй и хорошо выступает в Швеции. Гривик провёл сложный сезон. Мы брали его на ведущую роль, но он сыграл ниже ожиданий, хотя не скажу, что я им совсем недоволен.

— С чем было связано решение использовать в сезоне трёх вратарей?

— У нас были два достаточно молодых вратаря – Кочетков и Тихомиров, которые никогда не были первым номером. Поэтому важно было взять Мурыгина. Да, у него в жизни был сложный период, он поборол рак, но, во-первых, он уже был основным и у него большой опыт, а во-вторых, он помогал не только команде, но и в развитии молодых вратарей.

Мы начинали сезон с Кочетковым, но это было нашей ошибкой. Перед сезоном он сильно болел, мы думали, что к чемпионату выздоровел, но ему требовалось больше времени. После он стал играть гораздо лучше.

— Чем руководствовались, назначая капитаном Зията Пайгина, и как оцените его в этом качестве?

— Мы смотрели, кто чаще брал слово в раздевалке, на собраниях команды. Зият показывал себя как лидер на играх, тренировках и в раздевалке. Когда обменяли Шенфельда, Пайгин был лучшим кандидатом на роль капитана. Он хорошо справился в этой роли – ребята его слушали, а он сам стал больше от себя требовать.

Фото: vk.com/torpedonn

— Согласны, что Дамир Жафяров созрел для НХЛ или его максимум на сегодня – топ-клуб КХЛ?

— В НХЛ играть нелегко, но пока не поедешь и не попробуешь, сложно что-то говорить. Не знаю, почему Дамир ещё туда не уехал, думаю, он имеет очень хороший шанс там зацепиться, у него всё для этого есть. За последние пару лет он сильно прогрессировал не только в игре с шайбой, но и без шайбы, постоянно добавлял физически. И он, и Андрей Кузьменко должны получить шанс в НХЛ. Верю, что оба смогут там заиграть.

— Вас удивляет, что на Жафярова практически не обращают внимания в сборной, он даже в расширенный олимпийский состав не попал?

— При прежнем руководстве сборной Жафярова привлекали, сейчас пришли новые люди. Но не взять его на сборы, в расширенный состав – это неправильно и некрасиво. Он должен был быть там, показать своей игрой, достоин играть на Олимпиаде или нет. Много писали об этом, я тоже не понимаю, почему его не взяли. Думаю, не секрет, что это решение отчасти продиктовано политикой.

«Хочу продолжить работу в КХЛ. В будущем хотел бы попробовать себя в НХЛ»

— Вероятно, в следующем году легионеров уже не будет. Насколько текущая ситуация в мире скажется на КХЛ и российском хоккее?

— Конечно, если легионеров не будет в следующем году, уровень КХЛ упадёт. Легионеры идут на пользу лиге, пусть их немного, но 5-7 иностранцев в команде – это хорошо. Надо делать самую сильную лигу, это поможет в развитии игроков, а значит, и сборной России. У нас в КХЛ много россиян, но на деле недостаточно качественных игроков, которые могли бы играть на чемпионатах мира или Олимпиадах с участием НХЛ. Надо готовить наших ребят, а это можно сделать только через практику и конкуренцию.

Все говорят, что на Евротуре скорость и качество игры чуть выше, чем в КХЛ. А надо делать так, чтобы в КХЛ уровень был выше! Сейчас градация уровней хоккея такова, что на вершине – Олимпиады с участием игроков НХЛ, как было в Сочи или Ванкувере. Ступенькой ниже – НХЛ, ещё на две ступеньки ниже – Евротур, и только потом КХЛ.

Конечно, ребятам непросто подниматься на несколько уровней выше КХЛ прямо перед крупным международным турниром. Для этого и нужны конкуренция, тяжёлый календарь, сложные игры внутри чемпионата. Сильная лига будет только помогать сборной. Взгляните на игроков НХЛ, им не нужны сборы перед Олимпиадами, чемпионатами мира, они готовятся в сезоне, где в каждом матче высочайший уровень игры.

— Хотели бы ещё поработать главным тренером в КХЛ?

— Конечно, я хочу продолжить работу в КХЛ, сейчас это мой приоритетный вариант. Пока жду предложений.

— Год назад ESPN включило вас в список тренеров, которые могли бы работать в НХЛ. У вас лично не было желания попробовать свои силы за океаном?

— У меня уже было предложение из НХЛ, но не главным тренером. В будущем хотел бы попробовать себя в НХЛ, но помощником быть не хочу, а для роли главного тренера я пока не готов. Нужно набраться побольше опыта, ещё минимум год или два отработать в КХЛ, пока план такой. КХЛ и НХЛ – две лучшие лиги мира, я всегда хотел работать здесь или там.