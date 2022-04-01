Мэттьюс впервые выбил 50 голов! В Америке уже мечтают, что он станет круче Овечкина

Сегодня в «Торонто» праздник – их «наше всё» Остон Мэттьюс впервые в карьере выбил полтинник! От нападающего, который шесть лет назад ворвался в НХЛ с покером в дебютном матче, этого давно ожидали.
И вот – дождались. Мэттьюс нанёс шесть бросков в створ ворот, ещё семь – в сторону, партнёры всю игру выводили его на бросок, тем не менее шайба залетела только в пустые ворота. Трибунам было всё равно – они ликовали.
Удивительно, но за всю более чем столетнюю историю «Торонто» американец всего лишь четвёртый игрок, которому покорилось это достижение. И первый – за последние 28 лет! До него это трижды удавалось Рику Вэйву (в трёх сезонах подряд с 1982 по 1984 год), Гари Лиману (в сезоне-1989/1990) и Дэйву Андрейчуку (в сезоне-1993/1994).
Снайперский клубный рекорд принадлежит Вэйву (54 шайбы), а с учётом того, что Мэттьюс сейчас забивает космическими темпами (17 голов в последних 16 матчах), то скоро он должен пасть. «Мэйпл Лифс» осталось провести ещё 15 матчей в регулярке.
«У меня ещё есть дело, которое надо сделать, я ещё не закончил. Особенно приятно, что забил 50-й гол дома. Не думал, что забью его в пустые ворота. Мне очень повезло играть с такими потрясающими партнёрами и в хорошей команде. Впереди много важных матчей, но приятно насладиться сегодняшним», — сказал виновник торжества. В честь такого исторического события Мэттьюс получил праздничный душ от партнёров в раздевалке.
ВИДЕО.
Свой первый «Морис Ришар» Мэттьюс выиграл в прошлом году и в этом сезоне тоже является одним из главных претендентов на звание лучшего снайпера. Любопытно, что уже пятеро человек нацелились на 50 голов, такого не было с 2006 года, когда гроссмейстерскую отметку преодолели Чичу, Ягр, Ковальчук, Овечкин и Хитли.
Остон Мэттьюс – 50
Леон Драйзайтль – 49
Крис Крайдер – 46
Александр Овечкин – 42
Кайл Коннор – 41.
Рекордсмен по «Ришарам» Овечкин, вероятно, не сможет догнать более молодых соперников в этом году, но полтинник забить ему вполне по силам. А в Северной Америке уже начали мечтать о том, как Мэттьюс побьёт рекорд Ови, который до этого побьёт рекорд Гретцки. Давайте порассуждаем, насколько это реально.
На этой неделе Мэттьюс опередил Ови по количеству голов с момента своего дебюта в лиге. У россиянина с 2016 года – 247 шайб, у Мэттьюса – 249. Но не будем забывать, что Ови столько забивает, будучи ровно на 12 лет старше Остона. Поэтому в итоге именно снайперская стабильность и физическая выносливость и могут оказаться решающими факторами.
Собственно, именно эти качества и позволили Александру нацелиться на рекорд всех времён. Гретцки львиную долю своих шайб (637 из 894) забросил в первые 10 сезонов, этот отрезок завершил его последний год с полтинником.
У Овечкина на аналогичном отрезке карьеры – «всего лишь» 475 шайб. Зато дальше – противоположная картина. В следующие семь сезонов (а седьмой ещё идёт) у Овечкина – 297 голов, у Гретцки было только 200.
Гретцки провёл несколько выдающихся сезонов, в которых забивал по 70, 80, 90 голов, но Овечкин берёт своё невероятной стабильностью. Не просто так он известен под кодовой кличкой «Русская машина не ломается».
Да, Мэттьюс – выдающийся снайпер, но сможет ли он показывать такую же невероятную результативность, когда ему будет 30, 33, 35 лет? И получится ли у него избегать травм? Пока что у него был только один полноценный сезон — самый первый – в котором он не пропустил ни одной игры. А дальше было уже три травмы – дважды плечо, ещё один раз – запястье.
Вспомним Майка Босси, у которого было всё, чтобы стать лучшим снайпером всех времён. В 752 матчах на его счету 572 гола, но его карьера завершилась в 30 лет из-за травм. Овечкину сейчас 36, а он по-прежнему на равных соперничает с молодёжью и, что тоже крайне существенно, пропускает очень мало игр. Александр в этом плане – уникальный игрок.
Пока что, если брать первые шесть сезонов карьеры (Остон пока на этом этапе), то у Гретцки – 429 голов, у Овечкина – 301, у Мэттьюса – 249. А как жёсткую энхаэловскую рубку выдержит Мэттьюс на длинной дистанции, нам ещё только предстоит узнать.
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