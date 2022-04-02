Хартли уже улетел в Канаду! Но в «Авангарде» очень ждут, что он вернётся

Чемпион КХЛ прошлого года сложил свои полномочия – «Авангард» проиграл в седьмом матче второго раунда плей-офф «Металлургу» и завершил не только сезон, но и своё пребывание вдали от родного города. В следующем году команда возвращается в Омск, где уже должна быть готова новая арена. Генеральный менеджер омичей Алексей Волков пришёл на итоговую пресс-конференцию один — Боб Хартли уже улетел в Канаду и проведёт встречу с журналистами 4 апреля в дистанционном формате. Волков подвёл итоги сезона, рассказал о Хартли, переговорах с игроками, чьи контракты заканчиваются, об Арсении Грицюке и ситуации с легионерами.

О Бобе Хартли

«Думаю, что Хартли сам расскажет о своём будущем, об отношении к происходящему, давайте дадим ему слово, дадим ему трибуну. Я пока не готов говорить об этом, давайте подождём ответа Боба. С нашей стороны есть желание, чтобы Хартли с нами остался. Такого рода специалистов очень мало в хоккейном мире. Слухи о новых тренерах «Авангарда» — это домыслы. Ребята, которые об этом пишут, у них бурная фантазия. Мы ждём официального ответа Хартли».

Боб Хартли Фото: vk.com/hc_avangardomsk

Об итогах сезона

«Хотел бы поблагодарить наших игроков за сезон, они провели его очень достойно. Благодарю наших болельщиков из Омска, из Балашихи, сегодня мы простимся с Балашихой, команда планово переезжает в Омск. Также благодарность всем нашим акционерам, Александру Крылову, команда была обеспечена всем в столь непростое время.

Отмечу, что команда не доиграла регулярку, поэтому ей сложно дать взвешенную оценку. Были взлёты, были неудачные моменты. Мы очень сильно обновились после чемпионства, многие ребята пошли на лучшие условия, не дав нам даже шансов вступить с ними в переговоры. Новички достаточно долго адаптировались, долго впитывали систему, но где-то в декабре у нас появился тот рисунок игры, который требует тренерский штаб. Тот знак качества «Авангарда», присущий нам в последние годы. Повторюсь, что очень жаль, что не доиграли регулярку. У нас оставались матчи с прямыми конкурентами, которые могли изменить ситуацию в таблице. Но как случилось — так случилось.

Мы два месяца готовились к плей-офф, некоторые ребята уехали в свои сборные, но после Олимпиады у нас была неделя на совместную полноценную подготовку. Плей-офф мы начали сразу же с сильного соперника, у нас продолжилась прошлогодняя история с Казанью. Мы показали характер, по ходу серии нас ждали неприятные сюрпризы: отъезд Покки и Каски, травмы Готовца и Чистякова. Мы были очень ограничены в выборе защитников, но с честью и характером добыли непростую победу над «Ак Барсом». Дальше нас ждал очень серьёзный соперник в виде «Металлурга», серия получилась очень красивой, голевой, такой же нервной, как и предыдущая, но, к сожалению, в седьмом матче «Авангард» уступил. Мы не выполнили поставленную задачу, тут пока нечего сказать, мы ещё будем анализировать всё. Конечно, все мы могли сработать лучше».

Сергей Толчинский Фото: vk.com/hc_avangardomsk

О переговорах с Толчинским, Семёновым и Прохоркиным

«Естественно, мы хотели бы побороться за всех наших ребят, у которых заканчиваются контракты. Мы ведём переговоры с Толчинским, последнее предложение он отверг по финансовым причинам, поэтому будет другое предложение. У Сергея есть желание попробовать себя в Северной Америке, но я думаю, что сейчас не то время, чтобы выбирать этот вариант. Мы продолжим бороться за Сергея.

Станет ли «Авангард» повторять любое предложение от других клубов по Толчинскому? Мы посмотрим на предложения, которые поступят по Сергею, и будем действовать по ситуации. Найту было предложение, мы расстались с ним на том, что он нам очень дорог и ценен, мы с большим уважением относимся к его вкладу в результат «Авангарда». Предложение остаётся активным, будем смотреть на его дальнейшее желание вернуться.

Также с Семёновым обсудим дальнейшее сотрудничество, мы бы очень хотели, чтобы он вернулся на свою родину и радовал омских болельщиков. Информация о подписании его контракта с ЦСКА — это лишь слухи. Конечно, к нему приковано повышенное внимание. Хороших центральных не так много на рынке.

Говорим о продлении контракта с Николаем Прохоркиным и рядом других хоккеистов. Надо понять своё будущее, финансовую составляющую, переговорить с председателем совета директоров, а потом уже погрузиться в конкретную работу».

Об Арсении Грицюке и его возможном отъезде в НХЛ

«По Грицюку ещё в тренировочном лагере было видно, что он пришёл забирать место в составе. Его прогресс был предсказуем, мы давно видели его положительные качества, и он сейчас смог их раскрыть. Он не зря поехал на Олимпиаду, он сыграл очень качественный плей-офф. Но тут вопрос и в том, как он воспримет свой прогресс и обновившуюся роль.

Может ли Грицюк уехать в НХЛ? У него контракт, тут нет правовых оснований. Да, появлялась информация, что НХЛ приостановила действие меморандума об уважении контрактов с КХЛ, однако никаких официальных данных об этом нет. Надеюсь, что Грицюк доиграет этот год по контракту с «Авангардом».

Арсений Грицюк Фото: vk.com/hc_avangardomsk

О легионерах и желании помощи от минспорта и КХЛ

«Уже есть список недружественных стран, легионерам оттуда будет сложно получать визы в Россию. Я знаю, что КХЛ не будет закрывать ворота для иностранцев, все смогут приехать, насколько это будет возможно по геополитической ситуации. Потом уже будем смотреть, кто из легионеров останется на рынке.

Надеюсь, что лига начнёт помогать нам в этих вопросах. Мы понимаем, как тяжело КХЛ и Алексею Морозову, но в некоторых моментах хотелось бы непосредственного вмешательства руководителей лиги и минспорта».

О Шимоне Грубеце и вратарской линии

«Меня Демченко абсолютно устраивает, если будут опции получить вратаря сильнее, то мы её рассмотрим. Что касается Грубеца, то я не стал бы в его огород закидывать шайбы сверх того, что он получил. Мы в прошлом году выиграли Кубок во многом благодаря Шимону. У него был длинный, эмоциональный прошлый сезон, короткое лето, и во многом поэтому в нынешнем чемпионате он сыграл не так сильно и стабильно, как от него ждали. Но серию с «Ак Барсом» он провёл великолепно.

Стопроцентной уверенности нет в том, что Грубец вернётся в команду. Мы будем смотреть, как будут развиваться события. Шимон не оставил никаких намёков, что он не приедет. Контракт с ним действует и на следующий сезон. Надеюсь, что все политические вопросы останутся у политиков».