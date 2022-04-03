«Кошечкин — боец 999-й пробы. Он просто может сказать: «Сегодня вы мне не забьёте»

Дмитрий Ячанов — известный в прошлом голкипер «Ак Барса», СКА и других клубов, а также бывший тренер вратарей ЦСКА, «Лады» и альметьевского «Нефтяника». Специально для «Чемпионата» опытнейший экс-голкипер разобрал игру вратарей в плей-офф КХЛ, а также проанализировал полуфиналы Кубка Гагарина.

«Кошечкин и Ерёменко — бойцы 999-й пробы»

– В этом плей-офф здорово играют возрастные голкиперы: Кошечкин выдержал семь матчей с «Авангардом», Ерёменко изменил ход серии с «Северсталью». Это настолько уникальные вратари или со временем понизился уровень лиги?

– Вы взяли для примера двух элитных кубковых вратарей. Это бойцы 999-й пробы. Василий может не очень успешно играть в регулярном чемпионате, может даже провалить некоторые игры в плей-офф. Но когда речь идёт о действительно важном матче, который решает судьбу команды, он может сказать: «Сегодня вы мне не забьёте». Так и получилось в седьмом матче с «Авангардом».

Что касается Саши Ерёменко, который ещё более солидного возраста, то он тоже проявил себя в нужный момент серии с «Северсталью». У обоих ребят опыт беспрецедентный. Стала ли лига слабее? Нет, просто эти хоккеисты действительно очень хороши – особенно в играх плей-офф.

Ерёменко и Кошечкин Фото: photo.khl.ru

«С уходом Метсолы «Салават» потерял не очень много. В нём и так не все были уверены»

– «Салават», как и «Магнитка», в первом раунде потерял первого номера. Но в основном в Уфе расстраивались из-за отъезда иностранцев-нападающих. Как, на ваш взгляд, на «Салавате» сказался уход Метсолы?

– Допускаю, что о Метсоле говорили меньше, потому что не все были уверены в нём. У Юхи в своё время был шикарнейший плей-офф, но в прошлом году кубковые матчи ему не удались. Не было уверенности, не было таких ожиданий, поэтому и не случилось такого расстройства от его отъезда. Но надо отдать должное Шарыченкову – он достойно провёл этот плей-офф. Думаю, что с уходом Метсолы «Салават» потерял не очень много.

– В «Авангарде» обратная ситуация – вратарь-легионер остался. Как вы оцените истинный уровень Шимона Грубеца? На Олимпиаде это был один игрок, в Омске – совершенно другой…

– В прошлом плей-офф он действительно выглядел блестяще. Но нельзя сбрасывать со счётов игру омичей в обороне: полевые «Авангарда» очень мощно помогали Грубецу, разрушали много атак, блокировали безумное, просто безумное количество бросков. Тогда эта помощь позитивно сказалась на игре самого Грубеца.

В этом году «Авангард» потерял ведущих защитников, и помощь от защитников была уже не такой безусловной, поэтому Грубецу стало сложнее. Показательно, как в пятом матче Чибисов забил ему из-за лицевой линии, шайба попала в ворота от головы Грубеца. Это очевидная техническая ошибка вратаря. Причём этот промах со стороны Грубеца случился в самом начале встречи. А такие шайбы всегда психологически влияют на действия команды. Одно дело – пропустить в борьбе, команда скажет: «Ничего, бывает, играем дальше». Другое дело, когда подспудно игроки понимают, что это ошибка вратаря. Этой шайбой Грубец задал тон игре, и в итоге команда уступила.

Грубец и Кошечкин Фото: photo.khl.ru

«Ситуация с легионерами даёт шанс вратарям из ВХЛ. Посмотрите на СКА — у них же целый «цветник»

– Вероятно, в следующем году иностранцев будет ещё меньше или не будет вообще. Наберётся ли в России 20 с лишним первых номеров для команд КХЛ?

– У этой медали две стороны. Конечно, нам будет очень тяжело заполнить все легионерские позиции. Везде, за исключением ЦСКА, где Федотов смог переиграть Рейдеборна, иностранцы – это первые номера. Нам будет сложно набрать таких ярких первых номеров и заменить 15-16 вратарей-легионеров.

С другой стороны, может получиться, как у Ильи Сорокина, который в Новокузнецке получил игровое время, потому что там не было альтернативы в лице иностранного вратаря. Эта ситуация даёт шанс голкиперам из Высшей лиги. Посмотрите на СКА – у них же целый «цветник» вратарей, которые могли бы играть на уровне КХЛ, но пока играют в ВХЛ. Взять того же Николаева, он вполне созревший вратарь. Кроме того, могут вернуться ребята из финской лиги.

– А есть ли в России проблема не с вратарями, а с их тренерами? Раньше очень много иностранцев воспитывали российских голкиперов. Как сейчас?

– В те времена, прежде всего начало двухтысячных, мы, не проверяя, набирали кадры из-за границы, из той же Швеции, Финляндии. И в этом вале, как всегда бывает, на территорию российского хоккея проникли и шарлатаны. При этом, естественно, были и хорошие специалисты.

Сейчас иностранцев среди тренеров вратарей, конечно, меньше. Но и среди них есть, мягко скажем, специалисты недостаточной квалификации, которые не помогают российским ребятам развиваться. Большинство из них не знают языка. А при общении с вратарём языковой барьер – это огромное препятствие: тренер должен донести до него много тонкостей.

Я не противник иностранных специалистов, но я выступаю за качество. В России есть много своих талантливых тренеров, которые раньше много времени проводили в том числе в Швеции, многому учились. Поучиться там действительно есть чему.

– Ещё один тренерский вопрос. И в СКА, и в ЦСКА – тренеры-дебютанты. Но их команды в финале конференций. Как так вышло?

– И Сергей Фёдоров, и Роман Ротенберг пришли не с фабрики. Они достаточное время находятся в хоккее и понимают, что происходит. Но, не умаляя их достоинств, скажу, что в этих случаях короля играет свита. Тренеры, которые помогают Фёдорову и Ротенбергу, это высококвалифицированные специалисты. Безусловно, они очень сильно помогают в достижении результатов. Посмотрите, насколько улучшилась оборона ЦСКА, когда на тренерском мостике оказался Владимир Чебатуркин.

Одна из задач главного тренера – подобрать именно таких специалистов, которые тебе помогают. Думаю, это удалось и в СКА, и в ЦСКА. Впрочем, есть известное хоккейное поверье о том, что по-настоящему показателен второй сезон. Часто бывает такое, что в первый год всё проходит на ура, но дальше начинаются проблемы. Важно посмотреть, что будет дальше. Есть большая интрига в этом.

Тренерский штаб ЦСКА Фото: photo.khl.ru

«ЦСКА не фаворит в серии со СКА, от «Трактора» и «Магнитки» жду разнообразной игры

– Но впереди ещё и кульминация этого сезона. ЦСКА не доминировал в регулярке, но почти идеален в плей-офф. В чём секрет?

– Я думаю, в сбалансированности между линиями. Я не вижу там очевидных слабых мест – во всяком случае, они не бросаются в глаза. Все линии выполняют свои задачи и в хорошем смысле монотонно перемалывают соперника.

– ЦСКА – фаворит в серии со СКА?

– Не считаю так. Если ЦСКА – сбалансированная команда, то в СКА очень яркое нападение. Тот же воспитанник ЦСКА – Кузьменко, один из лучших игроков лиги. Гусев способен в решающий момент забить. Наверное, у ЦСКА игроков такого уровня не найдётся. Плюс вратарь: Ларс Юханссон доказал, что может здорово играть в плей-офф. Это будет интересная серия.

– В финале Востока – столкновение систем: «Магнитка» играет, скорее, в атаку, «Трактор» – от обороны. Что эффективнее в плей-офф?

– Пока мы не увидим эту серию, оценить, что эффективнее, не сможем. Зинэтулу Билялетдинова часто обвиняли в закрытом хоккее. Но при нём раскрылась тройка Морозов – Зиновьев – Зарипов. Какой же оборонительный хоккей в их исполнении?

Взять сейчас того же Тертышного у «Трактора». Ярчайшая звёздочка просияла в этом сезоне. Какой оборонительный хоккей с таким игроком? Да и я бы не сказал, что Магнитогорск играет в безусловно атакующий хоккей, хотя, конечно, там есть Лайпсик, Чибисов и другие интересные ребята.

Какая схема будет работать, сложно сказать. Даже в течение одной игры тренеры могут менять схему. Играть всё время только в откат или только в атаку по ходу матча – просто невозможно. Если уж говорить про серию, то тактика совершенно точно будет меняться. В современном хоккее не вижу такого, чтобы одна команда играла в один и тот же хоккея из матча в матч. От «Трактора» с «Магниткой» жду разнообразной игры.

– «Магнитка» против «Авангарда» отыгралась с 0-2, потом взяла седьмой матч. Насколько этот опыт поможет в серии с «Трактором»?

– Безусловно, это крайне важный психологический момент. Победа в седьмой игре вызывает сильный эмоциональный подъём внутри команды, сплачивает и объединяет её. Я видел, когда команды, выигрывавшие решающий матч даже на начальной стадии плей-офф, двигались на этом заряде вплоть до завоевания кубка. Не исключаю, что подобное может произойти и с Магнитогорском.