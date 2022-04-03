Чудовищная ошибка капитана не сломала «Магнитку»! Чемпион регулярки сделал шаг к финалу

После армейского дерби в финале Запада своё начало на Востоке взяло дерби уральское. «Металлург» и «Трактор» никогда раньше не встречались в финале конференции, да и вообще в плей-офф выясняли отношения лишь один раз в сезоне-2009/2010. С тех пор обе команды, естественно, изменились до неузнаваемости, но кое-что всё-таки осталось неизменным – сегодня ворота «Магнитки», как и 12 годами ранее, защищает неувядающий Василий Кошечкин.

В тот раз «сталевары» были безоговорочными фаворитами и выиграли серию всего с одним поражением (тогда противостояния шли до трёх побед), но к 2022 году разница в классе у команд стала гораздо меньше.

«Может ли «Трактор» пройти в финал за счёт своего стиля? Конечно. Каждая команда верит в свой стиль и надеется, что он сработает. Челябинцы играют очень строго. Если им удастся сыграть без ошибок, то почему нет? Это обученная, мастеровитая и дисциплинированная команда. Трактор» затратил значительно меньше сил и провёл меньше матчей, чем «Металлург». К тому же у него травмирован только Седлак. У челябинцев есть свои аргументы, и очень серьёзные», — сказал накануне матча известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

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Свои аргументы «Трактор» постарался продемонстрировать уже в самом начале матча. В первой пятиминутке команды играли на встречных курсах, но самый реальный момент открыть счёт был именно у гостей. Стась собрал на себя двух защитников «Металлурга» на фланге и сделал передачу на пятак, где в одиночестве находился Капустин. Однако бросок форварда челябинцев нейтрализовал Кошечкин.

Со временем «Магнитка» прибрала к рукам инициативу, но толку от этого было немного – долетавшие до Вилла броски были не так опасны, при этом половину огневой мощи на себя принимали защитники «Трактора». Подопечные Анвара Гатиятулина, несмотря на редкие вылазки в чужую зону, бросали не сильно реже и при этом умудрились заработать большинство во время одной из таких вылазок – Чибисов присел на четыре минуты, крайне неосторожно сыграв клюшкой.

Магнитогорцы очень активно убивали большинство, встречая соперников уже в их зоне и не давая закрепиться в атаке. Однако с активностью немного перестарался Карпов, не по правилам уронивший Пилута в середине площадки. В формате «пять на три» дела у «Трактора» пошли гораздо лучше – челябинцы чаще бросали, подбирали все свободные шайбы и в результате добились своего. Пострадавший Пилут с вершины вырезал передачу на одинокого Кравцова, и россиянин с пятака переправил шайбу в пустые ворота.

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Гостям не хватило всего 39 секунд, чтобы уйти на перерыв в качестве лидеров – Голдобин смог сохранить шайбу после непростой передачи Карпова, ушёл во фланг и оттуда нашёл Земчёнка, который неотразимо щёлкнул в противоход Виллу.

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Во второй трети преимущество хозяев стало куда более ощутимым – подопечные Ильи Воробьёва заперли «Трактор» на его половине. Гол «Магнитки» казался неизбежным – настолько сильнее выглядели «сталевары», не дававшие челябинцам даже помыслить об опасной позиционной/контратаке.

В середине периода «Металлург» получил право на игру в большинстве, но вместо того, чтобы реализовать его и выйти вперёд, неожиданно оказался в роли отстающего. Капитан магнитогорцев Яковлев совершил чудовищный «привоз» – защитник рассчитывал на подключение Лайпсика, но вместо этого подарил шайбу Бывальцеву. Форвард «Трактора» таким подарком судьбы воспользовался сполна – изящно обыграл сперва опоздавшего канадца, а затем Кошечкина и буквально внёс шайбу в ворота.

В шоке от этого эпизода были абсолютно все – и болельщики, и игроки «Магнитки», и комментаторы, и, кажется, сам автор гола.

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Следующее большинство сложилось уже в пользу «Металлурга». Бэйлен удалился под занавес второй двадцатиминутки, и вскоре после возобновления матча Хультстрём вновь вернул равенство на табло, предварительно красивым обманным движением уложив на лёд Потапова.

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А ещё несколько минут спустя «Магнитка» и вовсе вышла вперёд. Дронов прорвался по левому флангу, сделал передачу на Неколенко, и тот, переложив шайбу на удобную руку, с пятака отправил её в дальний верхний угол ворот.

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«Трактору» было решительно нечего предложить хозяевам до последних минут, когда уже вшестером челябинцы едва не затолкали-таки шайбу в ворота Кошечкина. Однако «Металлург», не сломавшийся после ошибки капитана, выстоял и сделал первый шаг к финалу Кубка Гагарина. 3:2 – ответный матч уже послезавтра.