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Игорь Шестёркин переживает спад – главный претендент на «Везину» потерпел пятое поражение в последних 9 матчах

Шестёркин перестал тащить «Рейнджерс». Что происходит с главным претендентом на «Везину»?
Елена Кузнецова
Игорь Шестёркин переживает спад
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Игорь переживает спад и недоволен своей игрой. В последних девяти матчах на его счету пять поражений.

Игорь Шестёркин бóльшую часть сезона штурмовал НХЛ, завоёвывал сердца болельщиков, заставлял экспертов петь ему рулады и уверенно тащил «Рейнджерс» в плей-офф, даже если в некоторых матчах приходилось делать это в одиночку. Но сейчас что-то идёт не так.

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«Я не хочу говорить о своей игре. Да, я немного расстроен, хочется продолжать побеждать. Буду дальше работать над своей игрой», — откровенно заявил российский вратарь после поражения от «Филадельфии».

Хотя конкретно в этом матче Шестёркину, пожалуй, не за что себя винить, разве что в первом голе, когда он махнул ловушкой мимо шайбы. Во втором, который случился всего через 50 секунд, винить можно не только его. Там и Труба оплошал, потеряв шайбу в средней зоне, что привело к контратаке, и остальные полевые, которые не смогли разобраться, кто будет закрывать Оуэна Типпетта. Ну а третий гол – на первой минуте третьего периода – это выход «два в одного» и вновь неразбериха в обороне.

Улучшения в игре всей команды всё же были, особенно по сравнению с предыдущим матчем с «Айлендерс» (0:3), про который Артемий Панарин не в бровь, а в глаз сказал «вышли, наделали в штаны и ушли». Сегодня, особенно начиная со второго периода, команда начала прибавлять и в итоге совершила камбэк, в котором непосредственное участие принял Панарин. Он забросил первую шайбу, а в концовке отдал великолепную передачу на Эндрю Коппа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Йорк (Томпсон) – 05:54 (5x5)   0:2 Типпетт (Хейз) – 06:44 (5x5)   0:3 Фараби (Санхайм, Линдблом) – 40:44 (5x5)   1:3 Панарин (Труба, Миллер) – 41:22 (5x5)   2:3 Зибанеджад (Ватрано, Линдгрен) – 55:28 (5x5)   3:3 Копп (Панарин, Гудроу) – 55:40 (5x5)   3:4 Хейз – 65:00 (ПБ)

В целом Шестёркин провёл неплохой матч, не раз выручая команду, и без его вклада «синерубашечники» не смогли бы отыграться. Трижды он справился с выходами «лётчиков» один на один, спасал в овертайме, а на буллитах пропустил только один гол – просто «Рейнджерс» не забили ни одного.

Но и не замечать его спад невозможно. С 10 марта Шестёркин выиграл лишь четыре из девяти матчей и имеет второй с конца процент отражённых бросков среди вратарей, сыгравших на этом отрезке не менее восьми матчей. Для сравнения — в первых 37 матчах сезона у него было всего девять поражений.

Надо отметить, что при всех неудачах последнего месяца Шестёркин остаётся в лидерах лиги – по проценту отражённых бросков он по-прежнему первых среди основных вратарей, по коэффициенту надёжности – второй после Фредерика Андерсена.

Статистика Игоря Шестёркина

Первые 37 матчей – 28 побед, 94,2% ОБ, КН 1,93

Последние 9 матчей – 4 победы, 88,6% ОБ, КН 3,11

Вполне возможно, Игорь банально выдохся, потому что никогда ещё не играл так много. До этого максимум, что он проводил за одну регулярку – 38 матчей в сезоне-2016/2017 за СКА. Плюс нагрузка в НХЛ заметно выше, а звание спасителя и нового короля Нью-Йорка добавляет ответственности. Не стоит ли больше нагрузки дать Александру Георгиеву, который свои четыре старта с 10 марта, пусть и с не самой лучшей статистикой, но выиграл? А Шестёркину позволить небольшую передышку. Впрочем, главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не видит никакой проблемы в последних результатах Игоря.

«Я по-прежнему считаю, что он лучший вратарь в НХЛ на протяжении всего сезона. С Шести всё нормально», — говорил он после предыдущего поражения от «Айлендерс», когда Шестёркин отразил лишь 15 бросков из 18.

Первую задачу на сезон Игорь уже в любом случае выполнил – фактически обеспечил «Рейнджерс» выход в плей-офф. Технически этого ещё не произошло, но команда комфортно расположилась на втором месте в Столичном дивизионе, от девятого места в конференции её отделяет 21 очко.

Вопрос, скорее, в том, в какой форме Шестёркин к этому плей-офф подойдёт. Он весь сезон был главной палочкой-выручалочкой, однозначным MVP команды, главным претендентом на «Везину» и кандидатом на «Харт Трофи». Без пикового Шестёркина «Рейнджерс» вряд ли могут мечтать о больших свершениях в розыгрыше Кубка Стэнли, да хотя бы о выходе во второй раунд.

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