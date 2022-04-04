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Лучшие свободные агенты в Восточной конференции КХЛ: Кадейкин, Толчинский, Прохоркин, Емелин, Кулёмин, Яковлев, Бобков

7 главных свободных агентов на Востоке КХЛ. Останутся или уйдут на новое место?
Сергей Емельянов
Лучшие свободные агенты в Восточной конференции
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Некоторые из списка уже согласовали контракты со своими командами, а другие могут оказаться в активном поиске.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 постепенно приближается к решающим матчам, и до начала межсезонья остаётся меньше месяца. 1 мая в КХЛ официально откроется окно переходов, и в этот день многие хоккеисты поменяют свою клубную прописку. В этом году список игроков на истекающих контрактах настолько обширен, что в одном материале невозможно объять всю лигу. В первой части изучаем список самых ярких игроков клубов Восточной конференции, которые могут оказаться на рынке как неограниченно, так и ограниченно свободных агентов.

н. Александр Кадейкин, 28 лет («Салават Юлаев»), НСА

Статус неограниченно свободного агента получают все хоккеисты без действующих контрактов, чей возраст больше 29 лет, либо 28-летние хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей. 28-летний центрфорвард «Салавата Юлаева» за свою карьеру в лиге отыграл почти 500 матчей (498), так что в межсезонье за российского нападающего могла бы развернуться нешуточная борьба. В последние годы Кадейкин зарекомендовал себя в качестве одного из лучших мастеров в лиге по игре на вбрасываниях, что является одним из самых важных компонентов для центрального нападающего.

Кадейкин должен был попадать в состав сборной России на Олимпиаду, но в результате отправился в Пекин только в статусе запасного. Зато в плей-офф КХЛ Александр неожиданно для себя оказался первым центром уфимского клуба после отъезда из «Салавата» всего иностранного легиона. Со своей ролью Кадейкин справился довольно успешно, став лучшим снайпером и бомбардиром команды в плей-офф.

В реалиях нынешнего времени, вероятнее всего, в следующем сезоне без легионеров придётся обходиться уже всем клубам КХЛ. В такой ситуации Кадейкин совершенно точно бы не помешал любому топ-клубу лиги, к коим относится и сам «Салават». И, судя по всему, Александр принял решение ничего не менять в своей карьере. По информации издания «Горобзор», нападающий уже договорился о новом контракте с «Салаватом», который будет рассчитан на один сезон.

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н. Сергей Толчинский, 27 лет («Авангард»), ОСА

А вот в отношениях «Авангарда» и Сергея Толчинского не всё ладно. Ещё год назад трансфер нападающего из ЦСКА в стан «ястребов» назывался одной из лучших сделок в исполнении генерального менеджера омского клуба Алексея Волкова. Весной 2020 года «Авангард» переманил Толчинского из армейского клуба, сделав более весомое предложение игроку, находившемуся в статусе ограниченно свободного агента. ЦСКА не стал повторять предложение «Авангарда» и получил за свой актив значительную денежную компенсацию, а сам Толчинский с лихвой «отплатил» бывшему клубу в финале плей-офф, став одним из главных героев «золотого» похода команды Боба Хартли.

Но это было в прошлом сезоне, тогда как нынешний чемпионат у Сергея не слишком задался. Если смотреть исключительно на сухие цифры статистики Толчинского, то они больших вопросов не вызывают. 27 очков в 30 матчах регулярного чемпионата – это вполне приемлемый результат. Вот только значительная часть этих очков была набрана при игре в большинстве, а в равных составах долгое время Сергей не мог забросить вообще ни одной шайбы. И в руководстве «Авангарда» не стеснялись критиковать своего нападающего даже в публичной плоскости.

«Лично я не удивился невызову Толчинского в сборную России. Все ищут какой-то подтекст, но я никакого подтекста не вижу. Знаете, сколько Сергей забил шайб в равных составах за сезон? Ноль. Какие тогда вопросы о его невызове? Он явно не соответствовал уровню олимпийской сборной, и на Кубке Первого канала это было видно», – говорил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, комментируя непопадание Толчинского в олимпийский Пекин.

Если такие слова босс «ястребов» произносил для прессы, то можно только догадываться, в каких тонах Крылов критиковал Толчинского в личных беседах. Неудивительно, что в отношениях игрока и клуба наступила очевидная прохлада. Сейчас Сергей не торопится принимать контрактное предложение омского клуба. Вот только, в отличие от Кадейкина, Толчинский статус НСА в межсезонье не получит. А это значит, что именно «Авангард» находится в выигрышной позиции в переговорах с игроком. Год назад «ястребы» заплатили за игрока огромную компенсацию, и вряд ли сейчас они намерены терять свой актив за спасибо.

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н. Николай Прохоркин, 28 лет («Авангард»), НСА

В прошлое межсезонье генменеджеру «Авангарду» предстояло провести большую работу по максимально возможному сохранению чемпионского состава, но и в этом году жаловаться на отсутствие занятости Волкову точно не приходится. 28-летний Прохоркин пополнил состав «ястребов» в последний день лета в результате громкого обмена с магнитогорским «Металлургом». В обратном направлении в той сделке проследовал другой центральный нападающий Денис Зернов, которого уральцы хотели заполучить ещё при своём прошлом руководстве.

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Если Зернов ещё продолжает своё выступление в нынешнем плей-офф, то для Прохоркина сезон уже завершён. Причём вылетел Николай от своей прежней команды – «Магнитки». И в этой серии Прохоркин выглядел крайне нестабильно. В первом матче Николай стал главным героем встречи, набрав 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4». Зато в последующей части серии Прохоркин ушёл в тень, отметившись только одной заброшенной шайбой в шести матчах при ужасной полезности — «-5». Контракт хоккеиста истекает 30 апреля, после чего сыгравший 496 матчей в лиге нападающий получит статус НСА.

Несмотря на неудачу в серии с «Магниткой», вряд ли «Авангард» откажется от попытки сохранить игрока в своих рядах. Особенно учитывая дефицит центральных нападающих в лиге и подвешенную ситуацию с легионерами. А первым центром «ястребов» является канадец Корбан Найт, удержать которого в России будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Если Николай всё-таки покинет омский клуб, то вполне вероятно, что игрок вернётся в Уфу.

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з. Алексей Емелин, 35 лет («Авангард»), НСА

В омском клубе 35-летний защитник отыграл последние три сезона, в каждом из них являясь ключевым элементом в обороне команды Боба Хартли. Емелин неизменно брал на себя ведущую роль при игре в меньшинстве и закономерно становился одним из лидеров команды по количеству заблокированных бросков.

Алексей Емелин

Алексей Емелин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Настоящий лидер на льду и вожак в раздевалке наверняка пригодится «Авангарду» и после возвращения команды в Омск. Но и другие клубы лиги могут быть заинтересованы в услугах российского защитника. И здесь всё будет зависеть от решения исключительно самого Емелина.

в. Игорь Бобков, 31 год («Ак Барс»), НСА

Ещё несколько лет назад карьера российского голкипера находилась на самом пике. В сезоне-2018/2019 Бобков был безальтернативным первым номером в «Авангарде» — и во многом благодаря его уверенной игре омский клуб добрался до финала Кубка Гагарина, где последовало поражение от ЦСКА. Но постепенно Игорь утрачивал доверие со стороны Хартли. Провальный плей-офф в постфинальном сезоне и неудачное начало сезона-2020/2021 привели к тому, что за чемпионским походом «ястребов» голкипер наблюдал уже со скамейки запасных, будучи бэкапом Шимона Грубеца.

Игорь Бобков

Игорь Бобков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлое межсезонье «Авангард» отказался от услуг российского голкипера – и Бобков отправился на перезагрузку в «Ак Барс». В Казани Игорь должен был образовать тандем с Тимуром Биляловым, но по факту никакого тандема не получилось. В начале регулярки Бобков ещё получал приличное количество игрового времени, но в конце октября всё закончилось. После провальной игры в Челябинске (30 октября) Бобков оказался в опале у Дмитрия Квартальнова и за остаток сезона всего трижды появился на льду. Изначально было очень мало сомнений, что в это межсезонье Бобкову снова предстоит поменять клуб. И буквально сегодня появилась информация, что новой командой вратаря станет «Автомобилист».

н. Николай Кулёмин, 35 лет («Салават Юлаев»), НСА

А вот 35-летнему Кулёмину смена прописки не грозит. По информации «Чемпионата», многоопытный форвард уже договорился с уфимским клубом о заключении нового контракта. После провального прошлого сезона и ухода из родного «Металлурга» Кулёмин сумел перезагрузиться в Уфе, образовав хорошую связку с Кадейкиным. В регулярке Николай шёл по графику 0,6 очка за матч, а вот плей-офф в его исполнении получился не самым успешным.

Николай Кулёмин

Николай Кулёмин

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

После потери всех легионеров сочетание Кадейкина поменяло статус, превратившись из второй тройки в первую. От Кулёмина ждали голов и результативных действий, но в серии с «Трактором» дождались всего одной заброшенной шайбы. Однако позитива от игры Николая за весь сезон было больше, чем негатива, отсюда и продление соглашение на довольно выгодных для клуба условиях. По информации коллег, зарплата игрока в следующем сезоне составит 20 млн рублей.

з. Егор Яковлев, 30 лет («Металлург» Мг), НСА

Звёздный час Яковлева в этом сезоне пробил на Олимпийских играх в Пекине, когда в напряжённом полуфинале со сборной Швеции Егор спас российскую команду от поражения. Именно буллит Яковлева позволил нашим хоккеистам перевести серию в раунд дополнительных бросков, где уже отличился Арсений Грицюк. В случае промаха Яковлева россияне бы отправились играть за бронзу со словаками.

Вернувшись после Олимпиады в Магнитогорск, Егор поймал удачу за хвост и проводит очень качественный плей-офф. Достаточно сказать, что в 48 матчах регулярки защитник набрал 16 очков, тогда как в 13 матчах плей-офф на его счету уже 10 результативных передач. Надёжен Яковлев и у своих ворот. Да, бывают эксцессы, как во вчерашнем матче с «Трактором», когда Егор допустил грубейшую ошибку в большинстве, но глобально «+12» являются прекрасным результатом для столь важной части сезона. В межсезонье на Яковлева будут претендовать многие клубы лиги, но вряд ли Егор захочет прекрашать сотрудничество с уральцами.

Другие заметные российские игроки, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов:

Вратари: Шарыченков («Салават»), Судницин («Нефтехимик», Кошечкин («Металлург» Мг).

Защитники: Антипин, Хафизуллин, Зубарев (все – «Салават»), Рукавишников («Ак Барс»), Готовец («Авангард»).

Нападающие: Сошников, Семёнов (оба – «Авангард»), Калинин, Основин (оба – «Трактор»), Хохряков, Шмелёв, Картаев (все – «Салават Юлаев»), Шумаков, Бочаров («Автомобилист»), Глухов («Ак Барс»), Карпов («Металлург» Мг).

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