Трио нападающих «Сент-Луиса» не пожалели голкипера-соотечественника Ивана Просветова из «Аризоны», организовав сразу четыре российских гола.

Новый концерт русских в Америке. Тарасенко и Ко покуражились над аутсайдером НХЛ

«Сент-Луис» одержал крупную победу над «Аризоной», замыкающей турнирную таблицу Западной конференции. Самый заметный вклад в успех внесли российские нападающие – они устроили настоящий концерт для фанатов «Блюз», организовав четыре шайбы и вдоволь покуражившись над аутсайдером НХЛ.

Первый период «Блюзмены» использовали для того, чтобы настроиться на нужную игровую волну. Предельная заряженность россиян стала проявляться ближе к середине игрового отрезка. Один из бросков Тарасенко пришёлся в ногу соперника, но Владимир выиграл борьбу за подбор, продвинулся вперёд и нашёл пространство для разрезающей диагональной передачи на Бучневича – Павел попал в штангу.

На старте второй 20-минутки к соотечественникам подключился Иван Барбашёв. Форвард всё сделал сам: вступил в отбор на чужой синей линии, врезался в Алекса Гальченюка с такой силой, что тот лишился шлема, а затем переместился на пятачок, откуда после паса Дэвида Перрона поразил пустой угол ворот Ивана Просветова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

77 секунд спустя своё слово сказал Тарасенко. Самый опытный россиянин «Сент-Луиса» очутился почти в той же точке, что и Барбашёв.

Передача Роберта Томаса из-за ворот стала настолько неожиданной для Просветова, что он не успел закрыть правый угол – Тарасенко оставалось лишь попасть в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третью шайбу «Блюз» оформил Брэйден Шенн, а четвёртая голевая атака снова не обошлась без россиян. Райан О’Райлли замучил соперников активным прессингом, отобрал у них шайбу и при выходе «2 в 1» переадресовал её Бучневичу. Уроженец Череповца броском в одно касание сделал преимущество «Сент-Луиса» внушительным – 4:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дебюте третьего периода «Аризона» сумела отыграть одну шайбу, но под занавес встречи россияне восстановили прежнюю разницу в счёте.

На этот раз Тарасенко удалось не просто забросить, но и продемонстрировать свой фирменный бросок. Находясь в трёх-четырёх метрах от ворот под опекой защитников, Тарасенко смог попасть точно под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Удачное выступление позволило двум российским форвардам «Блюз» приблизиться к гроссмейстерскому графику «одно очко за матч». В активе Тарасенко теперь 61 балл в 62 матчах, у Бучневича – 57 очков в 59 играх. Персональный счёт Барбашёва – 22 шайбы и 27 передач – выглядит чуть скромнее. В то же время нападающий с запасом бьёт личный рекорд результативности – в позапрошлом сезоне у него было в два раза меньше очков.

А вот дела Ивана Просветова идут не так здорово. Голкипер принял участие в матче НХЛ впервые с 15 января, и тогда его игра выглядела значительно сильнее. Россиянин отразил 44 броска в исполнении грозного «Колорадо». На этот раз у Ивана лишь 24 сейва. Остаётся только догадываться, когда вратарь получит следующий шанс. С другой стороны, «Аризона» прочно осела на дне турнирной таблицы, почти лишившись шансов на плей-офф. В такой ситуации команда может стать более открытой к кадровым экспериментам.