Рванут в Америку или озолотятся в России? 7 главных свободных агентов на Западе КХЛ

Накануне в первой части материала о главных свободных агентах предстоящего межсезонья КХЛ мы рассказали о ситуации в клубах Восточной конференции. Сегодня речь пойдёт о представителях Западной конференции.

н. Дамир Жафяров, 28 лет («Торпедо»), НСА

Год назад Дамир на протяжении долгого времени не подписывал контракт с «Торпедо», надеясь получить контрактное предложение в НХЛ. После неудачной попытки отъезда за океан, Жафяров всё-таки подписался с нижегородцами и провёл хороший сезон. 45 очков в 47 матчах сделали Дамира лучшим бомбардиром «Торпедо» в регулярке и подтвердили его привлекательный статус на рынке свободных агентов.

В марте хоккеисту, сыгравшему 514 матчей за карьеру в КХЛ, исполнилось 28 лет. Таким образом, в межсезонье он будет считаться неограниченно свободным агентом. И можно не сомневаться, что спрос на игрока в России будет очень большой. Впрочем, сам игрок ещё не расстался с заокеанской мечтой, но, судя по словам его агента, на этот раз они не будут ждать до лета в ожидании возможности подписать контракт в НХЛ.

«К чему склоняется он сам – к КХЛ или к НХЛ? Я точно скажу, что мы не будем ждать столько времени, как это было в прошлом сезоне. Если появится вариант с НХЛ, то подпишем контракт там. Если нет, то будем думать о КХЛ», – сказал «Чемпионату» хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего.

н. Андрей Кузьменко, 26 лет (СКА), ОСА

В конце февраля авторитетное издание The Athletic составило рейтинг самых интересных игроков, которые не были задрафтованы клубами НХЛ, находятся в статусе свободных агентов и могут подписать контракт с командой из Северной Америки. 26-летний нападающий СКА возглавил этот список. И этому легко найти объяснение. Российский форвард проводит лучший сезон в своей карьере, сначала выдав очень сильную регулярку, а теперь являясь и лучшим снайпером плей-офф КХЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат

Можно не сомневаться, что в межсезонье руководство СКА приложит все возможные усилия, чтобы оставить креативного форварда в России, но для самого Кузьменко сейчас наступает отличный момент, чтобы проявить себя за океаном. Андрей находится в идеальном хоккейном возрасте, и на него есть значительный спрос в НХЛ. Пример же других российских игроков показывает, что закрепиться в североамериканском клубе вполне можно, но главное – трезво оценить свои силы и не ошибиться в выборе команды.

н. Никита Гусев, 29 лет (СКА), НСА

29-летний Гусев является как раз таки одним из живых примеров для Кузьменко в плане того, насколько важно всё правильно проанализировать при заключении контракта в Америке. Сложно было представить более не подходящий клуб, чем «Торонто», для получения последнего шанса в НХЛ, но именно с «кленовыми листьями» Никита подписал контракт в начале этого сезона. Ожидаемо не сумев пробиться в состав канадской команды, Гусев вернулся в СКА и также ожидаемо стал одним из лидеров санкт-петербургского клуба.

В нынешнем сезоне КХЛ Никита набирает больше одного очка в среднем за матч, демонстрируя стабильную результативность. А в понедельник, 4 апреля, нападающий отправил победную шайбу в ворота Ивана Федотова во втором матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции, сумев помочь своей команде сравнять счёт в серии с ЦСКА.

Контракт Гусева с питерскими армейцами рассчитан до конца сезона, после чего Никита получит статус неограниченно свободного агента и будет волен сам распоряжаться своей карьерной судьбой. Но довольно сложно представить себе расклад, при котором СКА позволит нападающему перебраться в стан другой команды в России. На новый контракт с Никитой армейцы точно не поскупятся.

з. Никита Нестеров, 29 лет (ЦСКА), НСА

Два года назад руководство московского клуба предлагало своему защитнику один из лучших контрактов за всю историю КХЛ. По сведениям различных источников, речь шла о пятилетнем соглашении с зарплатой едва ли не в 150 млн рублей за один сезон. Сложно представить, что 150 млн в год могли бы стать базовой зарплатой для российского игрока. Скорее всего, в эту сумму входили бонусы за различные индивидуальные достижения. Но даже в этом случае Нестеров с запасом бы вошёл в тройку самых высокооплачиваемых игроков в современной КХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако тогда воспитанник челябинского хоккея отказался от предложения ЦСКА, решив рвануть за заокеанской мечтой и ещё раз проверить свои силы в НХЛ. Минимальный контракт с «Калгари» оказался большой ошибкой защитника и его представителей – и визит за океан получился краткосрочным. Всего после одного сезона в НХЛ Никита вернулся в Россию, где иных вариантов, кроме контракта с ЦСКА, у него и не было, так как защитник являлся ограниченно свободным агентом.

Вот только на сей раз в московском клубе уже никто и не думал предлагать хоккеисту настолько щедрое соглашение, как в прошлый раз. К тому же сам Нестеров, судя по его словам, чувствовал за собой вину за уход из ЦСКА. В результате стороны подписали годичный контракт с довольно скромной зарплатой для игрока. По разным сведениям, сумма соглашения колебалась от 25 до 40 млн рублей. В предстоящее межсезонье Никита становится неограниченно свободным агентом, и у ЦСКА уже не будет никаких рычагов для ведения переговоров с позиции силы. Да и Нестеров игрой в этом сезоне уже искупил свою вину за решение уйти в «Калгари», а значит, зарплата игрока по новому контракту практически наверняка вырастет в 1,5–2 раза.

н. Сергей Плотников, 31 год (ЦСКА), НСА

В 2020 году воспитанник хабаровского хоккея стал участником громкого обмена. Его прежний клуб СКА пытался вписаться в жёсткий потолок зарплат, и с этой целью руководство армейского клуба вело переговоры со своими игроками об изменении условий соглашений. Кто-то соглашался и переподписывал контракты со СКА, а кто-то отказывался и покидал армейский клуб в результате обмена. Плотников оказался во второй категории игроков, за что и был обменян в «Амур».

Однако как такового возвращения в родной клуб и не состоялось. Игроком «Амура» Плотников побывал только на бумаге и скоро был обменян в магнитогорский «Металлург». Там Сергей провёл солидный сезон с точки зрения статистики, но разочаровал тренерский штаб уральской команды поведением в раздевалке. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв ждал от Плотникова намного больше, чем тот мог дать команде, и прошлой весной уральцы отказались от хоккеиста.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Скорее всего, в руководстве ЦСКА немного настороженно отнеслись к последним событиям в карьере Плотникова и предложили игроку соглашение, рассчитанное всего на один сезон. И эта ставка сработала в обе стороны. Сергей провёл не самый яркий регулярный чемпионат, но в плей-офф его тройка с Константином Окуловым и Владиславом Каменевым исправно даёт результат. Каждый из трёх перечисленных игроков справляется со своей работой на льду, а весь ЦСКА без поражений прошёл два первых раунда в плей-офф КХЛ.

Неудивительно, что по информации издания «Матч ТВ», в ЦСКА уже приняли решение о продлении контрактов как с Плотниковым, так и с Каменевым. И на сей раз эти соглашения рассчитаны уже на длительный срок. Сергей должен поставить подпись под двухлетним контрактом, а более молодой Владислав – под трёхлетним.

з. Андрей Миронов, 27 лет («Динамо»), НСА

Важный юридический нюанс, связанный с получением статуса неограниченно свободного агента, заключается в том, что всё определяется на основе года рождения хоккеиста, а не его фактического возраста. Несмотря на то что на момент открытия рынка свободных агентов, защитнику московского «Динамо» ещё будет 27 лет (день рождения у игрока в июле), для КХЛ Миронов уже будет считаться 28-летним хоккеистом. А это значит, что 1 мая он может получить статус НСА, если к тому времени не договорится со своим родным клубом о новом контракте.

Защитник Миронов является без преувеличения культовой фигурой для большинства болельщиков московской команды. Человеческая натура устроена таким образом, что своим воспитанникам люди готовы прощать больше, чем остальным. И это вполне нормальная практика. После завершения карьеры великим голкипером Александром Ерёменко Миронов может остаться в «Динамо» последним действующим игроком, выигравшим с командой Кубок Гагарина.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

За всю историю «Динамо» только восемь игроков могут похвастаться тем, что провели 500 матчей за московский клуб. Это Сергей Вышедкевич, Валерий Васильев, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Александр Мальцев, Алексей Трощинский, Виталий Давыдов и Олег Ореховский. Даже легендарный Владимир Юрзинов-старший сыграл за «Динамо» меньше матчей, чем Миронов. И Андрею до покорения памятного рубежа в 500 матчей не хватает всего трёх встреч.

Сыграет ли он их? Зависит от гибкости самого игрока и руководства московского «Динамо» при ведении переговоров. Известно, что зарплата хоккеиста по его предыдущему соглашению категорически не устроила боссов бело-голубых. И сам Миронов, прекрасно осознавая, что последние сезоны в его исполнении были далеко не самими лучшими, уже урезался по своим запросам. Но и сейчас стороны пока далеки от достижения компромисса. В случае неудачи в переговорах с «Динамо» без работы в КХЛ Миронов не останется. Известно, что в услугах хоккеиста серьёзно заинтересован один из клубов Восточной конференции.

н. Артём Анисимов, 33 года («Локомотив»), НСА

33-летний нападающий вернулся в Ярославль спустя девять лет после локаутного сезона-2012/2013, в котором Анисимов последний раз играл за «Локомотив». Нападающий построил очень успешную карьеру за океаном, сыграв в общей сложности свыше 800 матчей в сильнейшей лиге мира. В родном клубе Артём с первых матчей начал показывать товар лицом, с ходу придав новый импульс атаке команды Игоря Никитина. В регулярке Анисимов был одним из лучших в «Локомотиве», за что и получил вызов в сборную России на Олимпиаду.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но так получилось, что именно эта история сыграла злую шутку с хоккеистом. В олимпийском Пекине Артёму пришлось довольствоваться статусом запасного, что привело к потере нападающим игровой практики. По возвращении из сборной в расположение клуба Анисимову пришлось с листа играть плей-офф и сразу против очень серьёзного соперника – ЦСКА. В этой серии опытный нападающий не был худшим, набрав 3 очка в 4 матчах. Но и главный тренер железнодорожников не скрывал, что, если бы не ситуация с Олимпиадой, форвард был бы гораздо лучше готов к решающим матчам сезона.

Контракт игрока с «Локомотивом» истекает 30 апреля, после чего Анисимов может получить статус НСА. Но очень сложно представить себе расклад, при котором в следующем сезоне мы увидим Артёма на льду в свитере другой команды.



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