22 клуба, проблемы с самолётами, ограничение премий. Как КХЛ будет жить в новом сезоне

В Москве прошло заседание Совета директоров КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов рассказал о подробностях и сложностях проведения следующего сезона.

Рижское «Динамо» и «Йокерит» не прислали соответствующие заявки, поэтому вместо 24 клубов участие в розыгрыше Кубка Гагарина примут 22. У некоторых из них, по словам Морозова, «есть нюансы». В чём именно они заключаются, функционер не уточнил.

Участники чемпионата сформируют две конференции по 11 команд в каждой. Если «Куньлунь» продолжит базироваться в Московской области, то его переведут в Западную конференцию. По информации «Чемпионата», «Куньлунь» действительно намерен проводить домашние матчи в Мытищах. Значительного увеличения матчей в рамках регулярного сезона КХЛ не планирует, рассматривается вариант с 62-64 играми.

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Морозов отметил, что КХЛ контактировала с представителями клубов ВХЛ, но ни один из них не выразил готовность заменить снявшиеся «Динамо» и «Йокерит». Причина – невозможность соответствовать финансовым условиям. Для клубов КХЛ они останутся на прежнем уровне: потолок зарплат сохранится на отметке 900 млн рублей, пол – 315 млн рублей.

В то же время Совет ограничил величину общекомандной премии для команд, занявших места со второго по четвёртое. Со следующего сезона вице-чемпион не сможет тратить на дополнительное вознаграждение хоккеистам более 150 млн рублей. Клубы, проигравшие в финалах конференций, ограничат суммой в 75 млн рублей. Для обладателя титула верхний предел трат остался неустановленным.

По словам Морозова, в нынешнем сезоне до пола зарплат не дотянулись четыре клуба: «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и «Динамо» из Риги. Основной причиной неполного выполнения финансовых планов глава лиги назвал досрочное расторжение контрактов со стороны легионеров.

Кроме того, Морозов ответил на слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, который ранее призвал КХЛ помочь клубам в вопросе с приглашением иностранных хоккеистов.

«Где был Волков, когда в начале сезона мы помогали всем легионерам попасть в страну? – сказал Морозов. – Вроде Балашиха рядом с Москвой, и наши офисы находятся рядом. Был создан оперативный штаб, который работал 24 часа в сутки, и этот штаб помогал иностранцам попадать в Россию. Лига всегда работает над этой проблемой. Мы понимаем все риски и контролируем всю ситуацию. Мы всегда готовы помочь всем клубам».



Перед новым сезоном вопрос логистики тоже стоит остро. Морозов признал, что авиаперелёты с учётом наложенных на Россию санкций становятся одним из рисков. «Все понимают, что у авиакомпаний и авиапарков есть большие проблемы. Может даже не хватить запчастей на самолёты», — сказал президент лиги. Поэтому, объяснил он, КХЛ вместе с клубами приняла решение выбрать одного авиаперевозчика, который смог бы предоставить гарантию перелётов на весь сезон. В данный момент представители лиги ведут переговоры с несколькими компаниями.