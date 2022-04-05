«Йокерит», скучать не будем! Из КХЛ ушёл клуб, который в последние годы только раздражал

5 апреля в Москве прошёл совет директоров КХЛ, на котором был утверждён состав участников сезона-2022/2023. В следующем сезоне примут участие всего 22 клуба, что является антирекордом за 15-летнюю историю существования лиги. Ранее в трёх сезонах (2010/2011, 2011/2012 и 2020/2021) принимали участие по 23 команды, но после возвращения прошлой весной в лигу приморского «Адмирала» в нынешнем сезоне состав участников насчитывал 24 команды. Этой же весной ввиду всем известной политической ситуации сразу два иностранных клуба – рижское «Динамо» и хельсинкский «Йокерит» — не стали подавать заявки на участие в следующем сезоне и покинули КХЛ.

Если об официальном решении латвийского клуба покинуть лигу стало известно ещё несколько недель назад, то финны со своим пресс-релизом тянули до сегодняшнего дня. Хотя многие факторы указывали на то, что в следующем сезоне КХЛ «шутов» мы уже не увидим. Для начала финны моментально отказались от участия в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, после чего умудрились пойти ещё дальше и в буквальном смысле решили стереть часть истории своего клуба.

Если сейчас зайти на финскую версию сайта «Йокерита» в раздел истории клуба и посмотреть краткое посезонное описание, то можно будет увидеть информацию обо всех годах начиная с момента основания (1967) и заканчивая 2013 годом, когда клуб был продан Аркадию и Роману Ротенбергам. Вся история выступления команды в КХЛ (2014-2022) с сайта клуба ликвидирована, словно их здесь никогда и не было.

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Станет ли потеря «Йокерита» трагедией для лиги? Если говорить о масштабных планах, которые строила лига на заре своего основания, стремясь «догнать и перегнать НХЛ», а заполучив в свои ряды как можно большее число иностранных клубов, то уход «шутов», конечно, не самый приятный момент. Но в современных условиях говорить о привлечении иностранных команд не приходится – тут хотя бы иностранных игроков сохранить. А со спортивной и логистической точки зрения в последние годы финский клуб только раздражал всех вокруг.

Ещё свежи в памяти фортели «Йокерита» и финского правительства во время пандемии коронавируса. В 2020 году именно клуб из столицы Финляндии стал первопроходцем в решении отменить плей-офф, моментально отказавшись от участия в розыгрыше Кубка Гагарина, как только вирус начал гулять по планете. И если два года назад поведению финнов ещё можно было найти логическое объяснение, так как в то время начинавшаяся пандемия стала большим мировым шоком и никто не знал, как вести себя в новых реалиях, то в последующих двух сезонах финны уже по своей инициативе откровенно подрывали течение чемпионата КХЛ.

Важно понимать, что когда мы ведём речь о поведении «Йокерита», то в первую очередь разговор идёт о правительстве Финляндии, которое толкало свой клуб на действия, наносящие серьёзный ущерб проведению сезона КХЛ. Так, в прошлом году финские власти запретили команде проводить домашние матчи в Хельсинки, и «шуты» были вынуждены проводить всю серию первого раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом» на выезде в Ярославле. Более того, если бы «Йокерит» вышел в следующий раунд, то и все последующие матчи команде пришлось бы играть на чужих площадках. Таким образом, игроки финского клуба рисковали провести значительную часть времени в отрыве от своих семей и близких. От такого сценария хоккеисты «Йокерита» обезопасили себя самостоятельно, проиграв «Локомотиву» четыре матча подряд и быстро вылетев из главной части сезона.

Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

На этом финские фокусы не закончились. Уже в нынешнем сезоне «Йокерит» самовольно уходил на карантин, в ультимативной форме сообщая руководству КХЛ, что в течение двух недель не имеет возможности принимать участие в матчах. При этом для любой другой команды выезд в Хельсинки оказывался настоящим испытанием – нужно было жить в «пузыре» на территории отеля, выход из которого был разрешён только на арену. Да и просто попасть в Финляндию ещё надо было постараться. Например, «Ак Барсу» в октябре не повезло, и гостевой матч регулярного чемпионата команде Дмитрия Квартальнова пришлось проводить усечённым составом, так как финны не допустили ряд игроков соперника до матча из-за сомнительных тестов на коронавирус. Годом ранее в аналогичной ситуации в Финляндии оказался и «Салават Юлаев».

В начале своего выступления в КХЛ «Йокерит» выглядел глотком свежего воздуха и дарил лиге много качественных игроков. Например, именно с финским клубом в Россию в 2014 году вернулся шведский нападающий Линус Умарк, впоследствии ставший культовой фигурой для Башкирии. Также яркий след в истории лиги оставил Ээли Толванен, в сезоне-2017/2018 бившийся за звание лучшего новичка лиги.

Но при этом «Йокериту» так и не удалось нарушить армейскую гегемонию на Западе, хотя клуб обладал приличным бюджетом и не был скован лимитом на легионеров. Порой казалось, что финны вообще не очень заинтересованы в достижении спортивного результата в нашей лиге. Они набирали качественных полевых игроков, но при этом не заморачивались решением вратарского вопроса, что год за годом приводило к их бесславному вылету из плей-офф. В результате за время выступления в КХЛ «Йокерит» ни разу не преодолел барьер второго раунда.

Всё это накладывалось на массовую антироссийскую истерию в финских СМИ, которые в большинстве своём никогда не поддерживали наличие своего клуба в российской лиге. В 2019 году после очередного быстрого вылета «Йокерита» из плей-офф некоторые финские обозреватели умудрились обнаружить русский след в неприятностях клуба из Хельсинки.

«Йокерит» выступает в качестве талантливого спарринг-партнёра гигантов из Москвы и Санкт-Петербурга. Ничего не изменится, пока в клубе крутятся деньги Геннадия Тимченко. Аудитория «Йокерита» — не дураки. Они понимают в хоккее и всё реже приходят на стадион. Клуб перестал даже быть площадкой для финских игроков, всё больше мест в нём занимают легионеры. Нужно всё менять, перетряхнуть руководство клуба, но кто это будет делать? Вряд ли Роману Ротенбергу или Юкке Кохонену это интересно. Судьба некогда топ-клуба «Йокерит» печальна. Сейчас он находится на положении пленника в России, что вызывает беспокойство и даже жалость», — писалось в финских СМИ ещё несколько лет назад.

С каждым годом антироссийские настроения усиливались, и месяц назад уже сами болельщики, а точнее, фан-клуб «Йокерита» первым потребовал у руководства «шутов» выйти из состава участников КХЛ. Вслед за фанатами, считавшими, что «продолжение выступления клуба в российской лиге нанесёт неисчислимый ущерб репутации, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», бойкот «Йокериту» объявили спонсоры. И финский клуб был вынужден сдаться и покинуть КХЛ.

«Если говорить со спортивной точки зрения, то «Йокерит» всегда играл только в регулярке, а плей-офф, такое впечатление, их вообще не интересовал. Я уж не знаю, с чем это связано, но они очень слабо там играли, сдувались как воздушный шарик.

Кроме того, с ними же столько проблем было каждый год! Мне кажется, многие клубы перекрестились, когда они отказались от КХЛ. То они игроков не пускают, то с визами какие-то проблемы, то они сезон заканчивают. По поводу всех этих иностранных клубов я скажу так: хорошо, когда они сами заинтересованы и хотят играть. А когда их тянут за уши, а они любыми способами пытаются этого избежать, то это никому не нужно и не приносит пользы.

Вообще, это достаточно очевидная тема. Россию убрали из всех международных соревнований, неужели у кого-то были иллюзии, что «Йокерит» останется в КХЛ? Надо понимать, что «Йокерит» принял такое решение, на которое никто в нашей стране повлиять не может. Они просто сказали, что уходят — и всё. И ведь они постоянно себя так вели по-хамски, и складывалось впечатление, что они делают КХЛ одолжение своим присутствием и их все должны носить на руках. Я считаю, что это непозволительно», — сказал «Чемпионату» известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

С мнением Вайсфельда в данной ситуации очень сложно не согласиться. Как уже было замечено выше, в последние годы «шуты» действительно доставляли лиге намного больше проблем, чем приносили какой-либо пользы. Так что и нам не стоит сильно жалеть о прощании с «Йокеритом» в его нынешнем виде.