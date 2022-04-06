«Слышал, как хоккеисты тратили $ 1 млн за ночь в стрип-клубах!» Крик души легенды НХЛ

Пожалуй, каждый хоккейный болельщик со стажем не раз слышал имя Криса Пронгера. Канадский защитник является настоящей легендой НХЛ и всего мирового хоккея. Он выиграл все крупные командные трофеи – чемпионат мира, Олимпиаду (дважды) и Кубок Стэнли – и в 2007 году вошёл в «Тройной золотой клуб». Крис также удостоился нескольких личных наград – дважды закончил регулярку с лучшим показателем полезности в лиге, был признан лучшим защитником НХЛ в 2000 году и тогда же стал последним на сегодняшний день защитником, выигравшим «Харт Трофи».

Из-за последствий травмы глаза Пронгер закончил карьеру немногим больше 10 лет назад, а в январе этого года «Сент-Луис», в котором он провёл девять сезонов, вывел из обращения его 44-й номер.

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Незадолго до этого Крис, сегодня вместе с женой управляющий туристическим агентством, завёл аккаунт в «Твиттере». Новый контент в нём появлялся весьма редко, а в последний раз 47-летний Пронгер радовал своих подписчиков 13 февраля. Однако пару дней назад он разродился целым монологом о финансовых проблемах профессиональных спортсменов, который иначе как криком души не назовёшь.

«Я отыграл 20 лет в НХЛ. Был одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги всех времён. И дружил со многими профессиональными спортсменами. Моё предположение – более 50% профессиональных спортсменов испытывают финансовые проблемы по завершении карьеры.



Вот три проблемы, которые я наблюдал (а также несколько историй)».

Проблема №1: спортсмены думают, что денежный поезд будет идти вечно

Спортсмены, как правило, очень много тратят в начале карьере и думают, что денежный поезд будет идти вечно (сам через это проходил). Это не так. Мы находимся всего в одной травме от завершения карьеры. Всегда!

В возрасте 18 лет я получил подписной бонус в размере $ 1 млн. Это огромная сумма для молодого человека. Огромная! Осознание её величины было по меньшей мере устрашающим. Мне повезло иметь прекрасных наставников на ранних стадиях карьеры. Многим везёт далеко не так сильно.

Фото: Mitchell Layton/Getty Images

В 1993 году, когда я стал профессионалом, многие игроки зарабатывали около $ 300 тыс. в год. Сегодняшняя средняя зарплата в НХЛ – приблизительно $ 2 млн. При зарплате в $ 2 млн налоги составляют от 39 до 56 процентов. Но также есть комиссионные агентам (3-5%), эскроу и многое другое. Существуют затраты, связанные с работой. Кто-то нанимает личного повара/нутрициониста, тренера на межсезонье, тратит $ 5-10 тыс. на дом рядом с тренировочной базой.

Спортсмен легко может потратить $ 20 тыс. в месяц. Поскольку средняя продолжительность карьеры — четыре сезона, к её концу спортсмен может иметь $ 2-3 млн в виде сбережений. Однако с привычными тратами через несколько лет наступают проблемы. И это, на мой взгляд, довольно-таки оптимистичный сценарий.

К примеру, я слышал несколько сумасшедших историй об игроках, тративших по $ 1 млн за ночь в стрип-клубах! Знаю игрока, получившего подписной бонус в размере $ 2 млн. Он тут же потратил $ 400 тыс. на автомобили, спустил $ 1,5 млн на дом для мамы. Но совсем не осознал, что должен оплатить налоги! Тук-тук, это налоговая служба».

Проблема №2: люди наживаются на спортсменах

«Когда много зарабатываешь, то легко много тратить… Но доход длится не так долго, как можно было бы подумать. Что подводит меня к проблеме №2: люди наживаются на спортсменах. Всегда нужно быть настороже.

Мы шутили с одноклубниками, что существуют профессиональные сделки и сделки для спортсменов. Финансовые консультанты, юристы и т.д. Они полагают, что мы не читаем документы (зачастую это правда), и берут с нас больше денег, чем с обычного человека.

Тебе идёт третий десяток, ты публичная фигура, своего рода знаменитость, и все знают, что ты зарабатываешь большие деньги. Ты объект. Иногда я чувствовал, что у них есть два набора документов: один для спортсменов и другой для всех остальных.

Ещё один пример: очень часто можно получить предложение об инвестициях, которые требуют $ 500 тыс. и закрываются через три дня. Почему они делают это? Потому что не могут получить деньги от предположительно более искушённых инвесторов. Совершив несколько ошибок, я выработал правило: если что-то требует срочного ответа, ответ всегда НЕТ. Этому уроку очень быстро учатся.

Ещё один пример: спортсменов убеждают давать доверенности консультантам, а это значит, что они не контролируют свои деньги. Это безумие! Благодаря доверенности консультант питчера «Нью-Йорк Янкиз» Арольдиса Чепмена украл у него $ 3 млн. Мы профессиональные спортсмены. Не профессиональные инвесторы. Поэтому я понимаю, почему иногда совершаются такие ошибки.

Грустная часть в том, что такие сомнительные профессионалы встречаются чаще, чем многие думают. И это частая ловушка, в которую попадают не только спортсмены».

Проблема №3: нужно заботиться об окружении

«И, наконец, проблема №3: многим игрокам необходимо заботиться об окружении. Бывает трудно расстаться с друзьями из родных мест. Мне повезло избежать большого количества подобных проблем. Но такие случаи происходят очень часто. Зачастую спортсмены воспринимают это так: «Если зарабатываю я, должны зарабатывать и все остальные». Это означает неквалифицированных друзей на зарплатах, вклады в сделки по принципу «мы росли вместе», большие траты на развлечения. Это ещё одна опасная ловушка. И мы должны уметь чётко говорить НЕТ, что всегда непросто».