Овечкин вонзил 773-й гол, продолжив гонку за Хоу! У великого русского уже 1400 очков в НХЛ

«Вашингтон» после двух унизительных домашних поражений с общим счётом 2:11 остро нуждался в реванше. Позиции «столичных» в зоне плей-офф не особо пошатнулись, но моральная реабилитация требовалась и самой команде и болельщикам, которые два матча подряд уходили с трибун с гадким ощущением.
Как раз «Вашингтону» подвернулся отличный соперник для искупления вины — «Тампа». За победу над действующим двукратным чемпионом НХЛ «столичным» простили бы многое, и они с самого начала показали свой яростный настрой. На 6-й минуте Фегервары открыл счёт, а через короткое время Евгений Кузнецов помог отличиться Джону Карлсону в большинстве. Классный щелчок, и 2:0!
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Правда, вскоре «молнии» отыграли одну шайбу. Неразбериха в обороне «Вашингтона» привели к тому, что Никита Кучеров поразил ворота Самсонова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Однако «Вашингтон» не позволил гостям ухватиться за этот успех, а вскоре вернул себе преимущество в две шайбы. В третий раз Василевского пробил Александр Овечкин, вонзивший шайбу под перекладину после добивания с собственного броска.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
43-й гол для Ови в нынешнем сезоне и 773-й в карьере — отставание от Горди Хоу сократилось до 28 шайб. Кроме того, Александр набрал 80-е очко в этой регулярке и отпраздновал красивый юбилей — 1400 очков за всё время выступлений в НХЛ. Ови стал лишь 21-м хоккеистом за всю историю, кто добрался до этой отметки, а до попадания в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ россиянину осталось набрать 9 очков, чтобы обойти Дэйла Хаверчака.
Тем временем, после шайбы Овечкина «Тампа» вновь забила быстрый гол, но после этого счёт 3:2 оказался «заморожен» до конца второго периода. А там уже Джон Карлсон оформил дубль в большинстве. Капитан «столичных» в этом эпизоде набрал балл за результативность, разменяв 9-й десяток очков в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
У «Тампы» был третий период, чтобы всё изменить, но «молний» хватило лишь на то, чтобы в очередной раз сократить разницу в счёте до минимума. На 58-й минуте гол на двоих сообразили Сергачёв и Колтон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В оставшееся время «Вашингтон» больше не пропустил, но и в пустые ворота забить не сумел. 4:3 — важная победа для «столичных», ну а Овечкин, бравший небольшую паузу, вновь заставляет говорить о себе.
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