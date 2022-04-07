Кучерову нипочём кризис «Тампы»! Он забивает в каждом матче и готов к мощному плей-офф

Но в одиночку россиянин вряд ли справится в играх Кубка Стэнли. У «молний» осталось немного времени, чтобы преодолеть трудности.

Перед началом центрального матча игрового дня в НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» много разговоров ходило о проблемах в игре столичной команды. Подопечные Питера Лавиолетта проиграли два последних матча с общим счётом 2:11, и закрывать дальше глаза на кризис в игре «Вашингтона» стало уже невозможно. Хоккеистам команды даже пришлось провести собрание за закрытыми дверями и как говорится посмотреть друг другу в глаза.

На этом фоне проблемы чемпиона двух последних сезонов казались куда менее глобальными. А ведь команду Джона Купера неслабо лихорадит на протяжении всего регулярного чемпионата. Если неудачная игра в первые месяцы регулярки ещё попадала под распространённое понятие «чемпионское похмелье», то нестабильные действия меньше чем за месяц до начала плей-офф уже могут вызывать обоснованные опасения у болельщиков команды.

К матчу с «Вашингтоном» «молнии» подошли с 26 поражениями в 69 матчах, располагаясь только на третьем месте в Атлантическом дивизионе и при этом обходя «Бостон» только по проценту набранных очков. «Лайтнинг» также проиграли два последних матча, пропустив во встречах с «Монреалем» и «Торонто» нетипичные для себя 11 шайб. В игре с «Мэйпл Лифс» не выручил свою команду и обычно блистательный Андрей Василевский, во второй раз в нынешнем сезоне пропустивший шесть шайб в одном матче. Вот и на сей раз уже к восьмой минуте матча в ворота Василевского влетели две быстрые шайбы – отличились Мартин Фегервары и Джон Карлсон.

Положительным моментом для тренерского штаба «Тампы» может служить то обстоятельство, что оптимальную форму в последних матчах набрал Никита Кучеров. 28-летний форвард пропустил значительную часть регулярки и вернулся на лёд только в начале января. Сразу после возращения в строй Кучеров был необычайно ярок, набирая в среднем почти два очка за матч. Примерно в середине марта в игре россиянина наметился локальный кризис – и он даже отметился серией из трёх матчей без результативных действий, что с Никитой происходит крайне редко.

Но сейчас он снова горяч и даже сумел поставить на поток заброшенные шайбы, хотя в последние сезоны мы намного чаще видим от него результативные передачи партнёрам. В матче с «Вашингтоном» россиянин забил гол в третьей игре подряд, набрав на этом отрезке 5 (3+2) очков. Поразив ворота своего соотечественника Ильи Самсонова, Кучеров продлил результативную серию (3+8) до 6 матчей. Текущая форма россиянина позволяет считать, что Никите по силам провести ещё один ударный плей-офф, как это было им проделано в чемпионские сезоны.

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Благодаря сегодняшнему голу нападающий «Тампы» вышел на 14-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди российских хоккеистов. В активе Кучерова стало 235 заброшенных шайб – и он сравнялся с Сергеем Самсоновым. Следующей целью для Никиты является результат Александра Сёмина, который записал в свой актив 239 голов за время выступления в НХЛ.

Но на этом приятные моменты для «Тампы» в матче с «Вашингтоном» фактически закончились. На протяжении всей остальной игры хозяева убегали усилиями Александра Овечкина и оформившего дубль Карлсона, а гости пытались догнать – Ник Пол и Росс Колтон дважды сокращали отставание «Лайтнинг» до минимума, но сделать следующий шаг так и не получилось.

Подопечные Джона Купера уже пятый раз в нынешнем сезоне потерпели третье поражение подряд. Сегодняшняя неудача привела к тому, что действующий чемпион НХЛ формально даже потерял место в таблице, дающее право прямого попадания в плей-офф, пропустив на третье место в дивизионе «Бостон». На данный момент «Лайтнинг» выходят в розыгрыш Кубка Стэнли только с позиции уайлд-карда.

«Последние несколько месяцев были нетипичными для нашей команды. Ранее у нас не было затяжных серий поражений, а сейчас всё пришло к не самым приятным моментам. Но в конечном счёте главное настроить игру команды к плей-офф, ведь именно там даётся оценку выступлению команды», — заметил капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

Из последних 10 матчей «Тампа» проиграла шесть, что не может устраивать её чемпионский коллектив. Понятное дело, что сам факт участия «Лайтнинг» в кубковой части сезона является неоспоримым, но сумеет ли команда Купера по щелчку пальцев побороть кризис в своих действиях, перестроиться и начать серийно побеждать в плей-офф?

«За последние несколько лет и месяцев мы очень много играли в хоккей. И сейчас эта ситуация проверяет нас, как физически, так и ментально. Нам нужно бороться с текущим положением дел. Впереди нас ждёт матч с «Бостоном», и это стержневая встреча», — полагает главный тренер «Тампы».

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Матч с «Бостоном» будет важен и для турнирного положения «Тампы», Поражение в игре с прямым соперником по дивизиону может привести к тому, что «молнии» отпустят «мишек» в турнирной таблице. А если подопечные Купера не займут место в тройке в дивизионе, то в первом раунде плей-офф могут встретиться с той же «Каролиной», что вряд ли будет оптимальным стартом защиты чемпионского титула.