У Ничушкина лучшие шансы стать российским чемпионом НХЛ? Что ждёт «Колорадо» в плей-офф

Проблемы «Колорадо» начались с самого начала сезона, когда на старте регулярного чемпионата команда набрала девять очков в 10 стартовых матчах. Уже тогда некоторые болельщики проявили обеспокоенность формой команды, к тому же из обоймы вылетел получивший повреждение Натан Маккиннон. Однако, вопреки пессимистичным ожиданиям фанатов, «Эвеланш» собрались, а получивший шанс сыграть в первой тройке нападения Назем Кадри решил провести сезон всей своей жизни. К великолепной форме канадца добавилась вдохновенная игра Кейла Макара, окончательно решившего показать всему хоккейному миру, что и в этом виде спорта есть полузащитники. Затем от травмы оправился и Маккиннон, после чего «Колорадо» начал крушить всех и вся.

До конца регулярного чемпионата месяц, и совершенно очевидно, что «лавины» с 99-процентной вероятностью выйдут в плей-офф с первого места в Западной конференции. Чтобы понять перспективы команды, давайте разберем каждую из линий «Эвеланш», а затем обратимся к статистике команды, чтобы сравнить её с предыдущими сезонами.

Нападение

По словам главного тренера Джареда Беднара, Габриэль Ландеског лично пообещал наставнику вернуться в строй к матчам на вылет. А это значит, что первая тройка «Колорадо» останется неизменной. Звено Рантанен-Маккиннон-Ландеског – одно из сильнейших и, что самое главное, наиболее сыгранных сочетаний в лиге. Игра центрального нападающего этой связки в плей-офф – отдельная тема, год за годом (в совокупности с исчезновениями Макдэвида непосредственно в розыгрыше Кубка) вновь поднимающая вопрос о сильнейшем центре НХЛ.

Второе сочетание «Эвеланш» в атаке – Бураковски-Кадри-Комфер не является сильнейшим по именам, однако к качеству игры этой тройки на протяжении всего сезона вопросов не было. После ухода Донского в «Сиэтл» заменить его во втором игровом сочетании был призван канадец Ти Джей Комфер, номинально являющийся центральным нападающим, однако неплохо адаптировавшийся к игре на фланге атаки. Надо сказать, что 24 очка в 56 матчах – не тот результат, на который рассчитывают игроки второго звена, но низкую результативность форвард покрывает объёмом работы в защите, который делает второе звено «Колорадо» универсальным. Если за оборонительные действия в тройке отвечает Комфер, то за атакующий потенциал — Андре Бураковски (47 очков в 66 играх) и лучший бомбардир команды Назем Кадри (83 очка в 65 матчах).

Назем Кадри Фото: nhl.com/avalanche

Третье звено было улучшено Джо Сакиком в дедлайн. Партнерами Валерия Ничушкина теперь являются Нико Штурм и Арттури Лехконен. Штурма «Колорадо» выменяли из «Миннесоты», отправив в стан «дикарей» Тайсона Джоста, а Лехконен пришел из «Монреаля» в обмен на молодого защитника Джастина Бэррона и выбор во втором раунде драфта. Если переход финского форварда явно пойдёт в плюс «лавинам», то обмен Джоста на Штурма смотрится немного странным. Оба форварда – центры третьих звеньев своих команд, однако немец на два года старше. Возможно, глубинный смысл трейда заключается в особых функциях Штурма, которые подойдут системе Беднара больше, чем особенности игры Джоста. Об этом мы сможем сделать вывод уже позже, когда увидим игру команды в плей-офф. В целом у «Колорадо» получилось крепкое третье сочетание, лидером которого явно будет Ничушкин, проводящий лучший сезон в своей карьере.

Ну и четвертую линию «Эвеланш» тренерский штаб наверняка будет ротировать, чтобы найти идеальное сочетание к моменту начала игр на вылет. Пока чаще всех в нижнем звене выходят ветеран Даррен Хелм, Логан О’Коннор и молодой Алекс Ньюхук. Скорее всего, все трое сохранят за собой место в составе, так как каждый из игроков привносит что-то свое в игру команды: Хелм – опытный и проверенный боец, имеющий за плечами множество плей-офф и Кубок Стэнли с «Детройтом», О’Коннор добавляет звену элемент силовой игры, а Ньюхук – энергию и задор. Очень пестрое по своему составу сочетание, однако смотрятся эти трое вместе вполне достойно.

Защита

С первой парой защитников всё ясно – здесь великолепно сыгранные Кейл Макар и Девон Тэйвз. Макар – один из сильнейших атакующих защитников современности, Тэйвз – идеальное дополнение к молодому партнеру. Переход Девона из «Айлендерс» оказался гениальным ходом Сакика, который создал великолепную двойку защитников – один атакует и постоянно создает численный перевес для своей команды в зоне противника, другой – страхует и подчищает все огрехи первого, также не забывая при этом регулярно набирать очки (49 баллов в 58 играх). Эти двое по праву считаются одним из сильнейших сочетаний в лиге.

Травма Самуэля Жирара, которую он получил в начале марта, также оказалось не слишком серьёзной, однако форсировать восстановление сейчас не имеет смысла – защитника лучше подвести в идеальной форме непосредственно к плей-офф. Много говорить про канадца не нужно – ещё совсем молодой 23-летний Жирар является одним из самых мобильных защитников в НХЛ. Превосходное катание, видение площадки и тончайшая культура паса делают Самуэля вторым Макаром для «Эвеланш». В пару к нему Джо Сакик подыскал надежного праворукого защитника, который бы выполнял роль Тэйвза во второй паре. Таким оказался американец Джош Мэнсон, за которого «Анахайм» получил молодого защитника Дрю Хеллесона и выбор во втором раунде драфта 2023 года (почти идентично с обменом Лехконена). Стоит отметить, что «утки» удержат 50% зарплаты 30-летнего защитника, которая составляет $ 4 млн. Мэнсон не столь результативен, как его партнер по команде из первого звена, однако габариты защитника позволяют ему практически без огрех действовать в силовой манере и не подпускать соперника к воротам.

Самуэль Жирар Фото: nhl.com/avalanche

Два места в третьей паре займёт кто-то из тройки Джек Джонсон, Эрик Джонсон, Кёртис Макдермид. Все трое – габаритные и нацеленные на силовой хоккей «домоседы», готовые отработать в меньшинстве или сдержать сильнейшие сочетания соперника. Если говорить об атакующем потенциале, то Эрик Джонсон здесь выделяется на фоне конкурентов – 21 очко в 69 матчах (у Джека – девять в 66, у МакДермида – пять в 52). Думаю, что выбор Беднара в итоге падёт на Эрика Джонсона, как на игрока, который, если придется, сумеет поддержать атаку, а также на Кёртиса Макдермида, чьи 196 сантиметров роста (в сравнении с 185 у Джека Джонсона) будут устрашать любого форварда.

Вратари

Совсем недавно «Колорадо» переподписал Павла Францоуза на 2 года с зарплатой в $ 2 млн, однако чех – лишь неплохой бэкап Дарси Кемпера. Именно на него решили сделать ставку в менеджменте «Эвеланш» после ухода запросившего непомерно много Филиппа Грубауэра (это отлично демонстрирует его неуверенная игра в «Сиэттле»). Кемпер довольно сложно встраивался в игровую систему «лавин», так как за время в «Аризоне» канадец привык постоянно находиться под нагрузкой. Теперь же количество бросков по воротам за игру сильно сократилось, и голкиперу необходимо было учиться не терять концентрацию. В итоге Кемпер проводит отличный сезон, отражая 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,37 шайбы за игру, выиграв 32 из 48 матчей в стартовом составе и 5 из них проведя без пропущенных шайб.

Статистика

Теперь, рассмотрев состав команды, перейдём к статистике «Колорадо». Текущий сезон – лучший для «лавин» с точки зрения набора очков за последние 50 лет (брали статистику с сезона-1971/1972 совместно с «Квебек Нордикс»), лучший с точки зрения количества заброшенных шайб за игру за 27 лет, лучший с точки зрения реализации большинства за 39 лет. Согласитесь, цифры впечатляют. С ужасного сезона-2016/2017 команда с каждым годом улучшалась, а процент набранных очков вырос с 29,3 до рекордных 75,4. «Эвеланш» забивают в среднем 3,75 шайбы за игру, пропуская при этом 2,72. Процент реализации большинства также регулярно возрастает и составляет в этом сезоне 25,4%. Но вот дела с нейтрализацией численного преимущества не в идеальном состоянии – скромные 78,7%. В среднем за игру «Колорадо» бросает по воротам в 4 раза чаще соперника.

Подводя черту под статистическими показателями «лавин», нельзя не отметить, что этот сезон – лучший для них с точки зрения атакующих показателей, которые с лихвой покрывают небольшие недостатки в обороне.

Фото: nhl.com/avalanche

Итог

После проведенного разбора напрашивается вывод, что финал Кубка Стэнли – минимум, на который должны рассчитывать болельщики «Колорадо». Отлично подобранный состав во всех линиях, выстроенная игровая модель, тренер, отлично знающий возможности не только лидеров, но и игроков нижних сочетаний – у «Эвеланш» есть всё для взятия заветной чаши. Единственное, что нужно будет преодолеть «лавинам» — психологический барьер второго раунда, после которого команда уже два сезона отправлялась в отпуск, хотя на старте игр на вылет рассчитывала на намного бóльшие достижения.

Единственным достойным соперником бело-фиолетовых на Западе выглядит возродившийся «Калгари», а если «Эвеланш» смогут выйти в финал, то почти все нейтральные болельщики будут ждать финала «Колорадо» — «Флорида». Две сильнейшие атаки лиги в финале Кубка Стэнли – было бы интересно. Но даже в противостоянии с таким сильным соперником у «лавин» будут все шансы на победу. Остаётся лишь надеяться, что психология не встанет на пути «Эвеланш» вновь. Тогда команда из Денвера вполне может поднять над головой первый Кубок Стэнли с сезона-2000/2001. Интересный факт: MVP того сезона был признан нынешний генменеджер «Колорадо» Джо Сакик. Может, пора ему отпраздновать победу и в качестве управленца?