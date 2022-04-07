Такого удара Овечкин не ждал. Чешский здоровяк сокрушил россиянина силовым приёмом в тело

Едва ли не каждый игровой день, когда «Вашингтон Кэпиталз» проводит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, капитан столичной команды Александр Овечкин вносит радикальные изменения в летопись личных достижений. Вот и сегодняшний домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) не стал исключением из этого правила. В победной игре с «молниями» россиянину удалось отметиться заброшенной шайбой и голевой передачей – и каждое из его результативных действий получилось примечательным статистическим событием.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 773-й за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов Горди Хоу до 28 точных бросков.

Российский форвард стал 21-м игроком в истории лиги, набравшим 1400 очков в НХЛ.

Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который набрал 1400+ очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

Александр покорил результат Майка Гартнера (627) по голевым передачам, выйдя на чистое 82-е место по этому показателю.

Россиянин сократил отставание от Дэйла Хаверчука в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ до 8 очков. В активе канадца 1409 очков, тогда как Овечкин сегодня достиг отметки в 1401 балл.

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Но всем статистическим достижениям Овечкина в этом матче предшествовало его интересное противостояние с чешским защитником «Тампы» Яном Руттой. Главный тренер столичной команды Питер Лавиолетт в самом начале матча только третьим выпустил сочетание Евгения Кузнецова на лёд, и своим первым же действием Овечкин припечатал Рутту к борту. Хит Александра получился довольно разминочным – бить соперников Александр умеет куда мощнее, но Рутта запомнил и такое действие восьмого номера столичных.

Спустя примерно 20 секунд уже сам чешский здоровяк сокрушил Овечкина силовым приёмом в тело, когда тот выводил шайбу из зоны. Очевидно, что Александр не сильно ждал такого удара, оттого его падение получилось не из приятных. Вполне возможно, что как раз таки небольшая потеря координации привела к тому, что в той же смене россиянин не смог обработать передачу от Кузнецова и упустил выгодный голевой момент.

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Примечательно, что Овечкин и Рутта прекрасно знакомы друг другу ещё по игре за свои национальные команды. В мае 2019 года чешский защитник отметился эффектным силовым приёмом против россиянина в матче чемпионата мира. Тогда Ян жёстким хитом впечатал Александра в борт в матче за третье место мирового первенства, которое проходило в Братиславе. На этот раз игроки обменялись силовыми приёмами.

Многолетняя практика выступления Овечкина в НХЛ доказывает, что каждый раз, когда россиянину пытаются ответить его же орудием и применить против него жёсткий хит, Александр заводится и начинает играть ещё лучше обычного. Вот и на сей раз 36-летний форвард ещё в первом периоде поразил ворота Андрея Василевского, а затем приложил руку и к голу Джона Карлсона при игре в большинстве.

Кстати, в эпизоде с голом американского защитника пути Овечкина и Рутты ещё раз пересеклись. Чешский защитник заблокировал бросок россиянина с его фирменной «точки», после чего не успел взять шайбу под свой контроль. Первым к игровому снаряду успел прикатить Ти Джей Оши, который и вывел Карлсона на голевой бросок, а Овечкин получил результативную передачу в свой послужной список. Набрав два очка в матче, Александр достиг ещё одной круглой цифры, выбив 80 баллов в этом сезоне.

«Овечкин — великий хоккеист сегодняшнего времени. Надо пожелать Александру крепкого здоровья, чтобы он так же продолжал свою результативную серию ещё много лет, играл, пока коленки не сотрутся. Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери — видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», – сказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, комментируя очередные достижения Овечкина.