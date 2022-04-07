«Всё сложнее уследить за его достижениями». Что говорят в мире о новом триумфе Овечкина

Очередной матч подходящего к концу регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй» выдался для российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина очень урожайным. Капитан «столичных» в победной для его команды игре сделал 1+1 и установил уйму новых достижений – превзошёл результат Джастина Уильямса по проведённым матчам, обошёл ещё одну легенду «Кэпиталз» Майка Гартнера по количеству голевых передач в истории НХЛ и на одну шайбу приблизился к Горди Хоу (и, конечно же, Гретцки) в списке лучших снайперов всех времён, сократив отставание до 28 голов от второй строчки и до 122 от первой.

Но вишенкой на торте стало 1400-е результативное действие Александра – он стал 21-м игроком, достигшим такого показателя, и всего четвёртым, сделавшим это в составе одной команды. До него такое удавалось лишь Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

«Овечкин не подаёт признаков замедления»

На новый триумф россиянина незамедлительно отреагировали в Северной Америке: «Овечкин творит историю в каждой игре, так что за уследить за его достижениями становится всё сложнее», — пишет портал Russian Machine Never Breaks.

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«Он вообще не подаёт признаков замедления», — удивляется журналист The Athletic Грант Полсен.

Его коллега Кори Масисак напомнил, что главный «антагонист» Овечкина Сидни Кросби отстаёт всего на четыре очка, и отдал должное талантам обоих игроков: «Этот спорт оказывает на них так много давления с тех пор, как они были ещё тинейджерами, но они всё ещё превосходят ожидания». «Первые номера драфтов 2004 и 2005 годов не разочаровали», — поддержал его официальный «твиттер» SportsCenter.

«Великий хоккеист сегодняшнего времени»

Достижение Александра не обошли стороной и на родине. Так, например, обладатель Кубка Стэнли – 1996 Валерий Каменский сказал: «Отличный результат. Мало народу, кто заработал столько очков. Хочется поздравить Александра и пожелать дальнейших побед и успехов».

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Своё слово сказал и главный тренер сборной России Алексей Жамнов: «Меня не удивляет тот факт, что Александр Овечкин добился очередного достижения в НХЛ и побил отметку в 1400 набранных баллов. Саша – молодец, он борется со всей этой теневой политикой, продолжая давать результат. Я только рад за него, на самом деле, как и все наши болельщики. Будем следить за дальнейшими достижениями Овечкина, за его приближением к рекордам Хоу и Гретцки. Александр Овечкин – легенда российского хоккея в НХЛ. Дай бог, чтобы он побил все рекорды».

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«Овечкин — великий хоккеист сегодняшнего времени. Надо пожелать Александру крепкого здоровья, чтобы он так же продолжал свою результативную серию ещё много лет, играл, пока коленки не сотрутся. Такие хоккеисты рождаются не каждый день. Это с молоком матери — видимо, с детства любил забивать, так и до сих пор. Есть изюминка, которая не каждому хоккеисту дана», — поделился мнением двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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А известный в прошлом нападающий Максим Сушинский предположил, что молодым российским звёздам будет практически невозможно превзойти достижение Овечкина: «Поздравляю Александра Овечкина с 1400-м результативным действием в НХЛ. Может ли кто-то из россиян превзойти его достижение? Не знаю, Александр-то уже сколько играет. Капризов? Он намного позже начал играть, не думаю, что у него есть шанс. Свечников? То же самое. Овечкин с первого же сезона начал набирать больше 80 очков».