«Серия под угрозой». Самолётный скандал мог сорвать лучший финал в истории КХЛ

Пражский «Лев» не выпускали из магнитогорского аэропорта до тех пор, пока не прилетел «Металлург».

Многие эксперты и зрители считают лучшим финалом в истории КХЛ серию между магнитогорским «Металлургом» и пражским «Львом» в апреле 2014 года. Уральцы и чехи использовали для выявления чемпиона все семь матчей, причём в решающей игре забили на двоих сразу 11 шайб.

Противостояние вместило в себя несколько остросюжетных камбэков и состояло из нескольких персональных дуэлей: например, Сергей Мозякин и Джастин Азеведо до последнего вырывали друг у друга звание лучшего снайпера плей-офф. Впрочем, боролись между собой не только хоккеисты, но и их руководители, чьи разногласия сделали финал ещё и самым скандальным.

Фото: photo.khl.ru

«Должны же мы соблюдать какие-то элементарные нормы этики!?»

На первый виток неспортивной напряжённости серия вышла перед третьим матчем. Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин вполне в своём стиле пошёл на словесную атаку в адрес соперника. Многолетний магнитогорский босс пожаловался на то, что в финале его подопечные вынуждены играть со «сборной Европы».

Спортивный директор «Льва» Рашид Хабибулин не оставил риторический «укол» без ответа: «Вместе взятые наши игроки в денежном плане стоят как три ведущих игрока «Магнитки». Если Величкин оценивает сборную Европы в такую сумму, то как тогда назвать его команду?»

Накануне пятой игры пикировка выплеснулась за пределы прессы и отразилась непосредственно на игроках.

Пражане приземлились в магнитогорском аэропорту на час раньше соперника, но выбрались оттуда на час позже.

По словам Хабибулина, «Лев» провёл перед терминалом около 40 минут. Сотрудники аэропорта отказались выпускать хоккеистов из самолёта – эксцесс объяснили повреждением буксировочной машины.

Зато «Магнитку» в домашней гавани встретили гораздо более оперативно. Самолёт своим ходом добрался до посадочного места, которое запретили занимать чехам. Вся делегация покинула борт в течение 15 минут. После этого, рассказывал Хабибулин, водитель как ни в чём не бывало завёл буксировочную машину и оттянул самолёт гостей на нужную позицию. Трап и автобус для чешской команды тоже нашлись не сразу, поэтому аэропорт они покинули на час позже уральцев.

«Возможно, это стечение обстоятельств, однако перед тем как вылетать, Геннадий Иванович попросил поменяться с ними временем вылета, – отметил позднее Хабибулин в интервью «Р-Спорт». – Но это технически было невозможно, потому что Прага – это крупный транспортный узел. Тогда Величкин сказал, что, мол, всё равно мы в Магнитогорске будем раньше».

При этом Хабибулин не стал заранее искать в задержке объяснение возможному поражению: «С учётом того, что мы живём по пражскому времени, это не так критично. Но должны же мы соблюдать какие-то элементарные нормы этики!?». Чехи в итоге действительно уступили – 1:2.

Фото: photo.khl.ru

«Человек просто не хочет угомониться»

«Лев» направил в КХЛ документ с просьбой о проведении служебного расследования из-за инцидента с самолётом. В офисе лиги бумагу приняли, однако о каких-либо выводах и санкциях впоследствии не сообщалось.

Не исключено, что реагировать было просто некогда. После пятого матча заочный конфликт руководителей финалистов вышел на новый уровень. Величкин пригласил журналистов к себе в кабинет и дал импровизированную пресс-конференцию. Вице-президент «Магнитки» с полной ответственностью объявил, что «серия под угрозой». Величкин утверждал, что аэропорт Праги не выдаёт самолёту с «Металлургом» права на посадку.

«Считаю, что всё это произошло совершенно неслучайно. Пражский «Лев» всего два года играет в лиге, и начинать с такого – никого не красит. Знаете, я уверен, что мы однозначно выиграем Кубок Гагарина после этого происшествия», – выступил функционер. Через полтора часа Величкин вновь вышел на связь – сообщил, что ситуацию под контроль взял президент лиги Александр Медведев.

Фото: photo.khl.ru

«Лев» тем временем находился в воздухе, и Хабибулин едва ли догадывался о том, что говорит оставшийся на земле Величкин. «Мне кажется, Геннадий Иванович просто хочет быть известен от одной окраины КХЛ до другой, – объяснил он по прилёте. – Я могу только оставить это на его совести. Человек просто не хочет угомониться и понять одну простую вещь: к их полету мы не можем иметь никакого отношения в принципе. В Праге, напомню, находится международный аэропорт, который не может работать по желанию какого-либо спортивного клуба».

«Металлург» вылетел в столицу Чехии на следующий день. Полёт и посадка в пражском аэропорту прошли в штатном режиме. По информации «Р-Спорт», Величкин предложил Хабибулину забыть прежние обиды и закрепить перемирие совместной фотографией. В то же время начальник службы безопасности «Магнитки» всю ночь перед шестой игрой провёл в гостевой раздевалке…

Помощь охранника «Металлургу» не пригодилась. «Лев» одержал победу в овертайме (5:4) и перевёл серию в седьмой матч. До Магнитогорска соперники добрались спокойно. В решающей встрече «сталевары» оказались сильнее и, как и обещал Величкин, завоевали Кубок Гагарина – первый в клубной истории.