ЦСКА бьёт СКА организацией, «Трактору» нельзя терпеть. Что происходит в плей-офф КХЛ

В двух финалах конференции сыграно только три матча, но уже есть чувство, что дело идёт к повторению финала-2016 «Металлург» — ЦСКА. Если не случится внезапного переворота на уровне травм, массовых драк или внезапных 7:1, то стратегическую инициативу командам Воробьёва и Фёдорова будет потерять довольно сложно — и эта инициатива не только в том, что у них на одну победу больше. Эти клубы выглядят более цельно в своей игре.

Как там на Западе

У Микеля Артеты появился хоккейный конкурент: Роман Ротенберг после третьего матча сообщил, что СКА доминировал в матче 40 минут. Продвинутая статистика это не подтверждает (по голевым моментам за два периода — 12-11 в пользу ЦСКА). В общем-то, и при просмотре такого ощущения не возникало: СКА всё ещё больше полагался на личностей в нападении. Правда, второй гол, забитый Волковым, стал результатом хорошей позиционной атаки, где и защитники располагались очень высоко.

А в третьем периоде СКА встал и пропустил четыре шайбы подряд фактически после контратак. Иногда помогало индивидуальное мастерство — выдающийся пас Окулова на Нестерова, например. Нельзя сказать, что в этих моментах (которые приходили в основном «4 на 4») СКА слишком сильно заигрывался в чужой зоне, но позиционные провалы получались страшными и приводили к стопроцентным голевым моментам, которые получалось реализовывать.

У ЦСКА появилось то третье звено, которое может выиграть Кубок. Несмотря на старую присказку про третьи тройки, которая пришла к нам из НХЛ, чемпионства в КХЛ традиционно брали первые звенья — как Мозякин — Коварж — Зарипов, так и Панарин — Шипачёв — Дадонов или даже Азеведо — Ландер — Секач. Чаще решало концентрированное супермастерство — а теперь в условиях, когда клубы чуть-чуть подравнялись, на первый план вышли и духовитые парни.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Конечно, мы говорили о том, как в 41 год разрывает Александр Попов, но ведь его партнёры тоже выделяются. Максим Соркин из молодёжки-2020 заметно прибавил в своём развитии в этом сезоне и стал заметным силовичком. Андрей Светлаков, в своё время закрывавший финского вратаря в решающем моменте МЧМ, незаслуженно потерялся в последние годы — он вполне может повторить путь Кадейкина.

Наконец, стоит отметить, что штаб ЦСКА в моменте отработал лучше СКА. Возможно, здесь сыграло и то, что Сергей Фёдоров как минимум в качестве игрока сталкивался со всевозможными трудными ситуациями и сыграл больше матчей в НХЛ, чем те 800, что посмотрел Роман Ротенберг. И когда камера поймала главного тренера СКА, попросившего после четвёртой шайбы тайм-аут, на его лице была видна растерянность.

При этом третий матч серии стал самым ярким — питерская часть была скупа и на шайбы, и на моменты, и периодами это было откровенно скучно смотреть. ЦСКА вспомнил, за счёт чего пару раз выбивал гораздо более звёздные составы СКА из плей-офф, и моментами откровенно отсиживался в своей зоне, стреляя только редкими вылазками, получавшимися результативными. Хотя у СКА часто возникало серьёзное преимущество по броскам, они выглядели менее подготовленными и хаотичными.

Резюмируем: сумма мастерства у СКА выше, поэтому они могут забрать ещё один матч — но системно ЦСКА всё-таки остаётся той же командой, что и при Никитине: намного более организованной, где каждый игрок понимает свою роль и своё место на площадке, при случае не боящейся исполнять даже откровенный откат, при этом на высоком уровне. СКА в этих компонентах пока выглядит слабее.

Как там на Востоке

Челябинская общественность в последние дни возмущается тем, что пресса якобы пишет о том, что «Трактор» играет в нудянку: мы совсем не такие! Шесть шайб вот забили во втором матче! Но, на самом деле, неделю назад мы отмечали, что «Трактор» в этом сезоне умеет играть в атаку, умеет прессинговать соперника и накручивать, и такой стиль приводит к регулярочным успехам и трём подряд победам над «СЮ» в плей-офф. Когда же команда Гатиятулина возвращается к базовым настройкам плей-офф-2018 и сворачивается улиткой, получаются минимальные поражения.

Противоречивость «Трактора» была видна как раз во втором матче: например, к 13-й минуте счёт по броскам был 8-0 в пользу «Магнитки». Караул, всё пропало? Нет — Челябинск проводил в чужой зоне больше времени, чем соперник, искал момент, когда можно расписать до верного, но в результате получал стерильное владение. «Металлург» же играл попроще и бросал, когда такая возможность появлялась. Выводы были сделаны быстро — на второй период «Трактор» вышел играть более прямолинейно и нацеленно на ворота, ну и частично помог неуверенный матч от Кошечкина.

При этом «Магнитку» саму бросало в разные стороны в этой серии, и периодически команда включала ещё бóльшую пассивность, чем её осторожный соперник. В том же втором матче казалось, что «Металлург» очень пассивно обороняется в своей зоне, позволяя «Трактору» спокойно рисовать комбинации. Активный прессинг «Металлург» пока включал ситуативно — возможно, он понадобится в четвёртом матче.

Фото: vk.com/hcmetallurg

Отдельно похвалим Илью Воробьёва за смелость: он снимал вратаря в большинстве дважды, и оба раза это помогло. Такие трюки «Магнитка» показывала ещё в предыдущем раунде с «Авангардом», но там разрыв был уже слишком большим. Конечно, Воробьёв делал это при меньшей степени риска — но какой это контраст с остальной КХЛ, где часто при минимальном разрыве в концовках боятся снимать вратаря и играть «6 на 4».

Пока эта серия — живой урок под названием «нельзя терпеть». Вчера «Трактор» уже начинал оберегать свои 1:0, как в футболе, но одна ошибочка с подбором в позиционной атаке привела к тому, что технари Лайпсик и Голдобин получили открытый лёд — и они наказали соперника, как это делали всю регулярку. Активный в этой серии победит — и команда Гатиятулина тоже умеет быть агрессивной. Однако её беда в том, что она пока более нестабильна.