Овечкин недолго будет главным снайпером современности? Мэттьюс уже в чём-то лучше Ови

Уже давно ни для кого не секрет, что Александр Овечкин ведёт заочную борьбу с легендами прошлого за титул лучшего снайпера в истории НХЛ. С месяц назад российский капитан «Вашингтона» вышел на третье место в этом списке, оставив позади себя всех европейцев, когда либо игравших в лучшей лиге мира, во главе с Яромиром Ягром.

Впереди у Ови всего два рубежа, и один из них должен пасть уже в следующем сезоне: чтобы обойти Горди Хоу, Александру нужно забросить ещё 29 шайб. Когда это произойдёт, на счету Овечкина станет 802 гола в НХЛ и он останется один на один с Уэйном Гретцки в этой битве величайших снайперов в истории хоккея.

№ Игрок Количество голов 1 Уэйн Гретцки 894 2 Горди Хоу 801 3 Александр Овечкин 773

Однако Хоу и Гретцки — это прошлое НХЛ, весьма далёкое. Карьера первого прошла в 40-70-е годы ХХ века, второй сиял величием в 80-е и 90-е. Это была другая эра, другая эпоха, в которой по целому ряду причин было легче набивать сумасшедшую статистику, особенно обладая грандиозным талантом. Например, в той НХЛ практически не было защитников оборонительного плана высокого уровня, а вратарская амуниция едва выходила за рамки размеров человеческого тела.

Но Овечкин на четвёртом десятке продолжает реально соперничать с монстрами «старой» НХЛ — именно это и делает его уникальным. Ну а что касается современности, то Ови просто вне конкуренции. Россиянин появился в лиге в сезоне-2005/2006 (первый постлокаутный чемпионат, с которого принято отчитывать новейшую историю НХЛ) и с тех пор уже заколотил 773 шайбы. У ближайшего преследователя Сидни Кросби — «лишь» 512 голов, у Стивена Стэмкоса — 471 шайба, у Малкина — 441 гол. Последние двое появились в НХЛ несколько позже Овечкина и сыграли меньше матчей, но вряд ли именно из-за этой форы они отстают от великого снайпера. По крайней мере, по среднему количеству голов за матч Ови также затыкает всех конкурентов за пояс.

№ Игрок Количество матчей Количество голов Голов в среднем за игру 1 Александр Овечкин 1265 773 0,61 2 Стивен Стэмкос 910 471 0,52 3 Сидни Кросби 1098 512 0,47 4 Евгений Малкин 975 441 0,45

Впрочем, всех, да не совсем всех. До нынешнего сезона мы в достаточно безапелляционной форме называли Овечкина лучшим снайпером современности, сравнивая его, как правило, с теми, кто давно играет в лиге. При этом мало кто обращал внимание на подрастающую смену. Но в этой регулярке смена сама заявила о себе столь громко, что не брать её в расчёт больше невозможно.

Фото: Getty Images

Речь об Остоне Мэттьюсе — 24-летнем американском форварде «Торонто», который играет в НХЛ с сезона-2016/2017. В октябре 2016-го Мэттьюс выбил дверь в НХЛ с ноги, оформив покер в ворота «Оттавы» в своём дебютном матче в лучшей лиге мира, но по итогам сезона Остон не удивил итоговыми цифрами статистики: да, он забил 40 шайб, но лучшим снайпером сезона стал Кросби с 44 голами. Ну а сравнения с Овечкиным, который в свой первый сезон забросил 52 шайбы, тогда и вовсе никому не приходили в голову.



В следующие две регулярки Мэттьюс не добрался и до 40 шайб, а вот потом включил «режим убийцы». В оборванном из-за коронавируса сезоне-2019/2020 американец забил 47 голов в 70 матчах, уступив «Морис Ришар» Овечкину с Пастрняком только на фотофинише (у россиянина и чеха было по 48 голов).



В следующем сокращённом сезоне Мэттьюс забил 41 раз за 52 матча, и тут уже у него не было реальных претендентов на снайперскую корону — ближайший преследователь Макдэвид огорчил вратарей соперников «Эдмонтона» только 33 раза.

Ну а в текущем сезоне Мэттьюс вышел в космос. После 66 матчей у Остона уже 56 (!) заброшенных шайб. И мы уже вынуждены всерьёз говорить о том, что Овечкину, возможно, недолго придётся сидеть на троне лучшего снайпера современности.

Да, Овечкина и Мэттьюса пора сравнивать, и по некоторым критериям форвард «Торонто» уже обходит Великую Восьмёрку. Так, ещё после недавнего хет-трика в ворота «Тампы» Остон превзошёл Ови по среднему количеству голов за матч в истории НХЛ. Сегодняшний дубль в ворота «Далласа» «усугубил» ситуацию — теперь Мэттьюс в среднем забивает 0,64 гола за матч. Это далеко не лучший показатель во всей истории лиги, но в новейшей истории Остон на сегодняшний день главный по снайперской продуктивности.

Если говорить о реальной результативности на конкретном отрезке, то Мэттьюс пока отстаёт от темпа Овечкина. Как раз сегодня американец провёл 400-й матч в НХЛ — на этой отсечке результат Остона составляет 255 шайб. Овечкин же в свои первые 400 матчей сумел упаковать 273 гола. Больше, но ненамного, при этом очевидно, что Мэттьюс с каждым сезоном лишь наращивает темп.

Фото: RICHARD LAUTENS/GETTY IMAGES

При этом понятно, что рассуждать о том, что Мэттьюс в долгосрочной перспективе сможет конкурировать с цифрами Овечкина, ещё слишком рано. Ови стал великим, потому что его результативность почти не сдулась с возрастом, плюс он сумел уберечь своё тело от серьёзных травм на протяжении всей карьеры. Сможет ли и Мэттьюс после 30 (и даже после 35) лет играть без перерывов на лазарет и забивать по 40-50 голов за сезон? Неизвестно. Но если сможет, то у него будут прекрасные шансы сместить Овечкина со снайперского Олимпа НХЛ, на который, правда, ещё нужно взобраться самому россиянину.



Впрочем, одно мощнейшее достижение Овечкина Мэттьюс может перекрыть уже в этом сезоне. Капитану «Вашингтона» принадлежит рекорд в постлокаутную эпоху НХЛ по количеству голов за сезон — в сезоне-2007/2008 он настрелял 65 шайб. Американец из «Торонто» уже забил 56 голов в нынешнем чемпионате, и у него есть ещё 11 матчей, чтобы перекрыть результат россиянина.

Самые результативные сезоны хоккеистов в НХЛ начиная с 2005 года

№ Игрок Сезон Количество голов 1 Александр Овечкин 2007/2008 65 2 Стивен Стэмкос 2011/2012 60 3 Александр Овечкин 2008/2009 56 Джонатан Чичу 2005/2006 56 Остон Мэттьюс 2021/2022 (продолжается) 56

Так что смена у Овечкина растёт вполне достойная. Однако Мэттьюсу нужно ещё очень много работать, чтобы достичь тех высот, которые уже покорил и продолжает покорять Ови.