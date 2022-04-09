Один из двух крупнейших производителей прекратил поставки в РФ. Оперативно его заменить можно только в клюшках.

Цены вверх, поставки мимо. Как санкции повлияли на рынок хоккейной экипировки в России

Масштабные санкции, введённые в отношении России, отразились и на внутреннем рынке хоккейной экипировки. Здесь, как и во многих других отраслях, зависимость от западных товаров почти критическая, а полностью заменить их на российские – просто невозможно.

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«По новым поставкам ничего не понятно»

Американская компания Bauer, один из двух основных игроков на мировом и российском рынке экипировки, объявила о прекращении поставок 12 марта. Официальный интернет-магазин Bauer в России продолжает работать. При этом многие товары сопровождаются плашками «Последняя цена» или «Успей купить последний размер».

В то же время Bauer оставила в силе маркетинговые и спонсорские контракты с российскими игроками НХЛ – Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым.

Второй из крупнейших поставщиков – канадский производитель ССМ – пошёл по противоположному пути. Фирма приняла решение не упоминать российских хоккеистов в любых видах глобальной коммуникации, в первую очередь – в рекламе. Под ограничения попал в том числе Александр Овечкин. Однако разрывать юридические отношения с россиянами компания не стала, как не стала и уходить с российского рынка.

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Магазины экипировки в России готовились принимать новые партии товаров только в начале лета, но что будет теперь – неизвестно. «Пока ничего не понятно по новым поставкам. Это страшнее [чем повышение цен]», – рассказали «Чемпионату» в магазине «Хокк».

Особую роль в экипировочном вопросе играет логистика. Доставка хоккейных товаров из Северной Америки осуществлялась по воде с помощью иностранных компаний, значительная часть из которых тоже отказалась от сотрудничества с Россией.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Один комплект формы = две медианные зарплаты россиянина

Играть в хоккей всегда было дорогим удовольствием. В розничных магазинах, опрошенных «Чемпионатом», отметили, что за последние полтора месяца стоимость любых предметов хоккейного гардероба увеличилась как минимум на 20%. С полным уходом Bauer разница может вырасти ещё. 74 064 рублей потребуется сегодня, чтобы купить самый дешёвый комплект на взрослого из интернет-магазина ССМ. Самый дешёвый набор формы Bauer обойдётся на 7,5 тыс. дешевле.

Стоимость* самой дешёвой экипировки в официальных интернет-магазинах

ССМ Bauer Коньки 16 240 8290 Клюшка 9620 4590 Щитки 8740 4990 Шлем 6240 3540 Шорты 6240 6990 Визор 5480 10 390 Баул 4620 5617 Перчатки 4480 6590 Нагрудник 3 590 5690 Налокотники 3234 4090 Ракушка 1860 1390 Гамаши 1860 2490 Джерси 1860 1790 Сумма 74 064 66 447

*цены по состоянию на 7 апреля 2022 года

По последним данным Росстата (на июнь 2021 года), медианная зарплата россиян за 2020 год составила 32 422 рубля.

Один клуб КХЛ использует около 400 клюшек Bauer за сезон

Для клубов КХЛ, располагающих бюджетами в сотни миллионов рублей, повышение цен – даже существенное – едва ли станет основной проблемой. А вот сам по себе уход Bauer окажет значительное влияние – об этом «Чемпионату» заявили в пресс-службе «Куньлуня».

Каждый второй игрок китайской команды выступал в нынешнем сезоне в коньках Bauer, выполненных по спецзаказу. Клюшками американской компании пользуются 20% игроков «Куньлуня».

Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

Одна команда КХЛ использует только в течение регулярного чемпионата около 2 тыс. клюшек и 70 пар коньков. Закупки, как правило, происходят централизованно за счёт клубов. Обычно отдельные расходы компенсируют вратарям, которые на многие вещи – щитки, ловушки, блины, шлем – оформляют индивидуальный заказ.

В пресс-службах «Авангарда», «Ак Барса» и «Адмирала» отказались от комментариев по экипировочному вопросу. «Амур», «Сибирь», «Северсталь», «Спартак», «Белые медведи» не ответили на вопросы «Чемпионата».

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Импортозаместить можно только клюшки

Российские производители хоккейного обмундирования тоже существуют, но их присутствие на внутреннем рынке весьма ограничено. Например, ярославская фабрика V76 делает коньки. Однако их производство не является для компании профильным занятием: фабрика также работает над тюбингами, эспандерами, приспособлениями для бокса и единоборств. Линейка коньков V76 состоит из восьми моделей.

«Эфси», старейший российский хоккейный производитель, готовит полный спектр товаров – от клюшек и защиты до шнурков и кап. Впрочем, большинство продукции этой фирмы подойдет, скорее, начинающим хоккеистам, чем даже любителям. Например, пять из девяти моделей клюшек от «Эфси» – деревянные, а не композитные.

Единственный российский бренд, чьи товары можно увидеть при хоккеистах КХЛ, – клюшки компании «ЗаряД». Но и при их производстве используются импортные детали. «На сегодняшний день объём такого сырья в составе нашей продукции некритичен. Однако мы не можем достоверно знать, насколько развито импортозамещение у наших поставщиков», – поделился с «Чемпионатом» директор по продажам «ЗаряДа» Рашид Гыйздатуллин.

Фото: Compass Lab, photo.khl.ru

В «ЗаряДе» подтверждают рост стоимости продукции. По словам Гыйздатуллина, до этой весны производитель сдерживал цены на уровне 2017 года, несмотря на инфляцию и увеличение стоимости сырья.

К повышенному спросу в компании готовились заранее, но основываясь в первую очередь на росте популярности собственных клюшек в предыдущий год. «Мы готовы удовлетворить потребность в клюшках, но, конечно, ожидаем сезонного всплеска и поэтому в переговорах с партнёрами предлагаем разместить заказы как можно раньше, чтобы не столкнуться в период высокого спроса с острым дефицитом продукции», – говорит Гыйздатуллин.

Победить CCM и Bauer не удавалось ещё никому

Моментально и полностью заменить CCM и Bauer нельзя. Об этом свидетельствует опыт нескольких зарубежных компаний. Попытки стать третьим игроком на рынке предпринимал Warrior. Производитель сделал широко известными свои клюшки и перчатки, но не смог бороться с конкурентами в коньках.

Нащупать целевую аудиторию старается True. За восемь лет существования бренд запатентовал более 50 технологий в области спортивного оборудования и продал больше 2 млн клюшек, в том числе среди профессионалов. А вот по остальным направлениям компания пока лишь набирает обороты. Первые пять лет фирма выпускала коньки исключительно под заказ и только через шесть разработала первый шлем.

К середине 90-х компания Hockey Easton занимала доминирующее положение на рынке профессионалов. Клюшками производителя пользовались более 40% хоккеистов НХЛ. Уэйн Гретцки в крагах этой фирмы и её клюшкой забросил 1851-ю шайбу по сумме регулярных чемпионатов и плей-офф, тем самым побив рекорд лиги. В 2016 году компанию поглотил Bauer.

Почти наверняка в российских магазинах останется китайский Mad Guy, но эта компания ориентирована на производство не основной экипировки, а аксессуаров: гамаш, джерси, чехлов для коньков.