Но «Питтсбургу» это не помогло. Овечкин забил 774-й гол за карьеру в НХЛ и вышел на четвёртое место в лиге по числу пробитых им голкиперов.

Малкин отметил юбилей и вошёл в элитный клуб НХЛ! Россиян там ещё не было

Матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона» практически никогда не бывают скучными. Противостояние Евгения Малкина и Александра Овечкина, Сидни Кросби и Никласа Бекстрёма, Криса Летанга и Джона Карлсона исторически дарят болельщикам двух соперничающих команд и остальным любителям хоккея массу запоминающихся эмоций. Вот и на сей раз команды с первой смены начали устраивать настоящее шоу на льду.

Уже спустя 61 секунду после стартового вбрасывания обе команды смогли поменять ноль на единицу в графе «заброшенные шайбы». Для начала отличился нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, с пятака отправивший шайбу в ворота Ильи Самсонова. Результативной передачей в этом эпизоде отметился российский нападающий хозяев Евгений Малкин, благодаря чему оформивший историческое достижение в НХЛ.

Для нападающего этот пас стал юбилейным 700-м в карьере в НХЛ. Таким образом, 35-летний Малкин вошёл в элитный клуб, став первым российским игроком в истории лиги, отдавшим 700 результативных передач. На это форварду «пингвинов» потребовалось 976 матчей. Примечательно, что лишь 22 хоккеиста в истории НХЛ достигали этой отметки быстрее Евгения. А если говорить о действующих игроках лиги, то быстрее 700 ассистов оформил только капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – он уложился за 856 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Но уже спустя 15 секунд гостям удалось восстановить равновесие в счёте. Защитник «Питтсбурга» Брайан Дюмулен завозился с выводом шайбы с собственного пятака, за что моментально был наказан шведским форвардом «Кэпиталз» Маркусом Юханссоном. Вернувшийся в дедлайн в «Вашингтон» нападающий подстерёг неловкие действия Дюмулена и с пятака переправил шайбу в ворота Тристана Джерри.

Не прошло и семи минут после стремительного начала матча, как личный рекорд в НХЛ оформил защитник столичной команды Дмитрий Орлов. Российский защитник получил передачу от Юхана Ларссона, вкатился в чужую зону и мощным броском прошил голкипера «Пингвинз». Этот гол стал для игрока обороны 11-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Орлов побил свой личный рекорд по количеству заброшенных за один сезон шайб. Прежнее достижение воспитанник новокузнецкого хоккея оформил ещё в сезоне-2017/2018, когда отличился 10 раз в 82 матчах. В этом сезоне на его счету уже 11 точных бросков в 67 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но это был далеко не конец насыщенного на события первого периода. Ещё до перерыва хозяевам удалось не только отыграться, но и во второй раз в матче выйти вперёд. Шайбы Джеффа Картера и Брайана Бойла разделила ровно минута игрового времени. И необходимо честно признаться, что в обоих случаях действия российского голкипера «Кэпиталз» оставляли желать много лучшего. Шайба Бойла подвела черту под голевым изобилием в стартовой двадцатиминутке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Старт второго периода обернулся настоящим парадом удалений в исполнении игроков хозяев. В штрафной бокс последовательно отправились Летанг, Картер и Дюмулен, в результате чего «Питтсбург» почти на две минуты остался втроём против пятерых игроков «Вашингтона». Отбиться в такой ситуации было практически невозможной задачей, тем более если за дело берётся великий Александр Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард разрядил пушку из своего офиса и восстановил равновесие на табло. Этот гол стал для 36-летнего капитана «столичных» 44-м в нынешнем сезоне и 774-м за карьеру в НХЛ. Теперь его отставание от Уэйна Гретцки (894) составляет 120 заброшенных шайб, а до Горди Хоу (801) остаётся 27 точных бросков. При этом одно из достижений Хоу уже повторено.

Сегодня Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных за один сезон шайб среди игроков в возрасте 36 лет и старше, сравнявшись по этому показателю как раз таки с Хоу, который в сезоне-1968/1969 забил 44 гола. Тогда ему исполнилось 40 лет. Лидирует по этому параметру финская легенда Теэму Селянне, который в сезоне-2006/2007 забросил 48 шайб. В той регулярке ему было 36 лет.

Пропустив шайбу от Овечкина, Джерри пополнил список голкиперов, чьи ворота поражал российский снайпер. Как отмечает пресс-служба «Вашингтона», голкипер «Питтсбурга» стал 158-м вратарём в истории НХЛ, которому забивал Овечкин. Россиянин вышел на четвёртое место в лиге по этому показателю. Большее число вратарей огорчали только лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

Начало третьего периода прошло с заметным преимуществом «Вашингтона» – всё тот же Овечкин несколько раз вполне мог оформлять дубль, но Джерри каждый раз удавалось отводить угрозу. Отбился канадский голкипер и в середине периода, когда его воротам в ближнем бою угрожал Ти Джей Оши. Активность столичной команды постепенно выливалась в преимущество по броскам в створ, и в какой-то момент «Вашингтон» перебрасывал соперника со счётом 37:29.

В голевую конкретику игровое превосходство «Вашингтона» вылилось за восемь минут до конца третьего периода, когда Том Уилсон прорвался по борту, выкатился на убойную позицию и неотразимым броском в девятку поразил ворота хозяев. 43-й номер столичной команды сделал счёт 4:3 в пользу «Кэпиталз». Такая вот магия цифр от канадского форварда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Очевидно, что в планы «Питтсбурга» не входило четвёртое поражение кряду, и команда Майкла Салливана бросилась отыгрываться. Но сделать этого у «пингвинов» не получилось. В самой концовке хозяева заработали большинство и могли перевести игру в овертайм. Однако Малкин пушечным броском угодил в каркас, а следом Евгений Кузнецов отправил шайбу в пустые ворота, сняв все вопросы о победителе матча.

Окончательный счёт установил словацкий защитник столичных Мартин Фегервары, также поразивший пустые ворота при игре в меньшинстве. 6:3 в пользу «Кэпиталз». «Вашингтон» одержал победу над принципиальным соперником и до четырёх очков сократил отставание от него в турнирной таблице. К тому же у подопечных Питера Лавиолетта два матча в запасе относительно «Пингвинз». Концовка регулярного чемпионата определит окончательное положение команд в таблице.