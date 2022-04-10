Овечкин даёт шума Америке! Забил 774-й гол пушечным броском, подвинув ещё две легенды НХЛ

Матч между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» оказался богатым на события, важные для тех, кто с особым вниманием следит за успехами россиян в лучшей лиге мира. Так, уже на 45-й секунде «пингвины» открыли счёт усилиями Брайана Раста, а помог отличиться россиянину в том числе и Евгений Малкин, для которого результативная передача стала 700-й в карьере.

В самом начале голевого для «Питтсбурга» эпизода неудачно сыграл Александр Овечкин, не сумевший вывести шайбу из зоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта ошибка капитана «Кэпиталз» как бы подтвердила те соображения, которые накануне матча в критической заметке про Овечкина изложил обозреватель The Athletic Дом Лущишин. «Всегда есть беспокойство за Овечкина из-за его оборонительной игры, а в новом году она ухудшилась. За его последние 35 матчей у «Кэпиталз» 2,95 ожидаемых пропущенных голов на 60 игровых минут и 3,7 фактических пропущенных голов на 60 минут с Овечкиным на льду — и всё это при том, что он изо всех сил пытался атаковать со своей обычной скоростью. Защитные оценки — одни из худших в команде за всё время», — написал журналист.

Однако Великая Восьмёрка давно приучила к тому, что на любую критику (даже конструктивную) в свой адрес отвечает голами, причём весьма оперативно. Вот и в игре с «Питтсбургом» Ови сказал своё слово в начале второго периода, когда «Кэпиталз» «горели» 2:3. «Вашингтон» получил двойное большинство, и Ови забил очередной авторский гол щелчком из «офиса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Почти каждый гол Овечкина дарит целый букет каких-то рекордов и статистических достижений. Вот и сейчас 44-я шайба Александра в сезоне позволила Ови:



— сократить до 27 голов отставание от Горди Хоу в списке снайперов всех времён



— сократить отставание от топ-20 бомбардиров в истории НХЛ до 7 очков



— выйти на второе место в истории НХЛ по голам за сезон для игроков 36+ лет (больше только у Селянне)



— обновить свой же рекорд НХЛ по числу сезонов с 15+ голами в большинстве



— выйти на чистое третье место по голам в НХЛ (регулярка + плей-офф), подвинув Ягра и Халла



— выйти на 4-е место в истории НХЛ по количеству вратарей, чьи ворота он поражал



Так что критиковать Ови, конечно, можно, но нельзя не признать, что его голы уже давно стали достоянием не только «Вашингтона», но и всей истории хоккея. И возбуждение вокруг фигуры Александра в Америке и во всём мире вряд ли в ближайшее время сойдёт на нет, ведь Ови снова и снова даёт шума!

В конкретном матче с «Питтсбургом» шайба россиянина оказалась важнейшей для хода матча. Россиянин сравнял счёт, благодаря чему «Вашингтон» вернулся в игру, а затем смог и вовсе её забрать. Автором победной шайбы на 52-й минуте стал Том Уилсон, который шикарным броском закончил свою вылазку к воротам Джерри по левому флангу. Кстати, по правому борту у канадца бежал Овечкин, но Том в этом эпизоде разобрался абсолютно верно, не став делать лишнюю передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В конце игры «Вашингтон» довёл дело до уверенной по счёту победы, благодаря двум голам в пустые ворота. Один из них провёл Евгений Кузнецов, бросив из своей зоны между ног Джейку Гюнцелю.

6:3 — отличная победа «Вашингтона» с тремя русскими голами. Ещё один наш соотечественник Илья Самсонов защищал ворота «Кэпиталз», и хоть эту игру нельзя назвать сильной для голкипера, он всё равно приложил руку к успеху «столичных».



Кстати, эта победа позволила «Вашингтону» сравняться с «Питтсбургом» по потерянным очкам в таблице Столичного дивизиона. У «Кэпиталз» остаются хорошие шансы подняться в топ-3 своего октета и избежать встречи с «Флоридой» в первом раунде плей-офф. Впрочем, далеко не факт, что «Рейнджерс» будут более удобным соперником для команды Овечкина.