«Я по-прежнему нежно люблю Россию». Искреннее интервью с канадским тренером из КХЛ

Канадский тренер Майкл Пелино в России уже практически свой – нынешний сезон стал для него девятым в КХЛ. В этом году специалист в очередной раз взял паузу и появился в лиге только под Новый год, присоединившись к тренерскому штабу «Ак Барса». В интервью «Чемпионату» он оценил шутку, что он – канадский Владимир Крикунов, который постоянно уходит на пенсию, а потом возвращается к работе. Из этого разговора вы также узнаете:

как президент Татарстана содействовал иностранцам «Ак Барса» в плей-офф;

почему Пелино принял предложение «Ак Барса», а не вернулся в «Магнитку»;

почему не работало большинство и что пошло не так в плей-офф;

кто лучший вратарь в истории КХЛ (Кошечкин!);

в чём секрет спортивного долголетия Зарипова и может ли он ещё поиграть;

что думает о России и своём будущем в КХЛ.

«Можете называть меня канадским Крикуновым. А Крикунов – русский Майкл Пелино»

— Трудно было выехать из России?

— Совсем нет, клуб очень тщательно подошёл к этому делу. Мы улетали из Казани в Стамбул, а уже оттуда – в Северную Америку.

— Клуб всё организовал?

— Да, всё замечательно сделали. Начиная с президента Татарстана и президента «Татнефти» и заканчивая президентом и генеральным менеджером «Ак Барса».

— Даже президент Татарстана подключился? Впечатляет.

— Да, действительно. Когда всё началось, нам постоянно звонили и писали родные, друзья, они за нас беспокоились. Президент Татарстана и президент «Татнефти» организовали звонок по Zoom со всеми нашими семьями. Просто чтобы успокоить их, что всё ровно так, как мы говорим, что с нами всё в порядке и наша безопасность – это приоритет номер один.

Фото: photo.khl.ru

— Вы покинули «Металлург» по семейным обстоятельствам, я думала, вы завершаете карьеру.

— Я тоже так думал. Когда уезжал из «Магнитки», мне предложили вернуться на следующий сезон, но тогда я не мог связывать себя обязательствами, семейная ситуация не позволяла. Думал, что это был мой последний год в России, но потом личные обстоятельства благополучно разрешились. Когда Дмитрий [Квартальнов] и «Ак Барс» позвонили мне в ноябре, я согласился.

— Можно вас назвать канадским Владимиром Крикуновым?

— (смеётся) Это будет честью для меня. Я испытываю огромное уважение к нему и к тому, чего он добился в своей тренерской карьере. Можете называть меня канадским Владимиром, а Крикунов тогда – русский Майкл Пелино.

«Уверен, Воробьёв бы предпочёл, чтобы я вернулся. Но этому было не суждено случиться»

— «Ак Барс» же впервые с вами связался ещё летом?

— Всё правильно, тогда я сказал им то же самое, что и «Магнитке» — спасибо за предложение, но сейчас я не могу. На том и порешили, и я думал, что на этом всё. Но они снова позвонили в ноябре, спросили, не изменилась ли моя ситуация и смогу ли приехать и помочь им постараться выиграть ещё один Кубок Гагарина. Тогда я ответил согласием.

— Илья Воробьёв в то время был заинтересован в вашем возвращении?

— Мы с Ильёй добрые друзья, мы постоянно общаемся. Думаю, он с удовольствием принял бы меня в своём тренерском штабе в любое время, но тогда «Магнитка» шла на первом месте, у них был отличный штаб, всё складывалось замечательно. Думаю, руководство клуба не считало, что я тот, кто может им чем-то помочь.

Я рассказал Илье о предложении «Ак Барса», он ответил: «Что ж, как бы я ни хотел, чтобы ты вернулся, но всё понимаю и желаю тебе удачи в «Ак Барсе». Он повёл себя как профессионал. Уверен, он бы предпочёл, чтобы я вернулся в «Магнитку», но этому было не суждено случиться.

— То есть финансовый аспект не сыграл роль?

— Совершенно нет, я так не работаю. Просто «Ак Барс» в тот момент лучше мне подходил.

Илья Воробьёв и Майкл Пелино Фото: photo.khl.ru

«Ак Барс» попал в идеальный шторм, который не позволил нам показать свою лучшую игру»

— Одновременно с вами в команду пришли сразу несколько канадцев – Фер, Барберио, Демерс. Ожидалось, что они станут усилением команды, но в итоге мало влияли на игру. Сказалось то, что чемпионат был оборван на середине и они не успели полностью вписаться?

— Вы абсолютно правы. Марк Барберио, Джейсон Демерс и Эрик Фер могли бы стать очень полезными для команды, но из-за того, что КХЛ отменила оставшиеся матчи, они не смогли нормально акклиматизироваться, привыкнуть к команде. Ко всему прочему все трое получили серьёзные травмы – кто-то не смог играть вообще, кто-то не смог из-за этого показывать свой лучший хоккей.

Были и другие факторы в нашем поражении от «Авангарда». Тимур Билялов был третьим вратарём в сборной России, во время Олимпиады у него не было нормальных тренировок и тем более матчей, а после неё он сразу должен был показывать высочайший уровень хоккея в плей-офф.

Были травмы у Петрова, Панюкова… Да, такие вещи случаются в любом клубе, но у нас получилось комбо разных факторов, из-за которых мы не смогли показать свою лучшую игру.

— Квартальнов сказал, что команде не хватило заряженности в плей-офф. Согласны?

— На мой взгляд, дело всё-таки в тех фактах, которые я перечислил. Вспомните, когда в декабре приехали канадцы, мы выиграли семь из девяти матчей, включая отличную победу в игре со СКА. Мы только начали набирать ход, а потом КХЛ отменила концовку регулярки. Это значило, что мы не смогли сыграть с «Локомотивом», «Барысом», «Салаватом» и так далее. Это в большей степени повлияло на нашу форму.

А в плей-офф мы попали на действующего чемпиона – «Авангард». Надо отдать им должное, они открывали счёт в каждой игре. Очень тяжело, когда постоянно вынужден отыгрываться в матчах с такой сильной командой. Они играли здорово, взяв серию, а мы – не так хорошо.

— По сути, вас пригласили в «Ак Барс» в качестве антикризисного менеджера. Такое уже было год назад, но тогда вы всё-таки в знакомую команду приходили. Как было на этот раз, учитывая, что по ходу сезона наладить игру сложнее?

— Думаю, если бы мы доиграли оставшиеся восемь матчей в регулярке, всё бы сложилось в единую картину. Я был впечатлён игроками и всеми людьми в «Ак Барсе», был уверен, что у нас всё будет очень хорошо. На мой взгляд, у нас была лучшая команда в Восточной конференции, просто не сложилось из-за разных факторов.

— Одной из значительных проблем «Ак Барса» было большинство, вы по нему специалист, но лучше оно не стало. В чём проблема?

— Главное в успешном большинстве – это уверенность, умение реагировать и использовать моменты. Всё это нарабатывается со временем. Уверен, мы двигались в нужном направлении, но из-за травм у нас чуть ли не каждый день были новые бригады большинства.

Большинство было не лучшим, но прогресс был. Если бы забили в первом матче с «Авангардом», когда Грубец сделал невероятный сейв на Джордане Уиле, это бы придало нам уверенности и позволило развивать успех. В своей карьере я постоянно такое встречал. Что-то может не получаться, а потом один удачный розыгрыш даёт импульс и уверенность. Я принимаю на себя ответственность за это, но мы попали в «идеальный шторм», который не позволил нам показать свою лучшую игру.

К тому же в мире разгорался кризис. Не хочу использовать это как оправдание, но мировая ситуация лежала на наших плечах тяжким грузом. И на россиянах тоже, но прежде всего на легионерах. Стивен Кэмпфер весь сезон был одним из лучших, если не лучшим защитником в КХЛ, но в плей-офф не был на пике. Всё это повлияло на итоговый результат.

На днях попалась на глаза статистика, что «Питтсбург» реализует 27% попыток большинства, когда в составе есть Сидни Кросби. Когда его нет, только 10%, то есть он вносит решающий вклад. Так же было и с нами: если бы Кэмпфер, Уил, Галимов, Кагарлицкий были в своей лучшей форме, у нас было бы очень эффективное большинство.

Фото: ХК «Ак Барс»

«Зарипов до сих пор может решать исход матчей. Думаю, он ещё может поиграть»

— Как вам работалось рядом с Дмитрием Квартальновым, тренером, чья философия сильно отличается от вашей и от той, к которой вы привыкли в Магнитогорске?

— Я наслаждался каждой минутой работы с Дмитрием. Всегда восхищался тем, чего он добился в КХЛ и какую отличную работу проводил все эти годы. Очень ценил шанс поработать вместе с ним, он потрясающий тренер. У нас с ним были отличные взаимоотношения, было приятно работать в его штабе. Дмитрий всегда был открыт к моим идеям и мыслям, мы со всеми тренерами постоянно обсуждали, как можно улучшить игру, что поменять.

— Крикунов сказал, что команды Квартальнова, как роботы – много бегают, мало забивают. Что скажете?

— Он имеет право на это мнение, если он так думает – хорошо. Я так не считаю, наша команда не была роботом. Мы играли с энергией и страстью, в матче со СКА в январе полностью доминировали.

У нас были креативные игроки, хорошая система, и мы могли лучше играть в атаке. В первом матче серии с «Авангардом» мы были лучше, но пропустили два плохих гола от Прохоркина, не могли забить Грубецу. В таких моментах игроки оказываются под давлением и могут начать играть как роботы. Но поражение открывает простор для критики.

Данис Зарипов Фото: photo.khl.ru

— Воссоединение с Данисом Зариповым прошло не так радужно, как бы хотелось, решающий матч он вообще не играл. Возраст даёт о себе знать?

— Возраст в итоге настигает всех нас. Я был очень рад снова поработать с Данисом. Он и хорошую игру показывал, и сталкивался с трудностями. Хотя мы не смогли выиграть вместе ещё один кубок, думаю, мы хорошо поработали вместе.

— Зарипов перед сезоном говорил, что завершит карьеру, теперь – что ещё подумает. В чём секрет его спортивного долголетия?

— Может, он как Крикунов – тоже говорит, что завершит карьеру, а потом что-то заставляет его поменять решение? У Даниса потрясающий хоккейный интеллект, это невероятно умный игрок, настоящий лидер, который «горит» игрой. Он развил и использовал талант, данный ему Богом, чтобы стать суперзвездой КХЛ. Он не хочет заканчивать, так же, как Яромир Ягр продолжает играть в 50. С Мозякиным было то же самое – они хотят играть как можно дольше, пока могут быть полезными команде. Отдаю должное Данису, и он до сих пор может решать исход матчей, просто уже не так часто, как в молодости.

Может, он стал более медленным, а в лиге появляется всё больше новых хороших игроков, но он – отличный хоккеист. Самое сложное – понимать, на что ты способен в таком возрасте, надо перестраиваться. Он адаптируется, уверен, он ещё может поиграть.

«Большой Вас – потрясающий вратарь. Лучший в истории КХЛ»

— При этом в нынешнем плей-офф ветераны дают огня, Кошечкин стоит на голове и тащит «Магнитку». Что это за феномен?

— Действительно впечатляет, на что способны эти ребята в своём возрасте. Большой Вас – потрясающий вратарь. Федотов очень хорошо сыграл на Олимпиаде, но я бы хотел посмотреть в Пекине на Васю. Думаю, он – лучший вратарь в истории КХЛ. Если бы мне надо было выбрать вратаря, чтобы выиграть решающий матч, я бы выбрал Васю.

Помню, когда мы выиграли Кубок Гагарина, у него не каждые матчи были идеальными, но он был чемпионом и бойцом. И делает то же самое прямо сейчас, во многом благодаря ему «Магнитка» прошла так далеко и сейчас ведёт в серии с «Трактором».

— Думаете, Кошечкин больше заслуживал играть на Олимпиаде? С ним результат сборной России мог бы быть другим?

— Думаю, он заслуживал того, чтобы его рассматривали в сборную, насколько я понял, он даже не был кандидатом в состав. А должен был быть, учитывая его опыт и умение тащить в важных матчах – дважды он выигрывал седьмые матчи финала, завоёвывал золото Олимпиады-2018, у него было много великолепных моментов. Мне понравилось, как играл Федотов в Пекине, и не знаю, кого бы выбрал тренерский штаб на матч за золото, но если бы я был тренером, мне бы хотелось, чтобы Большой Вас был в числе тех, из кого я выбираю.

— Жалеете, что не удалось встретиться с Воробьёвым в плей-офф?

— Да, очень жаль, что не представилось такой возможности. Это как когда хорошие друзья садятся сыграть в шахматы – надеешься, что каждый продемонстрирует лучшую игру, но выиграешь именно ты. Хотел бы встретиться с Воробьёвым в плей-офф, к тому же в этом случае «Ак Барс» прошёл бы «Авангард».

В «Магнитке» ещё есть помощник Воробьёва Марк Френч. Он приехал в команду по моей рекомендации, в своё время играл у меня. Тоже отличный тренер и важная часть успехов «Металлурга».

— Вы увидели что-то новое от него в этом году? У него теперь игру делают ребята вроде Голдобина, Лайпсика – маневренные, умные.

— Чтобы быть успешным, тренер должен уметь перестраиваться, пробовать что-то новое. Илья это делает лучше всех тренеров в лиге. Он был помощником у Кинэна, работал со мной, потом в сборной России со Знарком, Кудашовым и Гатиятулиным, постоянно учился. У него есть отличный наставник в лице отца, при этом он самостоятельный. Он не боится пробовать новое и делает отличную работу в «Магнитке». Они заслуживают пройти так далеко в плей-офф.

— Болеете сейчас за него?

— Хороший вопрос. Для меня всегда на первом месте – моя команда, так что я, конечно, болел за «Ак Барс». Но раз мы проиграли, то я желаю успеха своим друзьям. Так что надеюсь, что Илья, Марк, Клемен и все остальные в «Магнитке» выиграют Кубок Гагарина.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я по-прежнему люблю Россию. Надеюсь, однажды вернусь»

— КХЛ покинул Боб Хартли, и думаю, все будут по нему очень скучать. Расскажите, какой это человек вне тренерской скамьи?

— О Бобе уже много сказано, и всё – чистая правда. Это большой трудяга, преданный делу и очень умный тренер. Мне понравилось работать с ним в «Авангарде», он становился чемпионом во всех лигах. Отличная работа! Поздравляю с его карьерой в КХЛ, он ценное приобретение для любой лиги, где бы ни оказался.

— Вы запомнились тем, что всегда пели гимн России перед матчами. Изменилось ли что-то в отношении к нашей стране после известных событий?

— Нет, я по-прежнему нежно люблю Россию. Мне не нравится, что сейчас происходит в мире, куда зашла политика страны, но мне очень нравилось работать в России, а русский народ – замечательный. Все люди, которых я встречал в Магнитогорске, Ярославле, Балашихе и Казани, были исключительными. Россия всегда будет в моём сердце, надеюсь, что однажды вернусь.

— То есть когда ситуация в мире успокоится, готовы рассмотреть новые предложения из КХЛ?

— Да, когда ситуация в мире наладится, и если у меня не будет семейных обстоятельств. Но Россия всегда была особенной для меня, мне нравится в вашей стране, нравятся ваши люди, ваш хоккей. Я бы хотел однажды ещё поработать здесь.