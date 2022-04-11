Эту машину не остановить! Капризов забил 42-й гол и вновь переписал историю «Миннесоты»

Кирилл привёл свою команду в чувство в игре с «Лос-Анджелесом», повторив рекорд франшизы по голам в рамках одного сезона.

«Миннесота» и «Сент-Луис» с огромной вероятностью сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли: обе команды оторвались от «Нэшвилла» в Центральном дивизионе, при этом «Колорадо» ни «дикарям», ни «музыкантам», очевидно, не догнать.

Так что сейчас клубы Кирилла Капризова и Владимира Тарасенко ведут заочную борьбу за преимущество домашней площадки в первом раунде. «Сент-Луис» в последнее время хорош, у него идёт серия из 5 побед подряд, «Миннесота» же периодически оступается.

Вот и новый матч «Уайлд» с «Лос-Анджелесом» (который ведёт напряжённую борьбу за попадание в плей-офф) начался для «дикарей» просто ужасно: уже к 11-й минуте хозяева площадки уступали 0:3, пропустив по разу в большинстве, меньшинстве и равных составах.

Кто мог взбодрить «Миннесоту» в такой тяжёлой ситуации? Конечно же, Кирилл Капризов. Российский лидер «Уайлд», проводящий фантастический сезон, на 17-й минуте попробовал отдать шайбу на пятак из-за ворот, но снаряд угодил в клюшку защитника «Кингз» и юркнул в сетку.

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Автоголов в хоккее не бывает, так что автором шайбы стал именно Капризов. Этот гол стал для Кирилла 42-м в нынешнем чемпионате, что позволило ему повторить рекорд результативности франшизы в рамках одного сезона — столько же в одной регулярке за «Миннесоту» забивали Мариан Габорик (сезон-2007/2008) и Эрик Стаал (сезон-2017/2018). Следующая шайба Капризова станет исторической, и нет сомнений, что долго её ждать не придётся.

Ведь Капризов — это настоящая машина по набору очков и забиванию голов, которую, похоже, в этом заканчивающемся сезоне просто не остановить. У Кирилла 89 (42+47) очков в 70 матчах, он с огромным отрывом является лучшим бомбардиром и снайпером своей команды, а по голевым передачам лишь немного уступает Матсу Цуккарелло.

По ходу этого сезона россиянин уже переписал рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков в рамках одной регулярки (предыдущее достижение — 83 очка — принадлежало Габорику), теперь идёт на уникальное достижение по голам. И всё это покоряется Кириллу в первый же полноценный сезон НХЛ. Просто фантастика!

Для хода матча с «Кингз» гол Капризова тоже имел важнейшее значение, ведь Кирилл, по сути, поднял «Миннесоту» на камбэк. Мэтт Болди сократил разрыв в счёте до минимума уже через 50 секунд после гола Капризова, а в начале второго периода Сперджен сделал 3:3.

Дальше уже «Миннесота» методично укатала «королей», доведя дело до весьма крупной победы. И даже удивительно, что российский лидер «дикарей» в этой встрече больше не набрал ни одного очка.