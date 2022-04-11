Два канадца достали русских в НХЛ. Малкин разбил сопернику лицо, Свечников уронил Гецлафа

Очередной игровой день в НХЛ подарил зрителям сразу несколько ярких матчей. В начале дня «Питтсбург Пингвинз» одержал важнейшую с психологической точки зрения победу над «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ). Команда Майка Салливана не испытывает проблем с попаданием в зону плей-офф, но в последнее время столкнулась с большими сложностями в игре.

«Пингвины» потерпели четыре поражения кряду и в матче с «Нэшвиллом» вполне могли устроиться на пятую неудачу подряд. За 12 минут до конца основного времени «Питтсбург» проигрывал 1:2, но тут за дело взялся капитан команды Сидни Кросби. В этот день у канадского форварда была «горячая» клюшка, и Сидни приложил её ко всем голам «Питтсбурга». Сначала канадец ассистировал Джейсону Цукеру, а в овертайме отметился заброшенной шайбой, благодаря которой «пингвины» прервали затянувшуюся серию поражений.

Гол канадца в овертайме стал его 1400-м (514+886) набранным очком в регулярных чемпионатах НХЛ. Кросби – 22-й в истории НХЛ игрок, достигший отметки 1400 баллов. Любопытно, что 21-е место в списке занимает лучший из россиян — Александр Овечкин («Вашингтон») – 1403 очка.

Что касается Евгения Малкина, то своё историческое достижение россиянин отметил накануне, когда «Питтсбург» уступил «Вашингтону» (3:6). В том матче воспитанник магнитогорского хоккея отметился результативной передачей, став первым россиянином в истории НХЛ, кто сумел добраться до отметки в 700 голевых передач в лиге. А вот матч с «Нэшвиллом» для Евгения не сложился. И он отметился в протоколе встречи только не с самой позитивной стороны.

Уже после сирены об окончании второго периода произошла стычка между россиянином и защитником «Предаторз» Марком Боровецки: Малкин ударил канадца клюшкой в лицо, у защитника пошла кровь, и на третий период он уже не вышел. За свои действия Евгений получил двойной малый штраф, а учитывая травму канадского защитника, вполне вероятно, что поведение Малкина может быть рассмотрено Департаментом по безопасности игроков НХЛ.

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Дисквалификация на 1-2 матча может последовать и по той причине, что у Малкина далеко не идеальная репутация в лиге. Будем честны, у российского форварда периодически случаются срывы, которые приводят Евгения на скамейку штрафников. За 977 матчей в НХЛ магнитогорец набрал уже свыше 1000 минут штрафного времени (1008), что является очень приличным показателем. Для сравнения, тот же Овечкин в 1267 матчах получил 749 минут штрафа. А Малкин к тому же в своё время уже получал дисквалификацию за преднамеренную игру высоко поднятой клюшкой.

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При этом, справедливости ради, нельзя не отметить и тот факт, что пострадавшим в этом эпизоде оказался игрок далеко не с самой кристальной репутацией в лиге. 32-летний Боровецки является одним из самых грязных игроков в современной НХЛ. Фамилия защитника «Нэшвилла» наверняка является нарицательной для чешского форварда Дмитрия Яшкина, которого Марк ещё в начале регулярки отправил в лазарет до конца сезона. Всего же в 48 матчах сезона у Боровецки 128 минут штрафа. Вполне возможно, что причиной поведения Малкина стали какие-либо действия со стороны канадца, укрывшиеся от объективов камер. Впрочем, Евгения это не оправдывает, и в предстоящем плей-офф такие срывы могут очень дорого обойтись его команде.

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А уже ночью по московскому времени участником конфликтной истории стал ещё один россиянин – нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Причём он умудрился вывести из себя живую легенду канадского хоккея – проводящего последний сезон в карьере нападающего «Анахайм Дакс» Райана Гецлафа. Обладатель Кубка Стэнли 2007 года, олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов, обладатель Кубка мира — 2016 в составе сборной Канады недавно объявил о выходе на пенсию по окончании нынешнего сезона, но это не значит, что последние две недели Райан намерен доигрывать спустя рукава.

Всё началось с эпизода на вбрасывании, когда Свечников и Гецлаф оказались друг напротив друга и обменялись словесными выпадами. Эпизодом ранее россиянин провёл эффектный силовой приём против защитника «уток» Кевина Шаттенкирка, после чего американец несколько раз что-то сказал в сторону Свечникова. Затем к диалогу игроков подключился Гецлаф, начавший что-то высказывать Андрею на вбрасывании. А уже когда шайба была в игре, россиянин неосторожно сыграл против того же Гецлафа, подножкой опрокинув его на лёд, что окончательно взбесило канадского форварда, и он поехал разбираться с Андреем. В ходе стычки форвард «уток» сбросил краги и схватил Свечникова за форму, успев нанести один удар в лицо.

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По итогам эпизода оба игрока получили по малому штрафу – Свечников отправился в штрафной бокс за подножку, а Гецлаф – за грубость. Но молодой россиянин в этом матче успел проявить себя ещё и с хоккейной стороны – ещё в первом периоде он отметился двумя результативными действиями: заброшенной шайбой и голевой передачей. В результате Андрея признали второй звездой матча, а его команда одержала победу со счётом 5:2, благодаря чему снова единолично возглавила Столичный дивизион. Тогда как Гецлаф провёл неудачный матч, завершив его с показателем полезности «-3».