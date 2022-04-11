«Ак Барс» отказался от Квартальнова. Расставание поможет не только клубу, но и тренеру

То, о чём говорили не один месяц, случилось сегодня: «Ак Барс» объявил о прекращении трудовых отношений с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Действующий контракт специалиста истекает 30 апреля, а новый ему предлагать не будут.

Новость по теме Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Квартальнов возглавил казанский клуб весной 2019 года. Сместив Зинэтулу Билялетдинова, специалист автоматически оказался в неоднозначной ситуации: с одной стороны, взял управление над топ-клубом с отличным подбором исполнителей; с другой — встал перед необходимостью давать результат здесь и сейчас, без промедлений, без пространства для проб и ошибок.

Под началом Билялетдинова «Ак Барс» завоевал три Кубка Гагарина, поэтому требования к его сменщику выдвигались самые жёсткие. Судить об этом можно было не только по публичным высказываниям представителей клуба, но и по их действиям. Стараясь свести к минимуму любые риски, боссы «Ак Барса» предложили Квартальнову соглашение по схеме «1+1» – то есть второй год в команде ему ещё нужно было заслужить.

Лишённый времени для экспериментов Квартальнов удачно провёл первую регулярку. При нём казанцы выиграли конференцию и остались в одном балле от ЦСКА, который взял Кубок Континента. В плей-офф всё тоже шло по плану: квартальновцы легко преодолели сопротивление «Нефтехимика» в первом раунде (4-0 в серии). Неизвестно, как далеко зашёл бы «Ак Барс»: продвижение команды прервала пандемия коронавируса, из-за которой плей-офф отменили.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

К следующему сезону «барсы» не растеряли силу и запал и вновь пришли к финишу гладкого первенства первыми на Востоке. В 1/8 финала казанцы растерзали «Торпедо», а во втором раунде довольно буднично разобрались с «Салаватом Юлаевым».

«Зелёное дерби» получилось односторонним – уфимцы не взяли ни матча. Тогда Квартальнов – пожалуй, впервые в «Ак Барсе» – проявил себя как элитный тактик. Специалист нашёл противоядие на легионерскую тройку соперника во главе с Хартикайненом. Энергичная и плотная опека, молниеносные смены, которые применяла Казань, стали для иностранцев «Салавата» неразрешимой проблемой.

В финале Востока Квартальнов наткнулся на гораздо более искушённого оппонента. Обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли приготовил для «барсов» массу ловушек. Казанцы всё время разгадывали их, но всё время были на шаг позади «Авангарда»: проиграли два первых матча, повисли на волоске от вылета после пятого, дважды горели в седьмом. Равняясь с противником, они постоянно теряли импульс, чтобы выйти вперёд.

В итоге судьба противостояния решилась в овертайме седьмого матча. «Авангард» нашёл в себе смелость провести рискованную атаку, «Ак Барс» – нет. В очень близкой, очень сложной серии победителя от проигравшего отделил всего один гол. Но он не показался случайным: во многом именно нежелание или неспособность Квартальнова и его игроков идти ва-банк не позволили «Ак Барсу» продолжить борьбу за титул.

Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

В этом году проблема тренера приобрела хронический характер. Снова наткнувшись на «Авангард», Квартальнов снова полагался исключительно на свои старые рецепты – неукоснительное соблюдение игровой дисциплины, систематичность в обороне, а в атаке… – в атаке что-нибудь забьём или само залетит.

Не залетело. «Ак Барс», как и в прошлом сезоне, отстал от соперника на старте серии и догнал его к четвёртой игре. Вот только на два следующих матча казанцам не хватило идей. Квинтэссенцией их мучений стал третий период шестой встречи. «Ак Барсу» было необходимо лететь в атаку, чтобы спасти серию – и «Ак Барс» летел, но что делать, как забивать в этом полёте, команда не знала.

К концу своего правления Квартальнов окончательно закрепостил хоккеистов. Думая исключительно о выполнении игрового задания, они совсем отключили фантазию, и уход специалиста наверняка станет облегчением для тех из них, кто, помимо монотонной работы, видит в хоккее творчество.

Но точно таким же облегчением это расставание должно стать и для самого тренера. Груз высочайших ожиданий отбил у Квартальнова последнее стремление к новому. Обязанность забрать кубок во что бы то ни стало сделала и без того прагматичного тренера предсказуемым. И сейчас Квартальнову нужно место для перезагрузки – клуб, где неудачи будут принимать легче и где дадут возможность освежить тренерский почерк.