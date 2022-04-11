Роман Вилл тащил «Трактор» всю игру, но удача отвернулась от него в самый неподходящий момент.

Как это возможно?! Чудовищный рикошет за 15 секунд до сирены вывел «Магнитку» в финал КХЛ

«Разберём игру, найдём ошибки и проведём работу над ними», — примерно такие слова произносил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после каждого проигранного матча в серии с магнитогорским «Металлургом», коих у челябинцев накопилось уже три штуки. Да, это рядовая фраза для многих тренеров и особенно для Анвара Рафаиловича, который практически никогда не уходит с намеченного на пресс-конференциях курса консервативных высказываний, но такая флегматичность после последней игры, которая поставила его команду на грань преждевременного отпуска и в которой у его подопечных не получилось абсолютно ничего, а соперник выжал максимум при минимальном количестве возможностей, слегка удивляет.

В пятом матче Гатиятулину и всему «Трактору» не помешало бы по-хорошему «взорваться» — в Магнитогорск «медведи» вернулись в состоянии, когда терять уже нечего, а в таких случаях, как известно, на смену умеренности и рациональности обычно приходят адреналин и безбашенность.

Не сказать, что у игроков гостей не было осознания такого состояния, но запал и звериный оскал челябинцев, кажется, закончились одновременно с первой десятиминуткой. В этом промежутке «Трактор», хоть и традиционно испытывал проблемы с выходом из зоны и построением позиционных атак благодаря мощному прессингу «Магнитки», создал самые большие проблемы владениям Кошечкина в первом периоде. Иногда форвардов из Челябинска останавливал сам Василий, а иногда ему на выручку приходили защитники, самоотверженно ловившие на себя шайбы и мешавшие нанести точный бросок в, казалось бы, стопроцентных ситуациях.

За нерасторопность гостей наказало сдерживающее звено «Металлурга» — Зернов и Никонцев спровоцировали Пилута расстаться с шайбой, Николаев и Хабаров вывели Карпова на рандеву с Виллом, и Максим изящно разобрался с голкипером «Трактора», заведя шайбу ему в «домик».

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Пропущенный гол сильно надломил челябинцев, которые до перерыва могли уйти с гораздо большим отставанием. Однако Вилл в оставшееся время стартовой трети был предельно надёжен (забегая вперёд, так было почти до самого конца матча).

Во втором периоде это зарядило «Трактор» уверенностью, благодаря которой челябинцы стали лучше распоряжаться шайбой и сравняли счёт в позиционной атаке – с пятачка снаряд в ворота закопал Кравцов, не забивавший с первого матча в серии.

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Третья двадцатиминутка была безголевой, и дело постепенно шло к овертайму, даже несмотря на многочисленные опасные моменты с обеих сторон. Однако концовка основного времени обернулась настоящей трагедией для «Трактора» — Дронов бросил от синей линии, а шайба, попав в Бэйлена, предательски перескочила через плечо Вилла и пересекла ленточку. До сирены оставалось всего 15 секунд! «Как это возможно?!» — наверняка думал Вилл, меняясь на шестого полевого.

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Отыграться, естественно, гости уже не успели. «Магнитка» сохранила минимальное преимущество и вышла в первый за пять лет финал Кубка Гагарина. Для «Трактора» же сезон закончился максимально трагично.